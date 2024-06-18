Украина имеет право атаковать территорию РФ из западного вооружения, - канцлер Австрии Нехаммер

Без участия России невозможно добиться мирного урегулирования конфликта в Украине. Однако защищаясь, Украина может бить по объектам в РФ из западного вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Он прокомментировал заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер о том, что страны Запада переходят "красную линию", когда позволяют Украине атаковать территорию РФ из собственных вооружений.

"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически уменьшится. Если европейцы отступят, это может поощрить российских генералов зайти еще дальше, чем они уже делают", - отметил Нехаммер.

По его словам, без России мира не будет, ведь Путин напал на Украину, поэтому у него есть возможность прекратить войну в любой момент.

"Однако войны начинаются быстро, и тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", - сказал канцлер.

Нехаммер также отметил, что, хотя Австрия занимает нейтральную позицию, она поддерживает внешнюю политику Европейского Союза, а также солидарна в вопросах санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине.

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Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars. Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

В начале июня после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.