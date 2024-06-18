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Новости Война
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Украина имеет право атаковать территорию РФ из западного вооружения, - канцлер Австрии Нехаммер

карл,нехаммер

Без участия России невозможно добиться мирного урегулирования конфликта в Украине. Однако защищаясь, Украина может бить по объектам в РФ из западного вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Он прокомментировал заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер о том, что страны Запада переходят "красную линию", когда позволяют Украине атаковать территорию РФ из собственных вооружений.

"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически уменьшится. Если европейцы отступят, это может поощрить российских генералов зайти еще дальше, чем они уже делают", - отметил Нехаммер.

По его словам, без России мира не будет, ведь Путин напал на Украину, поэтому у него есть возможность прекратить войну в любой момент.

"Однако войны начинаются быстро, и тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", - сказал канцлер.

Нехаммер также отметил, что, хотя Австрия занимает нейтральную позицию, она поддерживает внешнюю политику Европейского Союза, а также солидарна в вопросах санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине.

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Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars. Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

В начале июня после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.

Автор: 

Австрия (815) НАТО (10005) оружие (10225)


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Топ комментарии
+7
Не територію рф , а територію тимчасово окуповану московією 100 років тому , яка етнічно і територіально належить Україні.

не саміти миру безтолкові потрібні , а саміт правди або історії де світ буде дізнаватися все за що і чому бореться Україна
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18.06.2024 07:09
+4
Добрий ранок,Нехаммер. Як спалося останніми тижнями?
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18.06.2024 07:04
+4
Без росії миру не буде? Иобнулися! Без росії війни не буде.
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18.06.2024 08:45
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Добрий ранок,Нехаммер. Як спалося останніми тижнями?
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18.06.2024 07:04 Ответить
Не територію рф , а територію тимчасово окуповану московією 100 років тому , яка етнічно і територіально належить Україні.

не саміти миру безтолкові потрібні , а саміт правди або історії де світ буде дізнаватися все за що і чому бореться Україна
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18.06.2024 07:09 Ответить
коли тебе, боже збав, хтось сильно вхоптить,
будеш махатися всім, що є, без питань чи можна чи ні
і плюватися теж....
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18.06.2024 07:15 Ответить
а нас вже вхопили, ляжку відривають...
а без ляжки не лось, а поранений віслюк.
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18.06.2024 08:15 Ответить
A Австрия дала что то в этой войне?
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18.06.2024 07:22 Ответить
Ніт але як бачите не хаммер чужое ******** рахувати і надавати вказівки що кому чим шось можна робити чи ніззя
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18.06.2024 08:01 Ответить
Без росії миру не буде? Иобнулися! Без росії війни не буде.
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18.06.2024 08:45 Ответить
Дивує мене дуже, що ніхто не згадує 1922 рік, коли Україна на умовно равних засновувала з Рашею комуняцкий совок, тобто Союз, заснування якого лише в 1924 році було закріплено у першій Конституції, де чїтко було записано про право Республік на самовизеначення вплоть до відокремлення. Рашп визнала і підписалась під Біловержською угодою, Великим договором, Будапештським меморандумом і т.д. І що? про щр можна домовлятися далі с цією бандою? - питання риторичне: той прав, у кото більше грмат і такам візи не потрібні.
Де відповідальнсть США, а конкретно Обами на пару з Байденом за то, що коїться? Чи не Штати наполягали на розброєнні України в обмін на химерні гарантії?
Що, в загалі коїться у світі? Чому б Штатам на озірнуться на свого ближнього сусіда - Канаду, де на законодавчому рівні людям, старше 75 років, призначено йти на відпочинок, а не балотуватися на вищи державні пости та продовжувати бути на держслужбі. Чому діди, які конкретно втомилмся і відстали від життя, отримують право вирішувати за нові покоління, як їи жити?
ООН перетворилася в клуб бла-бла-бла, десяток тисяч бюрократов працють лише на себе, імітіруя бурхливу діяльніть. Настав час цю горорильну розпустити, тому що не маючи реальних механізмів впливу для справеливого миру на планеті, КПД цього шапито дорівнює нуля.
Боротьбі за ресурси с кожним роком буде лише становитися більш жестокой і безжалісною і ООН с цім нічого зробити не може.
Добро, справедливість, рівність, повага ... їх вже немає. Очікує людство лише гонка озброєнь, яка в кожен момент може призвести до самознищення всього живого на Землі.
Самміт миру продемонстрував, что десятки країн керуються не загальнолюдськими цінностями, а бажанням отримати умовний пряник від пу... Прикро, дуже прикро і не знаю, чи знайдемо ми з нашими друзями справедливий вихід із мишоловки, адже ж ліберальна демократія лусне і на хх плечах пруть да влади ... ті, хто погубить світ, а запобіжників та сама ліберальна демократія не має, тому що заплущила в 90-ті роки очі на активістів і адептів міжнародного комуністичного і робітничого руху, які в мить перефарбувалися і смачно їдять з руки пу. А яка ваша думка? Боротьба на ідеологічному фронті за уми і сердця людей не менш запекліша і ми мусимо не просто встояти, а виграти її, доводячи правду про нашу історію і лживость наратівів кремленів.
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18.06.2024 09:41 Ответить
Міністри оборони країн НАТО на дводенній зустрічі у Брюсселі схвалили оперативний план розширення підтримки України, який передбачає https://gordonua.com/news/politics/nato-odobril-novyj-plan-podderzhki-ukrainy-koordinatsija-*******-pomoshchi-perekhodit-ot-ramshtajna-k-aljansu-stoltenberh-1710288.html?_gl=1*yoa6zx*_ga*MTA5NjAxNjEzMi4xNzAwMjA2Nzgz*_ga_LLKXF6867N*MTcxODY5NzE0Ny41My4xLjE3MTg2OTcxNjkuMzguMC4w посилення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових . Зокрема, оборонний блок візьме на себе координацію постачання зброї з країн-членів, які підтримують боротьбу українців проти російської агресії,
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18.06.2024 10:55 Ответить
..Мы ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ! В Реале,чтобы ВСУ одержало Победу-уничтожило банды с болот мацковии..
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18.06.2024 13:15 Ответить
 
 