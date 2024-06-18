Украина имеет право атаковать территорию РФ из западного вооружения, - канцлер Австрии Нехаммер
Без участия России невозможно добиться мирного урегулирования конфликта в Украине. Однако защищаясь, Украина может бить по объектам в РФ из западного вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
Он прокомментировал заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер о том, что страны Запада переходят "красную линию", когда позволяют Украине атаковать территорию РФ из собственных вооружений.
"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически уменьшится. Если европейцы отступят, это может поощрить российских генералов зайти еще дальше, чем они уже делают", - отметил Нехаммер.
По его словам, без России мира не будет, ведь Путин напал на Украину, поэтому у него есть возможность прекратить войну в любой момент.
"Однако войны начинаются быстро, и тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", - сказал канцлер.
Нехаммер также отметил, что, хотя Австрия занимает нейтральную позицию, она поддерживает внешнюю политику Европейского Союза, а также солидарна в вопросах санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине.
Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars. Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.
В начале июня после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.
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не саміти миру безтолкові потрібні , а саміт правди або історії де світ буде дізнаватися все за що і чому бореться Україна
будеш махатися всім, що є, без питань чи можна чи ні
і плюватися теж....
а без ляжки не лось, а поранений віслюк.
Де відповідальнсть США, а конкретно Обами на пару з Байденом за то, що коїться? Чи не Штати наполягали на розброєнні України в обмін на химерні гарантії?
Що, в загалі коїться у світі? Чому б Штатам на озірнуться на свого ближнього сусіда - Канаду, де на законодавчому рівні людям, старше 75 років, призначено йти на відпочинок, а не балотуватися на вищи державні пости та продовжувати бути на держслужбі. Чому діди, які конкретно втомилмся і відстали від життя, отримують право вирішувати за нові покоління, як їи жити?
ООН перетворилася в клуб бла-бла-бла, десяток тисяч бюрократов працють лише на себе, імітіруя бурхливу діяльніть. Настав час цю горорильну розпустити, тому що не маючи реальних механізмів впливу для справеливого миру на планеті, КПД цього шапито дорівнює нуля.
Боротьбі за ресурси с кожним роком буде лише становитися більш жестокой і безжалісною і ООН с цім нічого зробити не може.
Добро, справедливість, рівність, повага ... їх вже немає. Очікує людство лише гонка озброєнь, яка в кожен момент може призвести до самознищення всього живого на Землі.
Самміт миру продемонстрував, что десятки країн керуються не загальнолюдськими цінностями, а бажанням отримати умовний пряник від пу... Прикро, дуже прикро і не знаю, чи знайдемо ми з нашими друзями справедливий вихід із мишоловки, адже ж ліберальна демократія лусне і на хх плечах пруть да влади ... ті, хто погубить світ, а запобіжників та сама ліберальна демократія не має, тому що заплущила в 90-ті роки очі на активістів і адептів міжнародного комуністичного і робітничого руху, які в мить перефарбувалися і смачно їдять з руки пу. А яка ваша думка? Боротьба на ідеологічному фронті за уми і сердця людей не менш запекліша і ми мусимо не просто встояти, а виграти її, доводячи правду про нашу історію і лживость наратівів кремленів.