Вице-канцлер Германии Габек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России
Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в субботу, 22 июня, на встрече с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата. Китайскую сторону представлял Чжэн Шаньцзе, глава Национальной комиссии по развитию и реформам.
Габек заявил, что поддержка Китаем РФ в войне против Украины навредила экономическим отношениям между Берлином и Пекином.
"Война России против Украины непосредственно затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности... Наши прямые отношения уже подверглись негативному влиянию", - сказал вице-канцлер Германии.
Он также отметил, что Европа и Германия не уменьшали бы свою зависимость от Китая в отношении сырья и важнейших товаров, если бы КНР не поддерживала российскую агрессию. В то же время Габек выступил против торговых барьеров и закрытия рынков, а также против недобросовестной конкуренции в отношении компаний двух стран.
Вице-канцлер ФРГ добавил, что ни Германия, ни Китай не могут быть в этом заинтересованы.
Ранее вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине, считая, что действующее правительство его страны сделало недостаточно.
вони думають що такі безцінні, але дешеві руки Азії та 100% мита на китайський непотріб первернуть цей світ в черговий раз
ЄС зараз - зарегульована бюрократична махіна, яка не здатна швидко приймати потрібні рішення навіть для самої себе... а тут - якась Україна для них