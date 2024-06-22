Вице-канцлер Германии Габек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в субботу, 22 июня, на встрече с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата. Китайскую сторону представлял Чжэн Шаньцзе, глава Национальной комиссии по развитию и реформам.

Габек заявил, что поддержка Китаем РФ в войне против Украины навредила экономическим отношениям между Берлином и Пекином.

"Война России против Украины непосредственно затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности... Наши прямые отношения уже подверглись негативному влиянию", - сказал вице-канцлер Германии.

Он также отметил, что Европа и Германия не уменьшали бы свою зависимость от Китая в отношении сырья и важнейших товаров, если бы КНР не поддерживала российскую агрессию. В то же время Габек выступил против торговых барьеров и закрытия рынков, а также против недобросовестной конкуренции в отношении компаний двух стран.

Вице-канцлер ФРГ добавил, что ни Германия, ни Китай не могут быть в этом заинтересованы.

Ранее вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине, считая, что действующее правительство его страны сделало недостаточно.

