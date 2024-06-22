РУС
2 133 18

Вице-канцлер Германии Габек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России

Віцеканцлер Німеччини Габек попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в субботу, 22 июня, на встрече с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата. Китайскую сторону представлял Чжэн Шаньцзе, глава Национальной комиссии по развитию и реформам.

Габек заявил, что поддержка Китаем РФ в войне против Украины навредила экономическим отношениям между Берлином и Пекином.

"Война России против Украины непосредственно затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности... Наши прямые отношения уже подверглись негативному влиянию", - сказал вице-канцлер Германии.

Читайте также: Германия должна последовать примеру США и взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей поддержки Украине, - вице-канцлер Хабек

Он также отметил, что Европа и Германия не уменьшали бы свою зависимость от Китая в отношении сырья и важнейших товаров, если бы КНР не поддерживала российскую агрессию. В то же время Габек выступил против торговых барьеров и закрытия рынков, а также против недобросовестной конкуренции в отношении компаний двух стран.

Вице-канцлер ФРГ добавил, что ни Германия, ни Китай не могут быть в этом заинтересованы.

Ранее вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине, считая, что действующее правительство его страны сделало недостаточно.

Читайте также: Кулеба и вице-канцлер ФРГ Габек обсудили помощь Германии в восстановлении поврежденной энергетической системы Украины

 

Германия (7220) Китай (3125) Хабек Роберт (46)
+3
Китайози самі всім підсеруть
22.06.2024 16:33 Ответить
....включно із собою

вони думають що такі безцінні, але дешеві руки Азії та 100% мита на китайський непотріб первернуть цей світ в черговий раз
22.06.2024 18:12 Ответить
Ніт дешеві руки нікому вже скоро не будуть потрібні - бо на підході залізні клешні в великих кількостях і шо будуть дешевші в кінцевому рахунку .
22.06.2024 20:21 Ответить
Шо ж ви лохі такі?) Та чхати хотів Китай на ВАС ВСІХ, а араби прийшли до вас щоб влаштувати вам ХАліфат, а афганці щоб вас вирізати...розвели тут на планеті толерантність - лише іншим до цього байдуже!
22.06.2024 16:36 Ответить
чхають самодостатні внутрішні ринки "золотого міліарду", а не "світова фабрика №1", бо замість неї з'явиться "світова фабрика №2"
22.06.2024 18:15 Ответить
На Китай припадає 40% російського експорту і 90 % електроніки яка поставляєтся в росію саме китайська ,без такої підтримки російська економіка рухнула ,тому Китай наш ворог треба речі називати своїми іменами.
22.06.2024 16:44 Ответить
тем хуже для кацапов , чайники брак гонят
22.06.2024 16:56 Ответить
Я тоже
22.06.2024 16:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/22/7462031/ WSJ: украинские военные ездят на багги, квадроциклах и электровелосипедах
22.06.2024 17:00 Ответить
все на батарейках , бесшумное
22.06.2024 17:01 Ответить
Що це чмо може проти Китаю. Нічого.
22.06.2024 17:16 Ответить
чайники в основном зарабатывают от продаж товаров ЕС, и Чипы им урежут , что они будут ставить в оборудование
22.06.2024 17:27 Ответить
Ну нехай покаже свій шніцель комунякам. Європеєць це апріорі нікчемний пі***бол, а тут ще й німець.
22.06.2024 17:31 Ответить
в Китаї вже відповіли, куди канцлер Німеччини може йти і що посмоктати?
22.06.2024 17:22 Ответить
смоктать чайники будут , если ЕС примет меры
22.06.2024 17:28 Ответить
ключове слово "якщо"

ЄС зараз - зарегульована бюрократична махіна, яка не здатна швидко приймати потрібні рішення навіть для самої себе... а тут - якась Україна для них
23.06.2024 12:21 Ответить
Ризикувати 40% відсотками експорту заради підорашки з 1,5%? Китай не виглядає настільки іпанутим...
22.06.2024 17:34 Ответить
КНР це вже автократія чистої води - бо до того як Сі пішов на третій термін там хоч якась опозиція була ( так в верхівці але була ), а в кого в руках все - а далі розумна людина зрозуміє про шо йдеться .
22.06.2024 20:25 Ответить
 
 