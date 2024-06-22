Віцеканцлер Німеччини Габек попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії
Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідну заяву німецький високопосадовець зробив у суботу, 22 червня, на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату. Китайську сторону представляв Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ.
Габек заявив, що підтримка Китаєм РФ у війні проти України зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном.
"Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки... Наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу", - сказав віцеканцлер Німеччини.
Він також зазначив, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію. Водночас Габек виступив проти торговельних бар'єрів і закриття ринків, а також проти недобросовісної конкуренції стосовно компаній двох країн.
Віцеканцлер ФРН додав, що ні Німеччина, ні Китай не можуть бути в цьому зацікавлені.
Раніше віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні, вважаючи, що чинний уряд його країни зробив недостатньо.
вони думають що такі безцінні, але дешеві руки Азії та 100% мита на китайський непотріб первернуть цей світ в черговий раз
ЄС зараз - зарегульована бюрократична махіна, яка не здатна швидко приймати потрібні рішення навіть для самої себе... а тут - якась Україна для них