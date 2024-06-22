УКР
Віцеканцлер Німеччини Габек попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Віцеканцлер Німеччини Габек попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву німецький високопосадовець зробив у суботу, 22 червня, на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату. Китайську сторону представляв Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ.

Габек заявив, що підтримка Китаєм РФ у війні проти України зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном.

"Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки... Наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу", - сказав віцеканцлер Німеччини.

Читайте також: Німеччина має наслідувати приклад США і взяти на себе ініціативу у наданні подальшої підтримки Україні, - віцеканцлер Габек

Він також зазначив, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію. Водночас Габек виступив проти торговельних бар'єрів і закриття ринків, а також проти недобросовісної конкуренції стосовно компаній двох країн.

Віцеканцлер ФРН додав, що ні Німеччина, ні Китай не можуть бути в цьому зацікавлені.

Раніше віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні, вважаючи, що чинний уряд його країни зробив недостатньо.

Читайте також: Кулеба і віцеканцлер ФРН Габек обговорили допомогу Німеччини у відновленні пошкодженої енергетичної системи України

 

