Віцеканцлер Німеччини Габек попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву німецький високопосадовець зробив у суботу, 22 червня, на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату. Китайську сторону представляв Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ.

Габек заявив, що підтримка Китаєм РФ у війні проти України зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном.

"Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки... Наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу", - сказав віцеканцлер Німеччини.

Він також зазначив, що Європа та Німеччина не зменшували б свою залежність від Китаю щодо сировини та найважливіших товарів, якби КНР не підтримувала російську агресію. Водночас Габек виступив проти торговельних бар'єрів і закриття ринків, а також проти недобросовісної конкуренції стосовно компаній двох країн.

Віцеканцлер ФРН додав, що ні Німеччина, ні Китай не можуть бути в цьому зацікавлені.

Раніше віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні, вважаючи, що чинний уряд його країни зробив недостатньо.

