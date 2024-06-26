Вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы Украина получит в июле, - СМИ
Следующая партия боеприпасов, закупленных у третьих стран, прибудет в Украину в июле 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
"По словам представителей чешского правительства, дальнейшие поставки запланированы на июль, а до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов", - пишет издание.
В то же время отмечается, что правительство Чехии не разглашает происхождение боеприпасов.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов, закупленная в рамках чешской инициативы.
Чешская инициатива
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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