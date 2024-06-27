Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов заменит Содоля в ОСГВ "Хортиця", - СМИ
Новоназначенный командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в ближайшее время возглавит ОСГВ "Хортиця" вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.
Как отмечает издание, для Генерального штаба увольнение Содоля с должности командующего Объединенными силами не стало неожиданностью.
"Главком (Александр Сырский - ред.) делал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые - старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров - это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался именно как спор поколений, потому что это будет вредить фронту", - рассказал неназванный собеседник УП в Генштабе.
Указано, что Содоль еще несколько дней формально будет находиться в статусе командующего ОСГВ "Хортиця", однако на этом месте его тоже заменит новый глава Командования объединенных сил ВСУ Гнатов.
Что предшествовало
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".
В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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Вимагаєш єрмака звільнити- нуль реакції.
Вимагаєш справедливих судів, натомість вони занадто лояльно ставляться до мародерів високопосадовців, бо то ж все люди чи родичі нашого сонцесяйного
Хто він такий? Головний офіс-менеджер, не більше того.
Зєля має право його тримати при собі стільки, скільки забажає.
Звісно не Буданову цим займатись, бо він у Єрмака на побігушках.
Ну дивіться, по схемі, яка спрацювала з Солодем.
З критикою єрмака виходять в ефір Притула і скажімо Пташка. Все. Єрмак звільнений.
Систему міняти треба, її тридцять років вибудовували "найкращі" державники.
Так як маю сприймати даний вид ? Як епогей системного розкрадання ?
>>Так як маю сприймати цей вид? Як епогей системного розкрадання?
Дивіться ширше. Якщо продовжити аналогію з пухлиною, то на цьому етапі йде черговий виток погіршення здоров'я хворого. Запасу міцності совка, що дістався, вже не вистачає для життєдіяльності організму. Вважайте, що хворому вже підключили апарат, без якого він не зможе дихати. Далі ви знаєте, що буде.
То що ви хочете вирізати ?
Кажете реформувати якісь органи влади чи служби, а якщо вони складаються з представників системи. Всі забули, якій опір чинила медична галузь реформам пані Супрун. Ну і домоглись свого. Повернулись до того, з чого починали. До хабарів, до безвідповідальності лікаря перед пацієнтом. Вчора дивилась подкаст на ютубі, лікар проктолог говорить що його колеги зловживають втручанням у анатомічну будову пацієнтів, тобто роблять непотрібні операції задля бабла.
Я вже мовчу про мєнтів, сбу, дбр, там суцільна гниль. Їх всіх звільнити ? Садити ? Що з ними робити ? Увага, ми говоримо про сотні тисяч людей.
Здеь нужно смотреть примеры в истории. Есть два реальных примера, когда относительно быстро получилось построить демократию с развиой эконмикой. Это Сингапур и Южная Корея.
Быстро навести порядок получлось потому, что лидеры в тех странах фактически стали диктаторами и ломали и сажали всех подряд, кто был против. Но цель у этих лидеров былоа построение демократического государства. У нас за 30 лет пока таких я не видел людей.
В Южной Корее мне понравилось, что США вводили санкции против президента страны за нарушение прав человека. А ему пофиг было - сажал и мочил и пресовал тех, кого он считал нужным. Но, повторю, все это он делал для страны.
Если не будет таких лидеров у Украины и государство не умрет, то будет более эволюционный путь. А это может затянутся, на 20-50-100-200 лет. Должны создаться условия, должен народ созреть, много чего должно произойти. Такое развитие более туманно, но и он имеет право на жизнь.
До речі ще треба визначитись що є система в нашій країні. Здається це вся країна.
І ментальний образ середньостатистичного українця це не герой з окопу, а більше коля тищенко. А коля живе собою. Уявіть він має державні нагороди за оборону країни, не здивуюсь що убд в нього теж є. Власне тому його і обрали на мажоритарному окрузі. Голосували за собі подібне.
Ох цей клятий суспільний резонанс замість верховенства права.
Чи не так?
Тепер - тільки в ручному режимі за особистим наказом д'Єрьмака і при повному неспротиві татарова.
Скоріше небо на землю впаде.
Результат один - д'Єрьмаку альтєрнатіви нєт.
Inside Andriy Yermak's Quest for Peace in Ukraine
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ By https://time.com/author/simon-shuster/ Simon Shuster/Bürgenstock,
ЯК ЕРМАК ПЛАТИВ БАБЛО ПАРТНЕРІВ БОНО ТА МАДОННІ ДЛЯ АГІТАЦІЇ ЗА САМІТ МИРУ
За його підрахунками, було представлено понад сто країн і міжнародних організацій. Їхня заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав. Незважаючи на обережне формулювання, ключові посланці з Близького Сходу та інших частин Африки та Азії відмовилися підписати його. Південна Африка висловила обурення участю Ізраїлю в переговорах. Індія та Саудівська Аравія заявили, що без Росії процес не викликає довіри.
https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s
На Покровському напрямку противник продовжить "чіплятися" за Воздвиженку, яка потрібна йому як проміжна ланка на шляху до траси Покровськ - Костянтинівка.
На східних рубежах Воздвиженки є річка, яка формує певну "яму", з якої потім треба підніматися нагору. При цьому перепад висот становить близько 60 м, що створюватиме великі складнощі для ворожих підрозділів, що наступають.
За словами аналітика, рано чи пізно в ході літньої кампанії рашисти будуть змушені зайти в цю "яму" біля Воздвиженки і в ній і поляжуть тисячами, якщо не десятками тисяч. Нажаль, швидше за все, російські окупанти зможуть інтенсивно обстрілювати Воздвиженку і нашим бійцям доведеться розсосередитись довкола цього населеного пункту, спрогнозував Пехньо.