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Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов заменит Содоля в ОСГВ "Хортиця", - СМИ

Андрій Гнатов очолить ОСУВ Хортиця замість Содоля

Новоназначенный командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в ближайшее время возглавит ОСГВ "Хортиця" вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.

Как отмечает издание, для Генерального штаба увольнение Содоля с должности командующего Объединенными силами не стало неожиданностью.

"Главком (Александр Сырский - ред.) делал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые - старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров - это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался именно как спор поколений, потому что это будет вредить фронту", - рассказал неназванный собеседник УП в Генштабе.

Также читайте: Содоль ответственен за подготовку обороны на Харьковщине перед повторным наступлением РФ, - обращение начштаба "Азова" Кротевича в ГБР

Указано, что Содоль еще несколько дней формально будет находиться в статусе командующего ОСГВ "Хортиця", однако на этом месте его тоже заменит новый глава Командования объединенных сил ВСУ Гнатов.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почему уволили Содоля и что изменится? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

ОСГВ Хортица (413) ВСУ (6666) Содоль Юрий (27) Андрей Гнатов (15)


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Топ комментарии
+11
Якось все дуже організовано. Підготували медійну складову і звільнили.
Вимагаєш єрмака звільнити- нуль реакції.
Вимагаєш справедливих судів, натомість вони занадто лояльно ставляться до мародерів високопосадовців, бо то ж все люди чи родичі нашого сонцесяйного
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27.06.2024 08:38
+3
Юридично вже неможливо: його виключено з армії за станом здоров'я.
Тепер - тільки в ручному режимі за особистим наказом д'Єрьмака і при повному неспротиві татарова.
Скоріше небо на землю впаде.
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27.06.2024 08:46
+2
Але формально немає ніякого закону, за яким можна було б звільнити Солодя, і тим більше - притягти до відповідальності.
Ох цей клятий суспільний резонанс замість верховенства права.
Чи не так?
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27.06.2024 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Якось все дуже організовано. Підготували медійну складову і звільнили.
Вимагаєш єрмака звільнити- нуль реакції.
Вимагаєш справедливих судів, натомість вони занадто лояльно ставляться до мародерів високопосадовців, бо то ж все люди чи родичі нашого сонцесяйного
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27.06.2024 08:38 Ответить
Чим вам не догодив топ-менеджер білядержавної структури під назвою "офіс президента"?
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27.06.2024 08:40 Ответить
труп менеджер ? всім не догодив
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27.06.2024 08:57 Ответить
Але немає ніяких законних підстав його позбутись.
Хто він такий? Головний офіс-менеджер, не більше того.
Зєля має право його тримати при собі стільки, скільки забажає.
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27.06.2024 08:59 Ответить
Якби правоохоронні органи не були під тим вилупком, то підстав давно було би безліч. А так напрошується висновок- офіцерів там немає, самих служб фактично не існує. Самі хабарники і підлабузники.
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27.06.2024 09:02 Ответить
Які підстави? У нього формальне коло обов'язків дуже вузьке.
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27.06.2024 09:07 Ответить
Він давно вийшов за рамки. Хіба цього не можна довести ?
Звісно не Буданову цим займатись, бо він у Єрмака на побігушках.
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27.06.2024 09:17 Ответить
Все на неформальних контактах. Якщо що, я нє я і лошадь нє моя.
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27.06.2024 09:21 Ответить
Зеля не може його звільнити ?
Ну дивіться, по схемі, яка спрацювала з Солодем.
З критикою єрмака виходять в ефір Притула і скажімо Пташка. Все. Єрмак звільнений.
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27.06.2024 09:24 Ответить
Наївні. Зєля тримається на д'Єрьмаку. Він же в держуправлінні повний нуль, а якщо піде д'Єрьмак, рухнуть всі схеми, які він набудував, і зєля опиниться перед такою купою проблем, що він і за три життя не розгребе, бо просто не вміє це робити.
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27.06.2024 09:27 Ответить
Зеля не пуп землі. Він має виконувати свою роботу і обмежуватись бажаннями виборців. Який рейтинг єрмака ? Суцільний анти. Недовіра. Навіть серед тих хто за Зелю.
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27.06.2024 09:31 Ответить
До д'Єрмьмака був богданчик. Висновки самі зробите нарешті?
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27.06.2024 09:32 Ответить
Змінити зєля може. Але що вам це дасть? Ви думаєте в ермаках проблема? Змінили Резнікова і щось змінилося? Якщо змінять Єрмака то й замінять на подібного, хто зможе в цій злочинній системі працювати. І вся ця пропаганда ливатиметься вже по наступному єрмаку. І нічого не зміниться. А ви так і бігатимете по колу і боротиметеся зі слідствами.

Систему міняти треба, її тридцять років вибудовували "найкращі" державники.
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27.06.2024 09:42 Ответить
Система системі рознь. Такого пограбування держави навіть януковичи собі не дозволяли.
Так як маю сприймати даний вид ? Як епогей системного розкрадання ?
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27.06.2024 09:46 Ответить
Систему можна порівняти з раковою пухлиною. Якщо її вчасно не лікувати, то вмирає організм. Хоча є випадки, що й із раком живуть десятиліттями. Від багатьох чинників залежить.

>>Так як маю сприймати цей вид? Як епогей системного розкрадання?
Дивіться ширше. Якщо продовжити аналогію з пухлиною, то на цьому етапі йде черговий виток погіршення здоров'я хворого. Запасу міцності совка, що дістався, вже не вистачає для життєдіяльності організму. Вважайте, що хворому вже підключили апарат, без якого він не зможе дихати. Далі ви знаєте, що буде.
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27.06.2024 10:31 Ответить
Прийшли люди не з системи і почали в ній працювати не гірше інших.
То що ви хочете вирізати ?
Кажете реформувати якісь органи влади чи служби, а якщо вони складаються з представників системи. Всі забули, якій опір чинила медична галузь реформам пані Супрун. Ну і домоглись свого. Повернулись до того, з чого починали. До хабарів, до безвідповідальності лікаря перед пацієнтом. Вчора дивилась подкаст на ютубі, лікар проктолог говорить що його колеги зловживають втручанням у анатомічну будову пацієнтів, тобто роблять непотрібні операції задля бабла.
Я вже мовчу про мєнтів, сбу, дбр, там суцільна гниль. Їх всіх звільнити ? Садити ? Що з ними робити ? Увага, ми говоримо про сотні тисяч людей.
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27.06.2024 10:43 Ответить
Я говорил про более глубокие реформы. Вы правльно привели пример, когда любые начинания система перемалывала. Она и дальше так будет перемалывать все и всех, кто будет против нее. Пока не сломать хребет этой системе.

Здеь нужно смотреть примеры в истории. Есть два реальных примера, когда относительно быстро получилось построить демократию с развиой эконмикой. Это Сингапур и Южная Корея.
Быстро навести порядок получлось потому, что лидеры в тех странах фактически стали диктаторами и ломали и сажали всех подряд, кто был против. Но цель у этих лидеров былоа построение демократического государства. У нас за 30 лет пока таких я не видел людей.

В Южной Корее мне понравилось, что США вводили санкции против президента страны за нарушение прав человека. А ему пофиг было - сажал и мочил и пресовал тех, кого он считал нужным. Но, повторю, все это он делал для страны.

Если не будет таких лидеров у Украины и государство не умрет, то будет более эволюционный путь. А это может затянутся, на 20-50-100-200 лет. Должны создаться условия, должен народ созреть, много чего должно произойти. Такое развитие более туманно, но и он имеет право на жизнь.
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27.06.2024 11:43 Ответить
Ваша схема на жаль не робоча.
До речі ще треба визначитись що є система в нашій країні. Здається це вся країна.
І ментальний образ середньостатистичного українця це не герой з окопу, а більше коля тищенко. А коля живе собою. Уявіть він має державні нагороди за оборону країни, не здивуюсь що убд в нього теж є. Власне тому його і обрали на мажоритарному окрузі. Голосували за собі подібне.
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27.06.2024 11:50 Ответить
З лютого (коли содоль прийшов на посаду в ОСУВ) на Покровському напрямку розпочалася жопа яка триває півроку і так цього дебіла довго терпіли.Гнатов дуже порядний для нашого генералітету які сидять на схемах на паперах все є на ділі нічого нема ні зброї не людей.
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27.06.2024 10:29 Ответить
Але формально немає ніякого закону, за яким можна було б звільнити Солодя, і тим більше - притягти до відповідальності.
Ох цей клятий суспільний резонанс замість верховенства права.
Чи не так?
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27.06.2024 08:38 Ответить
ТЕПЕР ТРЕБА ПОВЕРТАТИ ЗАЛУЖНОГО
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27.06.2024 08:41 Ответить
Юридично вже неможливо: його виключено з армії за станом здоров'я.
Тепер - тільки в ручному режимі за особистим наказом д'Єрьмака і при повному неспротиві татарова.
Скоріше небо на землю впаде.
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27.06.2024 08:46 Ответить
міністром оборони- чим він гірший за генерала Остіна
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27.06.2024 08:48 Ответить
Мародерство: на Запоріжжі дощем змило частину фортифікаційних
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27.06.2024 08:50 Ответить
https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html

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27.06.2024 08:52 Ответить
Тим, що має українське громадянство.
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27.06.2024 08:51 Ответить
Виходить Умєров й говорить партнерам - МОЯ СІМ"Я У США УСЯ!!!ВІД БАТЬКА_МАТЕРІ ДО БРАТА_ДРУЖИНИ вимагає від мене піти у відставку заради Залужного на посаді МІНІСТРА оборони
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27.06.2024 08:55 Ответить
А зєля відставку не прийме, бо д'Єрьмак нє вєліт.
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27.06.2024 08:57 Ответить
а скільки ще випусків ЗЕТАЙМСІВ та ТАЙМІВ з ПОЛІТІКО повинно вийти з розвінчанням зеЄРМАКО-ТАТАРОВСЬКОЇ МАФІЇ?
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27.06.2024 09:00 Ответить
Два варіанти: або нескінченно багато, або нуль.
Результат один - д'Єрьмаку альтєрнатіви нєт.
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27.06.2024 09:05 Ответить
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/

Inside Andriy Yermak's Quest for Peace in Ukraine
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ By https://time.com/author/simon-shuster/ Simon Shuster/Bürgenstock,

ЯК ЕРМАК ПЛАТИВ БАБЛО ПАРТНЕРІВ БОНО ТА МАДОННІ ДЛЯ АГІТАЦІЇ ЗА САМІТ МИРУ
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27.06.2024 09:06 Ответить
невелика цитата з позавчорашнього TIME з текстом Сайфона Шустера

За його підрахунками, було представлено понад сто країн і міжнародних організацій. Їхня заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав. Незважаючи на обережне формулювання, ключові посланці з Близького Сходу та інших частин Африки та Азії відмовилися підписати його. Південна Африка висловила обурення участю Ізраїлю в переговорах. Індія та Саудівська Аравія заявили, що без Росії процес не викликає довіри.
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27.06.2024 09:11 Ответить
Содоль - Залужний - Зеленський повинні у тому, що вороги фактично знищили 2 бойові бригади у Маріуполі та зайнятий південь України. Яке ще повернення?
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27.06.2024 09:17 Ответить
Послухайте Юрія Бутусова про те як СОДОЛЬ подавав Залужному й вові те, що хотів про справи Азова на захисті Маріуполя, а не те що було насправді ТАМ в момент перед захватом
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27.06.2024 09:25 Ответить
Бутусов про звільнення СОДОЛЯ

https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s

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27.06.2024 09:28 Ответить
Та звичайно, окрім Содоля, у головнокомандувача та верховного більше немає інших джерел інформації. Вже повірив. Ще можу згадати командувача ОК "Південь" Ковальчука, якого тихесенько відправили на покой. А саме ОК "Південь" відповідало за Чонгар.
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27.06.2024 09:34 Ответить
це були перші години -дні ...
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27.06.2024 09:57 Ответить
звільнити може й ні. садити його потібно, а не звільняти, або в штрафбат штурмовиком.
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27.06.2024 10:49 Ответить
Нічого і нікого хто може зашкодити фронту
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27.06.2024 08:46 Ответить
@"Під час літньої військової кампанії російські окупанти рано чи пізно будуть змушені зайти в улоговину на околицях Воздвиженки", https://youtu.be/Q7G0EL2S1Z4?si=sFczv0FafM9MEeMk зазначив Василь Пехньо.
На Покровському напрямку противник продовжить "чіплятися" за Воздвиженку, яка потрібна йому як проміжна ланка на шляху до траси Покровськ - Костянтинівка.
На східних рубежах Воздвиженки є річка, яка формує певну "яму", з якої потім треба підніматися нагору. При цьому перепад висот становить близько 60 м, що створюватиме великі складнощі для ворожих підрозділів, що наступають.
За словами аналітика, рано чи пізно в ході літньої кампанії рашисти будуть змушені зайти в цю "яму" біля Воздвиженки і в ній і поляжуть тисячами, якщо не десятками тисяч. Нажаль, швидше за все, російські окупанти зможуть інтенсивно обстрілювати Воздвиженку і нашим бійцям доведеться розсосередитись довкола цього населеного пункту, спрогнозував Пехньо.
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27.06.2024 09:13 Ответить
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27.06.2024 09:35 Ответить
Бажаю Гнатову мудрості, гідності і честі. Маю надію що ставлення до солдата під його керівництвом зміниться на краще. Разом до перемоги!
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27.06.2024 10:43 Ответить
 
 