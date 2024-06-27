Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов заменит Содоля в ОСГВ "Хортиця", - СМИ

Новоназначенный командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в ближайшее время возглавит ОСГВ "Хортиця" вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.

Как отмечает издание, для Генерального штаба увольнение Содоля с должности командующего Объединенными силами не стало неожиданностью.

"Главком (Александр Сырский - ред.) делал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые - старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров - это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался именно как спор поколений, потому что это будет вредить фронту", - рассказал неназванный собеседник УП в Генштабе.

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Указано, что Содоль еще несколько дней формально будет находиться в статусе командующего ОСГВ "Хортиця", однако на этом месте его тоже заменит новый глава Командования объединенных сил ВСУ Гнатов.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

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