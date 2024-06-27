Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов замінить Содоля в ОСУВ "Хортиця", - ЗМІ

Новопризначений командувач Об‘єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов найближчим часом очолить ОСУВ "Хортиця" замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Української правди.

Як зазначає видання, для Генерального штабу звільнення Содоля з посади командувача Об'єднаних сил не стало несподіванкою.

"Головком (Олександр Сирський - ред.) робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові - старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів - це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту", - розповів неназваний співрозмовник УП у Генштабі.

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Вказано, що Содоль ще кілька днів формально перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця", проте на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Гнатов.

Що передувало

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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