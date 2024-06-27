Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов замінить Содоля в ОСУВ "Хортиця", - ЗМІ
Новопризначений командувач Об‘єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов найближчим часом очолить ОСУВ "Хортиця" замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Української правди.
Як зазначає видання, для Генерального штабу звільнення Содоля з посади командувача Об'єднаних сил не стало несподіванкою.
"Головком (Олександр Сирський - ред.) робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові - старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів - це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту", - розповів неназваний співрозмовник УП у Генштабі.
Вказано, що Содоль ще кілька днів формально перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця", проте на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Гнатов.
Що передувало
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.
24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.
Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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Вимагаєш єрмака звільнити- нуль реакції.
Вимагаєш справедливих судів, натомість вони занадто лояльно ставляться до мародерів високопосадовців, бо то ж все люди чи родичі нашого сонцесяйного
Хто він такий? Головний офіс-менеджер, не більше того.
Зєля має право його тримати при собі стільки, скільки забажає.
Звісно не Буданову цим займатись, бо він у Єрмака на побігушках.
Ну дивіться, по схемі, яка спрацювала з Солодем.
З критикою єрмака виходять в ефір Притула і скажімо Пташка. Все. Єрмак звільнений.
Систему міняти треба, її тридцять років вибудовували "найкращі" державники.
Так як маю сприймати даний вид ? Як епогей системного розкрадання ?
>>Так як маю сприймати цей вид? Як епогей системного розкрадання?
Дивіться ширше. Якщо продовжити аналогію з пухлиною, то на цьому етапі йде черговий виток погіршення здоров'я хворого. Запасу міцності совка, що дістався, вже не вистачає для життєдіяльності організму. Вважайте, що хворому вже підключили апарат, без якого він не зможе дихати. Далі ви знаєте, що буде.
То що ви хочете вирізати ?
Кажете реформувати якісь органи влади чи служби, а якщо вони складаються з представників системи. Всі забули, якій опір чинила медична галузь реформам пані Супрун. Ну і домоглись свого. Повернулись до того, з чого починали. До хабарів, до безвідповідальності лікаря перед пацієнтом. Вчора дивилась подкаст на ютубі, лікар проктолог говорить що його колеги зловживають втручанням у анатомічну будову пацієнтів, тобто роблять непотрібні операції задля бабла.
Я вже мовчу про мєнтів, сбу, дбр, там суцільна гниль. Їх всіх звільнити ? Садити ? Що з ними робити ? Увага, ми говоримо про сотні тисяч людей.
Здеь нужно смотреть примеры в истории. Есть два реальных примера, когда относительно быстро получилось построить демократию с развиой эконмикой. Это Сингапур и Южная Корея.
Быстро навести порядок получлось потому, что лидеры в тех странах фактически стали диктаторами и ломали и сажали всех подряд, кто был против. Но цель у этих лидеров былоа построение демократического государства. У нас за 30 лет пока таких я не видел людей.
В Южной Корее мне понравилось, что США вводили санкции против президента страны за нарушение прав человека. А ему пофиг было - сажал и мочил и пресовал тех, кого он считал нужным. Но, повторю, все это он делал для страны.
Если не будет таких лидеров у Украины и государство не умрет, то будет более эволюционный путь. А это может затянутся, на 20-50-100-200 лет. Должны создаться условия, должен народ созреть, много чего должно произойти. Такое развитие более туманно, но и он имеет право на жизнь.
До речі ще треба визначитись що є система в нашій країні. Здається це вся країна.
І ментальний образ середньостатистичного українця це не герой з окопу, а більше коля тищенко. А коля живе собою. Уявіть він має державні нагороди за оборону країни, не здивуюсь що убд в нього теж є. Власне тому його і обрали на мажоритарному окрузі. Голосували за собі подібне.
Ох цей клятий суспільний резонанс замість верховенства права.
Чи не так?
Тепер - тільки в ручному режимі за особистим наказом д'Єрьмака і при повному неспротиві татарова.
Скоріше небо на землю впаде.
Результат один - д'Єрьмаку альтєрнатіви нєт.
Inside Andriy Yermak's Quest for Peace in Ukraine
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ By https://time.com/author/simon-shuster/ Simon Shuster/Bürgenstock,
ЯК ЕРМАК ПЛАТИВ БАБЛО ПАРТНЕРІВ БОНО ТА МАДОННІ ДЛЯ АГІТАЦІЇ ЗА САМІТ МИРУ
За його підрахунками, було представлено понад сто країн і міжнародних організацій. Їхня заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав. Незважаючи на обережне формулювання, ключові посланці з Близького Сходу та інших частин Африки та Азії відмовилися підписати його. Південна Африка висловила обурення участю Ізраїлю в переговорах. Індія та Саудівська Аравія заявили, що без Росії процес не викликає довіри.
https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s https://www.youtube.com/watch?v=TFnmQGKZCpQ&t=2762s
На Покровському напрямку противник продовжить "чіплятися" за Воздвиженку, яка потрібна йому як проміжна ланка на шляху до траси Покровськ - Костянтинівка.
На східних рубежах Воздвиженки є річка, яка формує певну "яму", з якої потім треба підніматися нагору. При цьому перепад висот становить близько 60 м, що створюватиме великі складнощі для ворожих підрозділів, що наступають.
За словами аналітика, рано чи пізно в ході літньої кампанії рашисти будуть змушені зайти в цю "яму" біля Воздвиженки і в ній і поляжуть тисячами, якщо не десятками тисяч. Нажаль, швидше за все, російські окупанти зможуть інтенсивно обстрілювати Воздвиженку і нашим бійцям доведеться розсосередитись довкола цього населеного пункту, спрогнозував Пехньо.