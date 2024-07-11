Удар РФ по Кривому Рогу 8 июля: количество пострадавших возросло до 53
До 53 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Кривому Рогу Днепропетровской области 8 июля.
Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, до 53 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки по городу Кривой Рог 8 июля.
В стационаре оправляются от трагедии 29 человек, из них 4 до сих пор в тяжелом состоянии, 25 человек в состоянии средней тяжести. Амбулаторно лечат 24 человека. Желаю каждому и каждой скорейшего выздоровления", - написал он.
Напомним, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 10 погибших и более 30 раненых. Сообщалось, что российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа Группы Метинвест. Все 10 погибших - работники предприятия.
9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.
