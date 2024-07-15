Зеленский о визите Орбана в РФ: Не поддерживаю, но это его решение

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"С венграми мы не воюем. У нас должны быть сильные, дружеские, по крайней мере надо построить сначала хотя бы прагматические отношения. Там много наших людей. Поэтому я считаю, его (Орбана. - Ред.) визит в Украину был правильный. Если он использовал Украину, чтобы после этого ему было комфортно поехать в Россию... О его визите в Россию я не знал, когда он был в Киеве. Если он это так использовал, то это неправильно. Его визит в Россию я не поддерживаю. Но это его решение", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что страны ЕС и НАТО осудили визит Орбана в РФ.

"Нам надо попробовать построить между нашими странами отношения. Надо попробовать",- добавил он.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

