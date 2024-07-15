В правительстве Германии отклонили идею лидера оппозиции Мерца о предоставлении истребителей Украине
В правительстве Германии прокомментировали недавнее заявление лидера оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что Берлин не должен стоять в стороне от поставок боевых самолетов Украине.
Об этом пишет RND/dpa, информирует Цензор.НЕТ.
Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что Воздушные силы Германии не имеют на вооружении самолетов F-16 - основной западной модели истребителя, которую союзники готовятся предоставить Украине. Гебештрайт добавил, что Мерц не может не знать об этом.
"Даже если боевые самолеты внешне очень похожи (немецкая боевая авиация пользуется истребителями Eurofighter Typhoon, - ред.), управление очень отличается. Здесь необходимо долгосрочное обучение... Нет смысла передавать Украине много различных типов истребителей, независимо от того, кто может предоставить эти самолеты", - сказал представитель правительства ФРГ.
Гебештрайт также напомнил о "самолетной коалиции" по поставке Украине F-16, которую возглавляет Дания. Он отметил, что Германия полностью поддерживает передачу F-16 Киеву Данией и другими странами, которые входят в упомянутую коалицию.
Напомним, что накануне лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии и за поставки Берлином боевых самолетов.
Не хоче бачити її в ЕС та НАТО.
«Модель миру» Шольця це ось Берлін- МацКва.
Усі інші це «підлеглі»- Польща, Україна, балтійці… всі.
Без достатнего озброєння. Слабка але як болота, щоб захищати їх від ворога.
"Німеччина повинна поставити Україні ракети Taurus у відповідь на замах на главу Rheinmetall". Головний редактор BILD Маріон Хорн звинуватила владу Німеччини в "заячому боягузтві" після новин про зрив замаху на главу оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.
"Тактика німецького уряду підтримувати Україну, але "не дратувати" Путіна провалилася. Якщо інформація про російську змову з метою вбивства глави Rheinmetall Арміна Паппергера виявиться правдою, відповідь може бути тільки одна: ми ПОВИННІ поставити ракети Taurus в Україну! Путін повинен відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні. І я очікую, що наш уряд тепер зробить усе, що в його силах, щоб покласти край залежності від розвідки США. Це означає повну технологічну і кадрову модернізацію спецслужб, щоб покласти край добровільній німецькій сліпоті.
Це безглуздя, коли канцлер Шольц у Вашингтоні погоджується з комюніке НАТО про те, що Росія - наш головний супротивник, а вдома прикидається канцлером миру. Не питання, ми всі хочемо миру. Але з путінською Росією ми зможемо домогтися його тільки з позиції сили. Заяче боягузтво Німеччини Путін не сприймає всерйоз. Але Шольц і СДПН все ще застрягли у вчора. Вчиняючи так, вони піддають ризику нашу безпеку і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі Путін. І мої діти теж. Навіть 10% умиротворення - це на 10% більше, ніж потрібно!"