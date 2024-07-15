В правительстве Германии отклонили идею лидера оппозиции Мерца о предоставлении истребителей Украине

В правительстве Германии прокомментировали недавнее заявление лидера оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что Берлин не должен стоять в стороне от поставок боевых самолетов Украине.

Об этом пишет RND/dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что Воздушные силы Германии не имеют на вооружении самолетов F-16 - основной западной модели истребителя, которую союзники готовятся предоставить Украине. Гебештрайт добавил, что Мерц не может не знать об этом.

"Даже если боевые самолеты внешне очень похожи (немецкая боевая авиация пользуется истребителями Eurofighter Typhoon, - ред.), управление очень отличается. Здесь необходимо долгосрочное обучение... Нет смысла передавать Украине много различных типов истребителей, независимо от того, кто может предоставить эти самолеты", - сказал представитель правительства ФРГ.

Гебештрайт также напомнил о "самолетной коалиции" по поставке Украине F-16, которую возглавляет Дания. Он отметил, что Германия полностью поддерживает передачу F-16 Киеву Данией и другими странами, которые входят в упомянутую коалицию.

Читайте также: Для обороны Украине нужны не только самолеты, в частности F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой, - Столтенберг

Напомним, что накануне лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии и за поставки Берлином боевых самолетов.

Читайте также: Германия тайно передала Украине значительную партию военной помощи: Leopard 1А5, HIMARS и боеприпасы, - СМИ