РУС
Новости
2 494 13

В правительстве Германии отклонили идею лидера оппозиции Мерца о предоставлении истребителей Украине

Штеффен Гебештрайт

В правительстве Германии прокомментировали недавнее заявление лидера оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что Берлин не должен стоять в стороне от поставок боевых самолетов Украине.

Об этом пишет RND/dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что Воздушные силы Германии не имеют на вооружении самолетов F-16 - основной западной модели истребителя, которую союзники готовятся предоставить Украине. Гебештрайт добавил, что Мерц не может не знать об этом.

"Даже если боевые самолеты внешне очень похожи (немецкая боевая авиация пользуется истребителями Eurofighter Typhoon, - ред.), управление очень отличается. Здесь необходимо долгосрочное обучение... Нет смысла передавать Украине много различных типов истребителей, независимо от того, кто может предоставить эти самолеты", - сказал представитель правительства ФРГ.

Гебештрайт также напомнил о "самолетной коалиции" по поставке Украине F-16, которую возглавляет Дания. Он отметил, что Германия полностью поддерживает передачу F-16 Киеву Данией и другими странами, которые входят в упомянутую коалицию.

Читайте также: Для обороны Украине нужны не только самолеты, в частности F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой, - Столтенберг

Напомним, что накануне лидер Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Украины в защите от российской агрессии и за поставки Берлином боевых самолетов.

Читайте также: Германия тайно передала Украине значительную партию военной помощи: Leopard 1А5, HIMARS и боеприпасы, - СМИ

Автор: 

Германия (7289) самолет (3703) F-16 (588)
Топ комментарии
+4
Если к власти в Германии в следующем году придут ХДС/ХСС, то ситуация изменится в лучшую сторону. Эта коалиция уже сейчас настаивает на усиление военной поддержки Украины - Это и Мерц и Норберт Рёттген и многие другие.
15.07.2024 18:46 Ответить
+3
Якось по дитячому це все
15.07.2024 17:52 Ответить
+3
Тому від Шольця не треба чекати нічого! Таурусів не буде. Нових танків теж.
15.07.2024 18:22 Ответить
Тільки втрати в України не дитячі... у всьому
15.07.2024 17:58 Ответить
Я за те - шо ім до Украіни - по великому рахунку - ніякого діла - помагають шоб ми не скопитились
15.07.2024 18:02 Ответить
Неметчина не хоче після війни бачити сильну Україну!

Не хоче бачити її в ЕС та НАТО.

«Модель миру» Шольця це ось Берлін- МацКва.

Усі інші це «підлеглі»- Польща, Україна, балтійці… всі.
15.07.2024 18:17 Ответить
Для них Україна потрібна бути « сірою буферною зоною».

Без достатнего озброєння. Слабка але як болота, щоб захищати їх від ворога.
15.07.2024 18:21 Ответить
От притягнуть тобі літак і дальше що , куда ти на ньому полетиш ?
15.07.2024 20:29 Ответить
В Караганду -- літак з німецькими пілотами - чи німці вже закінчились? - там шо на 80млн нас не наидеться 10 літунів - добровольці знаидуться
16.07.2024 07:27 Ответить
В плані наступальної зброї продовжуюють ''валяти шольца''.
15.07.2024 18:10 Ответить
Головний редактор видання BILD виступила з маніфестом на захист України

"Німеччина повинна поставити Україні ракети Taurus у відповідь на замах на главу Rheinmetall". Головний редактор BILD Маріон Хорн звинуватила владу Німеччини в "заячому боягузтві" після новин про зрив замаху на главу оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

"Тактика німецького уряду підтримувати Україну, але "не дратувати" Путіна провалилася. Якщо інформація про російську змову з метою вбивства глави Rheinmetall Арміна Паппергера виявиться правдою, відповідь може бути тільки одна: ми ПОВИННІ поставити ракети Taurus в Україну! Путін повинен відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні. І я очікую, що наш уряд тепер зробить усе, що в його силах, щоб покласти край залежності від розвідки США. Це означає повну технологічну і кадрову модернізацію спецслужб, щоб покласти край добровільній німецькій сліпоті.

Це безглуздя, коли канцлер Шольц у Вашингтоні погоджується з комюніке НАТО про те, що Росія - наш головний супротивник, а вдома прикидається канцлером миру. Не питання, ми всі хочемо миру. Але з путінською Росією ми зможемо домогтися його тільки з позиції сили. Заяче боягузтво Німеччини Путін не сприймає всерйоз. Але Шольц і СДПН все ще застрягли у вчора. Вчиняючи так, вони піддають ризику нашу безпеку і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі Путін. І мої діти теж. Навіть 10% умиротворення - це на 10% більше, ніж потрібно!"
15.07.2024 18:35 Ответить
Если не учитывать Ермака и Зеленського, то он прав.
15.07.2024 19:47 Ответить
Бо Дєрьмак їх зразу на Рашу передасть. Логічно.
15.07.2024 22:08 Ответить
 
 