Госэнергонадзор провел проверку справедливости графиков отключений в 6 областях: Наибольшее количество нарушений - на Днепропетровщине и Житомирщине

В Житомирской и Днепропетровской областях зафиксировано больше всего нарушений в справедливости распределения электроэнергии.

Об этом сообщили в Госэнергонадзоре, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас прошли проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

"В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска к диспетчерским пунктам некоторых структурных подразделений ОСР", - рассказали там.

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Ситуация на Днепропетровщине

Там, по данным Госэнергонадзора, увеличены в несколько раз сроки применения ГПВ и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Запитка некоторых потребителей может происходить позже установленного ГПВ срока, поэтому обесточивание продолжаются более 7 часов.

"В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГПВ.

Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, на других потребителей приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии", - сказали там.

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Ситуация на Житомирщине

"Зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПВ. Дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей заведенных в ГПВ. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений началось диспетчером после прибытия на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. Также на официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПВ, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПВ, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины.

Выявленные факты приводили к увеличению социальной напряженности и количества обращений и жалоб граждан" ,- пояснили в Госэнергонадзоре.

После проверок будут предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы.

Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

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