Госэнергонадзор провел проверку справедливости графиков отключений в 6 областях: Наибольшее количество нарушений - на Днепропетровщине и Житомирщине
В Житомирской и Днепропетровской областях зафиксировано больше всего нарушений в справедливости распределения электроэнергии.
Об этом сообщили в Госэнергонадзоре, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас прошли проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.
"В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.
Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска к диспетчерским пунктам некоторых структурных подразделений ОСР", - рассказали там.
Ситуация на Днепропетровщине
Там, по данным Госэнергонадзора, увеличены в несколько раз сроки применения ГПВ и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Запитка некоторых потребителей может происходить позже установленного ГПВ срока, поэтому обесточивание продолжаются более 7 часов.
"В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГПВ.
Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, на других потребителей приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии", - сказали там.
Ситуация на Житомирщине
"Зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПВ. Дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей заведенных в ГПВ. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений началось диспетчером после прибытия на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. Также на официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПВ, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПВ, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины.
Выявленные факты приводили к увеличению социальной напряженности и количества обращений и жалоб граждан" ,- пояснили в Госэнергонадзоре.
После проверок будут предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы.
Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.
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У Львові ретельно все перевірте, буває таке, що менше 14 годин на день вимкнення світла
@ "прорыв на трубопроводе «Дон - Донбасс» произошёл 17 июля в Ростовской области. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал - через 10-15 минут после перекрытия произошёл гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте и подача воды в днр остановилась."