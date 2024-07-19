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Госэнергонадзор провел проверку справедливости графиков отключений в 6 областях: Наибольшее количество нарушений - на Днепропетровщине и Житомирщине

електроенергія,світло,відключення

В Житомирской и Днепропетровской областях зафиксировано больше всего нарушений в справедливости распределения электроэнергии.

Об этом сообщили в Госэнергонадзоре, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас прошли проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

"В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска к диспетчерским пунктам некоторых структурных подразделений ОСР", - рассказали там.

Читайте также: Когда жара спадет - свет будут отключать меньше, - Госэнергонадзор

Ситуация на Днепропетровщине

Там, по данным Госэнергонадзора, увеличены в несколько раз сроки применения ГПВ и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Запитка некоторых потребителей может происходить позже установленного ГПВ срока, поэтому обесточивание продолжаются более 7 часов.

"В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГПВ.

Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, на других потребителей приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии", - сказали там.

Читайте также: Экстренные отключения ввели на Днепропетровщине, - ДТЭК

Ситуация на Житомирщине

"Зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПВ. Дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей заведенных в ГПВ. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений началось диспетчером после прибытия на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. Также на официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПВ, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПВ, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины.

Выявленные факты приводили к увеличению социальной напряженности и количества обращений и жалоб граждан" ,- пояснили в Госэнергонадзоре.

После проверок будут предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы.

Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, - "Укрэнерго"

Автор: 

отключение света (427) Госэнергонадзор (4) Днепропетровская область (4160) Житомирская область (1417)


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Топ комментарии
+2
Зєлєбоби, це ж Порошенко рубільніком грається, чи нє?
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19.07.2024 13:35 Ответить
+2
Идите вы на хер со своими отключениями, зеленые гниды и вошы
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19.07.2024 14:05 Ответить
+1
вся електроенергія йде на Липецьку фабрику та на електричний стілець для вбивства брата!
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19.07.2024 14:12 Ответить
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А Миколаївська Де? Чи Кім по вухам проїхав і усі скарги в смітник пішли?
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19.07.2024 13:22 Ответить
У цілому в Києві відключення виглядають плюс/мінус рівномірними, але на сайті з графіком по адресах треба навести лад.
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19.07.2024 13:23 Ответить
Починаючи з 22 липня, Держенергонагляд розпочинає перевірки у м. Київ, Київській, Полтавській, Львівській,

======
У Львові ретельно все перевірте, буває таке, що менше 14 годин на день вимкнення світла
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19.07.2024 13:24 Ответить
... показують свою значимість та брешуть,бездарі.
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19.07.2024 13:24 Ответить
Є таке повідомлення з пітьми:

@ "прорыв на трубопроводе «Дон - Донбасс» произошёл 17 июля в Ростовской области. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал - через 10-15 минут после перекрытия произошёл гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте и подача воды в днр остановилась."
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19.07.2024 13:29 Ответить
Зєлєбоби, це ж Порошенко рубільніком грається, чи нє?
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19.07.2024 13:35 Ответить
вся електроенергія йде на Липецьку фабрику та на електричний стілець для вбивства брата!
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19.07.2024 14:12 Ответить
Кілька днів тому мені подзвонили родичі з Бучі (вони у нас у Львові жили після початку повномасштабної) і жалілись що в них шість годин нема світла.А чотирнадцять годин не хочете? - спитав я,от у нас і вчора,і сьогодні по чотирнадцять годин відключають...Ні пралку,ні хлібопіч не включиш...А ось сьогодні,в п"ятницю вже краще,з восьмої ранку і вже майже друга і світло є...Просто щастя...Може так і буде...
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19.07.2024 13:44 Ответить
Идите вы на хер со своими отключениями, зеленые гниды и вошы
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19.07.2024 14:05 Ответить
Интересно как это в Полтавской области все время ростут лимиты если производство упало?Вывод только один что часть лимитов перебрасывают на Харьковскую область.
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19.07.2024 14:11 Ответить
поменяйтесь с харьковской областью остальными проблемами!
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19.07.2024 14:14 Ответить
Так нафига нам давать лимиты а потом их забирать,пусть дают сразу напрямую соседям.
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19.07.2024 14:16 Ответить
когда Харьков сутками сидел без света, никого не волновало и не будоражило! всех все устраивало! когда город и область принимает наступающий удар со всеми плюшками, прикрывая соседей - тоже всех устраивает и в глубине души радует! а как, вдруг, больше электроенергии дали, все - аларм и вселенская несправедливость!
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19.07.2024 14:22 Ответить
еще особо умиляют стоны жителей западных областей! бле@ть, вышли из зоны комфорта! ничего себе, жизнь остановилась! это не проблема вобще, в сравнении с тем, как оно может быть, когда война не по телевизору или в телеге!
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19.07.2024 14:28 Ответить
не кукурікай, а радій 'асвабаждєнію', путін 'ввел' туда, де просили 'ввести' 'улюбльонниє в ****@' рускагаварящіє. На заході України точно не звали російських фашистів до себе, а те дехто трохи по іншому уявляв процес 'асвабаждєнія', то так воно в житті буває багато розчарувань
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19.07.2024 17:36 Ответить
тітко, почисти зуби! від тебе смердить безнадійною дурістю!
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19.07.2024 19:27 Ответить
 
 