Индийских специалистов будут обучать работе на С-400 в России, - InformNapalm
Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" получили доступ к документам, которые свидетельствуют, что специалистов из Индии в России будут готовить для работы на ЗРК С-400.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
В первом расследовании "BaumankaLeaks" были раскрыты данные, списки и документы с грифом ограниченного доступа военного учебного центра (ВУЦ) в составе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которые касались систем ПВО и ПРО.
Хакеры установили, что ключевым партнером кафедры ВНЦ Бауманки является НПО "Алмаз" - ведущее научно-производственное объединение российской оборонки и одно из двух базовых предприятий концерна "Алмаз-Антей". Указанное НПО поставляет в Бауманку тренажеры для обучения будущих специалистов ПВО.
Речь идет о тренажере для обучения работы на комплексах С-400 разработки "Алмаза". Преподаватели ВНЦ обучают иностранных специалистов, которые будут работать с российским вооружением, продаваемым за рубеж.
Несмотря на падение объемов экспорта оружия из России в 2019-2023 годах (по данным SIPRI, Стокгольмского международного института изучения проблем мира), РФ продолжает занимать третье место в списке мировых экспортеров, занимая долю в 11%. Крупнейшим покупателем российского оружия является Индия, которая выкупает треть (34%).
"В течение многих лет Индия помогает РФ устраивать пиар-акции для повышения международного статуса Москвы. Свидетелями очередного такого события все стали и 8 и 9 июля. Тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву, где на фоне обстрелов киевской детской больницы "Охматдет" катался с Путиным на гольф-каре и посетил конюшню кремлевского диктатора в Ново-Огарево, чтобы продемонстрировать, что тот не находится в полной изоляции", - говорится в материале.
Еще осенью 2018 года Индия и РФ подписали контракт на поставку новейших российских комплексов ПВО С-400. Однако впоследствии Россия несколько раз переносила сроки выполнения заказа, а срыв поставок объясняли "собственными потребностями" и войной против Украины.
"Частью контракта является обучение индийских военных работе с российскими системами. Эту ответственность возложили также на НПО "Алмаз", который, в свою очередь стал привлекать именно преподавателей ВНЦ Бауманки",- отметили в InformNapalm.
Хакеры получили доступ к письму, которое распространили среди преподавателей кафедры.
В документе - полная комплектация пяти дивизионов С-400 "Триумф", которые Россия обещает поставить Индии. Не только количество и коды всех узлов, но даже запасные части к ним. В этом же документе точно указано количество боезарядов, которые РФ направит в Нью-Дели.
Также, согласно документу, индийских специалистов будут готовить в России.
"Благодаря хакерам "Кибер Сопротивление" международное разведывательное сообщество InformNapalm получило доступ к личным данным индийских военных специалистов, которые приезжали в РФ на обучение. Однако пока мы совместно решили не разглашать эти данные публично, потому что надеемся, что Индия наконец поймет, что РФ не является для нее надежным партнером и поставщиком вооружений. Более того, российские военные не способны беречь ни свои, ни чужие секреты.
Публикация части данных об индийском контракте является демонстрацией уровня, на котором в РФ относятся к политически чувствительной информации своих партнеров, что является составляющей их нацбезопасности. Эту информацию можно найти на личной почте исполнителей среднего и низшего звена, даже на военных кафедрах", - отметили в сообществе.
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Першим покупцем ЗРС С- 400 "Тріумф" став Китай
Наприклад HQ-26, подивіться розробників.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru при участии https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
І да, вангую - моді до кінця своєї каденції хєр з'явиться у США, і буде "дружити" з рф, допоки вона не розвалиться.
В них є ПЗРК типу стріли і іранські беспілотники