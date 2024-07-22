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Новости Война
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Индийских специалистов будут обучать работе на С-400 в России, - InformNapalm

путін,моді

Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" получили доступ к документам, которые свидетельствуют, что специалистов из Индии в России будут готовить для работы на ЗРК С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

В первом расследовании "BaumankaLeaks" были раскрыты данные, списки и документы с грифом ограниченного доступа военного учебного центра (ВУЦ) в составе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которые касались систем ПВО и ПРО.

Хакеры установили, что ключевым партнером кафедры ВНЦ Бауманки является НПО "Алмаз" - ведущее научно-производственное объединение российской оборонки и одно из двух базовых предприятий концерна "Алмаз-Антей". Указанное НПО поставляет в Бауманку тренажеры для обучения будущих специалистов ПВО.

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Речь идет о тренажере для обучения работы на комплексах С-400 разработки "Алмаза". Преподаватели ВНЦ обучают иностранных специалистов, которые будут работать с российским вооружением, продаваемым за рубеж.

Несмотря на падение объемов экспорта оружия из России в 2019-2023 годах (по данным SIPRI, Стокгольмского международного института изучения проблем мира), РФ продолжает занимать третье место в списке мировых экспортеров, занимая долю в 11%. Крупнейшим покупателем российского оружия является Индия, которая выкупает треть (34%).

"В течение многих лет Индия помогает РФ устраивать пиар-акции для повышения международного статуса Москвы. Свидетелями очередного такого события все стали и 8 и 9 июля. Тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву, где на фоне обстрелов киевской детской больницы "Охматдет" катался с Путиным на гольф-каре и посетил конюшню кремлевского диктатора в Ново-Огарево, чтобы продемонстрировать, что тот не находится в полной изоляции", - говорится в материале.

Еще осенью 2018 года Индия и РФ подписали контракт на поставку новейших российских комплексов ПВО С-400. Однако впоследствии Россия несколько раз переносила сроки выполнения заказа, а срыв поставок объясняли "собственными потребностями" и войной против Украины.

"Частью контракта является обучение индийских военных работе с российскими системами. Эту ответственность возложили также на НПО "Алмаз", который, в свою очередь стал привлекать именно преподавателей ВНЦ Бауманки",- отметили в InformNapalm.

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Хакеры получили доступ к письму, которое распространили среди преподавателей кафедры.

Контракт між РФ та Індією
Контракт між РФ та Індією
Контракт між РФ та Індією
Контракт між РФ та Індією
Контракт між РФ та Індією

В документе - полная комплектация пяти дивизионов С-400 "Триумф", которые Россия обещает поставить Индии. Не только количество и коды всех узлов, но даже запасные части к ним. В этом же документе точно указано количество боезарядов, которые РФ направит в Нью-Дели.

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Также, согласно документу, индийских специалистов будут готовить в России.

"Благодаря хакерам "Кибер Сопротивление" международное разведывательное сообщество InformNapalm получило доступ к личным данным индийских военных специалистов, которые приезжали в РФ на обучение. Однако пока мы совместно решили не разглашать эти данные публично, потому что надеемся, что Индия наконец поймет, что РФ не является для нее надежным партнером и поставщиком вооружений. Более того, российские военные не способны беречь ни свои, ни чужие секреты.

Публикация части данных об индийском контракте является демонстрацией уровня, на котором в РФ относятся к политически чувствительной информации своих партнеров, что является составляющей их нацбезопасности. Эту информацию можно найти на личной почте исполнителей среднего и низшего звена, даже на военных кафедрах", - отметили в сообществе.

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Автор: 

россия (95365) хакер (1180)


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Топ комментарии
+6
Їбануті чалмоголові: невже не видно, як ті с400 працюють?
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22.07.2024 13:19
+4
Ну - що ж! У Індії грошей багато - хай витрачає! А її можливі супротивники (Китай та Пакистан) будуть розроблять БПЛА та ракети для боротьби з С-400 - з врахуванням досвіду війни в Україні
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22.07.2024 13:20
+2
Китайці (на відміну від індусів) - купляють не "товар" для використання за прямим призначенням а "зразок" Вони той комплекс розібрали вивчили всі "+" та "-" і давно зробили свій - модернізований
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22.07.2024 13:34
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Їбануті чалмоголові: невже не видно, як ті с400 працюють?
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22.07.2024 13:19 Ответить
"И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что.... на вулицях Києва ми побачимо пакистанських курсантів-дронщиків"

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22.07.2024 13:41 Ответить
Ну - що ж! У Індії грошей багато - хай витрачає! А її можливі супротивники (Китай та Пакистан) будуть розроблять БПЛА та ракети для боротьби з С-400 - з врахуванням досвіду війни в Україні
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22.07.2024 13:20 Ответить
2015
Першим покупцем ЗРС С- 400 "Тріумф" став Китай
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22.07.2024 13:24 Ответить
Китайці (на відміну від індусів) - купляють не "товар" для використання за прямим призначенням а "зразок" Вони той комплекс розібрали вивчили всі "+" та "-" і давно зробили свій - модернізований
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22.07.2024 13:34 Ответить
Вони непогано і разом працюють

Наприклад HQ-26, подивіться розробників.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru при участии https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
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22.07.2024 13:38 Ответить
У Індії грошей багато, але все в неконвертованих рупіях
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22.07.2024 13:43 Ответить
Знайшли таки покупця на своє фуфло..
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22.07.2024 13:27 Ответить
В ЦИХ КАЛЬСОНАХ І ЗА ЛОГІКОЮ МОДІ СКИДАЄТЬСЯ НА ПАНІКОВСЬКОГО.
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22.07.2024 13:28 Ответить
"найбільша демократі у світі" в захваті від успішного застосування по Україні ракет цього комплексу по цілям на поверхні землі, і тепер росіяни будуть передавати досвід ураження наземних цілей ракетами комплексу С-400.
І да, вангую - моді до кінця своєї каденції хєр з'явиться у США, і буде "дружити" з рф, допоки вона не розвалиться.
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22.07.2024 13:31 Ответить
не від гарного життя індуси повелись на фуфляцкий С-400 - західні ситеми ППО їм НЕ світять
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22.07.2024 13:45 Ответить
це факт, багато хто кидаються тут, гівном не розуміють, шо інші системи їм просто недоступні. але всеодно вони мерзенні лицемірні покидьки.
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22.07.2024 13:54 Ответить
нема сенсу у гівно кидатись гівном. Воно все одно не стане від того ні краще, ні гірше.
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22.07.2024 14:21 Ответить
ну так, у нерозумних і жадібних одночасно не слід очікувати гарного життя, навіть якщо обізвати їх демократією.
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22.07.2024 14:19 Ответить
В саду є яблуня сорту "моді" - мабуть прийдеться зрубати....
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22.07.2024 13:39 Ответить
Цікаве питання: чи були у Єменців хоч якісь радари ППО? Пишуть, що F-35 над ними летіли взагалі як у себе вдома. Хусити не зрозуміли, звідки на порт впало кілька тонн вибухівки.
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22.07.2024 13:42 Ответить
Ні прості пастухи фанатики яких Іран накачав грошима та зброєю причому під носом у флота штатів та в оточенні недружніх країн з якими Ємен воює та постійно сам нападає і провокує за іранські гроші...

В них є ПЗРК типу стріли і іранські беспілотники
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22.07.2024 13:52 Ответить
хусітам радари нахєр не треба. Це здичавіли фєллахи, яким головне, щоб на поясі висіла джамбія тисяч за двісті доларів.
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22.07.2024 14:27 Ответить
Пішов гуглить що таке "джамбія"....
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22.07.2024 14:50 Ответить
це такий кинджал, якій повинні мати єменці при досягненні повноліття. На цей кинджал сім'я копить пів-життя, бо оздоблюється він коштовним камінням (золото - це як базова опція, і воно не рахується). Чим більше рубінів - тим краще, бо на них менше видно крові. Бідні єменці часто замість рубінів оздоблюють дешевими піропами, та іншими більш дешевим напівкоштовним камінням.
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22.07.2024 15:03 Ответить
Доречі в Турції розташований іспанський Патріот.Забрати і дати Україні.Ердоган купив же С-400,все захищено?
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22.07.2024 13:42 Ответить
Гроші на вітер .Краще б на балалайках вчилися грати --- толку більше на гастролі можна їздити .
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22.07.2024 13:49 Ответить
... спочатку навчіться коров доїть.
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22.07.2024 13:53 Ответить
А помоєму, індуси вже давно забашляли. А кацапам нема чого поставляти, то придумали затяжку -ми будемо вчити на тренажерах в себе. Так само як із гелікоптерами. Теж бабло взяли впєрьод, а потім індуси побачили ******** в дії, відмовились.
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22.07.2024 14:45 Ответить
Сподіваюсь що зараз зроблять виключення щодо ударів вглиб рф...і цей удар буде знищення саме С-400...петріот конкурентів не любить
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22.07.2024 15:33 Ответить
 
 