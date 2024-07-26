В момент убийства Фарион ожидала такси, камера не зафиксировала само преступление, - Клименко. ВИДЕО
Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности совершения убийства Ирины Фарион 18-летним подозреваемым.
Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Камера на захватила момент убийства. Камера захватила именно подход подозреваемого и подготовку непосредственно за 1 минуту, даже за полминуты до совершения убийства", - сказал министр.
Также, отметил Клименко, Фарион в момент убийства ожидала такси с чемоданом.
"Можем говорить, что это убийство было неожиданно для госпожи Ирины. Он близко подошел, практически не более 2 метров. Экспертиза еще готовится", - добавил он.
21 июля 2024 года подозреваемый покинул Львов, отправившись с вокзала.
Полная версия брифинга правоохранителей:
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
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Вбивство резонасне , а винного й досі не знайдено - намагаються когось призначити
Що зі стволом? Звідки та від кого він? Чи "засвічений"?
Звідки та від кого кошти на підготовку та вчинення вбивства?
Звідки та від кого інфа за потерпілу, її зовнішність та місце проживання, звички, спосіб життя?
Хто зрештою ранішне анонсовані професіонал/професіонали, які підготували, організували та вчинили вбвиство?
і кенеді теж він.
і мертве море теж він.
і в трампа теж він.
а ще, 100500 замахів на простроченого зе!гундоса.
то, це, наш народний месник!
Не забувайте. виродки. ніде.
Народ мій Є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде!
В. Симоненко.
ПАМ*ЯТАЙМО....
Коли.патріотична. Україна горює за втратою самовідданої доньки України провладна
гидота зло-втішно( щоднини) зтікає помийками в її адресу на власному " телемарафоні "
То супроти неї " повставали" студенти . то сумнівно виглядає її спростувальний вирок суду...ЗЕ-бидлота -органічно. НЕ терпить світлих людей.
І все це на тлі цинічного інсценування бурного пошуку катюги На початку спостерігалося намагання влади " заговорити "злочин. перевести його в площину на побутовому грунті... І раптом сам керманич виголошує сенсацію: вбивцю--пов*язали!!! Дай то боже... Та шось це хлоп*я НЕ тягне на роль Леона-кілера. Погодьтесь : вбивця місяцями мусолить очі бабцям біля під*їзду .де готує замах ( мовляв : та запам*ятайте ж мене!) Все це схоже на витівки психіатра ОП Арестовича. який так активізувався по цій справі...Він то добре запам*ятав ( на дебатах у львівському телевіче.) кого Ірина називала :" ІСТОТОЮ " Мета: виграти час; заспокоїти збурення людності та вернути у сите стійло...
Схоже підступне. вбивство патріотки--поповне нішу НЕ розкритих справ великих українців :
: Івасюка. Чорнрвола. Окуєвої та інших...(оскільки маємо чужинську владу зайд-перевертнів. глитаїв--зрадників... )
Мав за щастя бути знайомим та спілкуватися
із цією дивовижною жінкою... Так ! Вона була безкомпромісною.у ставленні . до
ворогів України ( реальних " кровосісів "...) Водночас у повсякденні.--це була щира..
привітна з дотепним гумором людина.
Її наукову та політичну діяльність щодо становлення нашої державності.материнської мови-- суспільство іще має усвідомити. Думаю. з часом. вона
займе гідне місце поруч із ВЕЛИКИМ КАМЕНЯРЕМ ...Нам же лишається одне :
вимагати від влади . реального. розслідування ( а НЕ показовових відосиків ) та пам*ятати . до скону. цю відважну жінку ...