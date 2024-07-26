В момент убийства Фарион ожидала такси, камера не зафиксировала само преступление, - Клименко. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности совершения убийства Ирины Фарион 18-летним подозреваемым.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Камера на захватила момент убийства. Камера захватила именно подход подозреваемого и подготовку непосредственно за 1 минуту, даже за полминуты до совершения убийства", - сказал министр.

Также, отметил Клименко, Фарион в момент убийства ожидала такси с чемоданом.

"Можем говорить, что это убийство было неожиданно для госпожи Ирины. Он близко подошел, практически не более 2 метров. Экспертиза еще готовится", - добавил он.

21 июля 2024 года подозреваемый покинул Львов, отправившись с вокзала.

Полная версия брифинга правоохранителей:

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

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