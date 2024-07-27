Мать подозреваемого в убийстве Фарион: Не верю, что он мог застрелить человека. Его использовали для отвлечения внимания

Мать 18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава убеждена, что сын не мог убить человека, у него не было ни мотивов, ни опыта стрельбы.

Об этом Елена Зинченко рассказала журналистам"Слідства.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Мать Вячеслава Зинченко видела обнародованные фото и видео правоохранителей, на которых изображен подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Но убеждена, что исполнитель никогда не будет так сильно привлекать к себе внимание.

"Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать - нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам - это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал", - рассказывает Елена Зинченко.

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Женщина говорит, что последние недели ничего подозрительного в поведении Вячеслава не замечала, а мотивов для убийства у него не было. Елена считает, что парень в очках с фотографии полицейских - имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение, в отличие от ее сына.

Елена рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Говорит, что он не имеет вредных привычек, зато всегда уделяет время футболу и книгам. По характеру он - добрый и уравновешенный.

"Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения внимания в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", - говорит Елена Зинченко.

Вячеслав был длительный период во Львове прошлой весной, он учился в академии "Dronarium" на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения. Добавляет: "В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях".

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Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.

Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога. Своей вины юноша не признал, заявив, что с "Фарион ничего не делал".

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.