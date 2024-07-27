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Мать подозреваемого в убийстве Фарион: Не верю, что он мог застрелить человека. Его использовали для отвлечения внимания

Підозрюваний у вбивстві Фаріон

Мать 18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава убеждена, что сын не мог убить человека, у него не было ни мотивов, ни опыта стрельбы.

Об этом Елена Зинченко рассказала журналистам"Слідства.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Мать Вячеслава Зинченко видела обнародованные фото и видео правоохранителей, на которых изображен подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Но убеждена, что исполнитель никогда не будет так сильно привлекать к себе внимание.

"Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать - нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам - это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал", - рассказывает Елена Зинченко.

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Женщина говорит, что последние недели ничего подозрительного в поведении Вячеслава не замечала, а мотивов для убийства у него не было. Елена считает, что парень в очках с фотографии полицейских - имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение, в отличие от ее сына.

Елена рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Говорит, что он не имеет вредных привычек, зато всегда уделяет время футболу и книгам. По характеру он - добрый и уравновешенный.

"Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения внимания в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", - говорит Елена Зинченко.

Вячеслав был длительный период во Львове прошлой весной, он учился в академии "Dronarium" на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения. Добавляет: "В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях".

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Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.

Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога. Своей вины юноша не признал, заявив, что с "Фарион ничего не делал".

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

убийство (6474) Фарион (380)


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Топ комментарии
+18
Та всіх, включаючи слідчих та Вас особисто. Всі шукають кловуна в панамці, та знайшли. Вітаю, але ж доказів катма.
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27.07.2024 13:12
+16
Ну а що їй залишається говорити? Правда,в"юнош не справляє враження обдурено,підставленого,наївного,файного хлопця. Це добре видно з його поведінки в суді....
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27.07.2024 13:14
+15
До речі - запросто ...
Чому нікого не цікавить - чому потенційний кілер був вдягнений так яскраво і ходив в цьому так довго ?
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27.07.2024 13:07
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Судячи із твого посту - по собі судиш. Його манера спілкування в суді говорить про протилежне.
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27.07.2024 15:17 Ответить
Манера спілкування, навіть зізнання не є доказом. Де докази...? І головне, все вирішує суд.
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28.07.2024 10:23 Ответить
Цікаво,а навіщо він одівав рукавички,
як стверджує бабуся-очевидець?
Йому холодно в таку спеку?
І як він пояснює своє стирчання
у дворі,перебираючи пальцями
вірьовку на капелюсі?
У Львові немає більш привабливих
місць?
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27.07.2024 15:25 Ответить
Чувак в капелюсі (з камер спостереження) і Зінченко на якого чіпляють вбивство, це дві різних людини, достатньо звернути увагу на вуха. Подивіться уважно відео і порівняйте з фото Зінченко.
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28.07.2024 10:24 Ответить
То есть пацан просто от нечего делать - для развлекухи
Приехал из Днепра во Львов ?
Не на море поехал- а во Львов
Посылки понаотправлял во Львов
Три квартиры снял!!!!!
Сидел на жаре одетый по - осеннему - наверное , вес сбрасывал
Просто от ничего делать?
Я понимаю - что люди разные
И ,наверное , кто - то и так развлекается
Но при этом не оставляет ПРЕДСМЕРТНОГО ПИСЬМА
Ну и ,конечно, не ведет себя по - скотски в суде
Мамы дорогие! Не знаете вы своих детей
Совсем недавно во Львове арестовали пацанов , которые авто военных поджигали
Тоже,наверное, мамы считали их хорошими мальчиками.....
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27.07.2024 15:35 Ответить
Я тоже много путешествую, особенно люблю Львов и что тепер? Я тоже убийца?
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28.07.2024 10:25 Ответить
Если вы во Львов ездите - как этот пацан
Шифруетесь
Если в вашем компьютере история как у этого пацана
То вполне возможно ,что вы тоже киллер
Или готовитесь им стать
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28.07.2024 22:35 Ответить
А как этот пацан ездил? Как то особенно? Есть какие то правила? Он что то нарушил? Если можно по подробнее.
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29.07.2024 09:46 Ответить
Так вы у него спросите
Может , он с вами поделится?
С родственной душой...
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29.07.2024 20:58 Ответить
Вам сколько годиков, не надоело пустопорожней ****** чат загаживать?
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31.07.2024 08:55 Ответить
Мутное дело, но судя по тому что его активно ведёт Клименко, значит это затычка. Пацану скорей всего дали бабки и сказали ходить туда сюда, может сказали следить за какой-то женщиной, или человеком, по факту он не знал что делает возможно. А то что это затычка, дело значимое, громкое, нужно показать работу. Как это делала полиция после взрыва дамбы в Херсоне. Ведь эвакуацией занималась именно полиция, а не кто то другой, и Клименко подставил плечо, чтобы не показывать уровень пи*деца что там происходил.
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27.07.2024 16:09 Ответить
цікаво, що відчуває мати, яка виховала сина, який взяв і ні за що зніс жінці голову зброю посеред біла дня. Уявити не можу.
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27.07.2024 16:17 Ответить
Зекоманда влаштувала черговий цирк з публічним цькуванням людини, проти якої навіть доказів нема
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27.07.2024 16:25 Ответить
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27.07.2024 17:22 Ответить
Чувак в капелюсі (з камер спостереження) і Зінченко на якого чіпляють вбивство, це дві різних людини, достатньо звернути увагу на вуха.
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27.07.2024 18:40 Ответить
На Ютубі один експерт говорить,що в останній день,молодик в дивній формі прийшов аж 17.30,тобто в момент вбивства,або вийшов сугубо на вбивство.
Висновок,того дня пацана,що 8 днів сидів на лавці,не було.Замість нього вийшов кілер,один раз вистрілив і зник.
А цей Зінченко у Львові вчився на курсах бпла і яким чином погодився на роль дурника в чудернацькому одязі-питання,яке видно нікого не цікавить,в т.ч.міністра.Саме більше,його використали всліпу,щоб насміхнутись з силовиків і притому маскувати справжнього виконавця.Про справжню мету міг не знати(для чого йому все знати),а заплатили трохи,ніби задля приколу.
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27.07.2024 20:52 Ответить
Вірно , повністю з вами згодна !! Тому і все стерли з камер спостереження , а нам як дурним кажуть камери той момент саме вбивства не записали , а потім знову писали .
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27.07.2024 21:21 Ответить
Стріляли з відстані 2 метри,навіть
сліпий може влучити.
Знайти пістолет - справа часу.
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28.07.2024 06:20 Ответить
Як нема практики,то і не влучить в скроню,а ще як людина рухається,в тулуб-так.
Справа знайти пістолет-запущена,коли навіть кулю не витягли із жертви і так поховали.
Як розповіл Чорновіл,захист готує документи на ексгумацію,чому так швидко кінці в воду,та і сам момент пострілу виключений в поданому відео,типу,камера записувала,а в самий момент вбивства виключилась.
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28.07.2024 07:19 Ответить
це вже не смішно, проведить купу експертиз на порохові гази ,на разки днк ,- вистріл в притул, його сліди на місті злочину біля вбитої, невже все смив дощ, купа спец лабороторій, он умер ще одну спец лабу робить, питання профпригодності має вирішальне значення
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27.07.2024 21:09 Ответить
Хто то буде робити , ті , що стерли записи на камерах відеоспостереження ? А воно їм тре ?
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27.07.2024 21:18 Ответить
А камери писали, писали , писали...а в момент вбивства гоп вимкнулися , тобто хто саме вбив не записали камери . Дивно , або хто вимкнув камери ? Отож , тому і не вірю, що ця дитина вбивця . Мотиву немає, камери вимкнули , взагалі все білими нитками.
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27.07.2024 21:16 Ответить
А ще і жертву поховали з кулею в голові.
Віпперсони готувались до прес-конференнції,де їм було в голові,що сама куля-важливий речовий доказ,а захист готує документи на ексгумацію-із розповіді Т.Чорновола.
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27.07.2024 21:36 Ответить
Ніхто не вірить у ці квартальні вистави, окрім зомбованих ЗЕбілів зеленого шмарафону
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28.07.2024 01:54 Ответить
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