РФ из-за поставок F-16 Украине планирует созвать заседание Совбеза ООН
Страна-агрессор Россия намерена в августе инициировать заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить поставки западных истребителей F-16 в Украину.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС, которое цитирует заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться", - заявил представитель государства-агрессора.
Также он сказал, что Россия планирует поднять тему поставки Украине истребителей F-16 на заседаниях, созванных западными странами.
Напомним, что в течение прошлого месяца Россия председательствовала в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 25 июля РФ созвала заседание Совбеза для "осуждения" военной помощи Киеву для противостояния российской агрессии. Украина отказалась от участия в этом заседании.
F-16 в Украине
Напомним, что в среду, 31 июля, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Об этом также пишут и другие американские СМИ.
Официально эта информация пока не подтверждена.
В Белом доме избежали ответа о передаче Украине первой партии истребителей F-16, однако отметили, что до конца лета F-16 будут готовы к полетам в Украине.
Впоследствии издание The Times написало, что ВСУ получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знищена у повному складі. Всі п'ятеро у звані офіцерів від лейтенанта до майора.
Таких готують роками.
Знищили їх на Чернігівщині три дні тому, добровольці місцевої ТРО.
Тобто еліту розвідки рашистів знищили прості чернігівські селяни, які вступили в ТРО.
Дивилася б та дивилася!
А вообще сраная оон пусть идет вместе с этими выродками кататься на руски во
енныючий карабль.
- озабоченность и обеспокоенность
.
***** теж Савэт Бэзапаснастi ООН збирати буде?
https://www.yahoo.com/news/fresh-russian-advances-eastern-ukraine-115424932.html