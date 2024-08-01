РФ из-за поставок F-16 Украине планирует созвать заседание Совбеза ООН

Страна-агрессор Россия намерена в августе инициировать заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить поставки западных истребителей F-16 в Украину.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС, которое цитирует заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться", - заявил представитель государства-агрессора.

Также он сказал, что Россия планирует поднять тему поставки Украине истребителей F-16 на заседаниях, созванных западными странами.

Напомним, что в течение прошлого месяца Россия председательствовала в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 25 июля РФ созвала заседание Совбеза для "осуждения" военной помощи Киеву для противостояния российской агрессии. Украина отказалась от участия в этом заседании.

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F-16 в Украине

Напомним, что в среду, 31 июля, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Об этом также пишут и другие американские СМИ.

Официально эта информация пока не подтверждена.

В Белом доме избежали ответа о передаче Украине первой партии истребителей F-16, однако отметили, что до конца лета F-16 будут готовы к полетам в Украине.

Впоследствии издание The Times написало, что ВСУ получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

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