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РФ из-за поставок F-16 Украине планирует созвать заседание Совбеза ООН

РФ через постачання F-16 Україні планує скликати засідання Радбезу ООН

Страна-агрессор Россия намерена в августе инициировать заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить поставки западных истребителей F-16 в Украину.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС, которое цитирует заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться", - заявил представитель государства-агрессора.

Также он сказал, что Россия планирует поднять тему поставки Украине истребителей F-16 на заседаниях, созванных западными странами.

Напомним, что в течение прошлого месяца Россия председательствовала в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 25 июля РФ созвала заседание Совбеза для "осуждения" военной помощи Киеву для противостояния российской агрессии. Украина отказалась от участия в этом заседании.

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F-16 в Украине

Напомним, что в среду, 31 июля, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Об этом также пишут и другие американские СМИ.

Официально эта информация пока не подтверждена.

В Белом доме избежали ответа о передаче Украине первой партии истребителей F-16, однако отметили, что до конца лета F-16 будут готовы к полетам в Украине.

Впоследствии издание The Times написало, что ВСУ получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

Читайте также: Невозможная вещь оказалась вполне возможной: F-16 в Украине, - Ландсбергис

Автор: 

россия (95352) Совбез ООН (1104) F-16 (548)


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Топ комментарии
+55
Можно еще созвать Сов.Без по поводу "мальчиков в трусиках" из Сенежа, которых подлые биндеровцы убили на территории Украины...
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01.08.2024 20:25
+53
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01.08.2024 20:12
+42
В що перетворили ООН ,злочина нациська так звана держава яка щоденно убива українців руйнує міста і села ,хоче що б Україна капітулювала і рашистам ніхто не заважав знищувати країну ну цинізму немає меж ,чому ця фашиська терористична держава в ООН ?
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01.08.2024 20:21
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01.08.2024 20:12 Ответить
А що, ***** нереститися надумав?
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01.08.2024 20:19 Ответить
та скумбрію восьми гривневу думає запліднити.
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01.08.2024 20:20 Ответить
Вона ж не гімнастка, вона ж безбарьєрна.
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01.08.2024 20:51 Ответить
Личинку відкладе.
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01.08.2024 20:47 Ответить
Чемодан-хуйло-говно.
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01.08.2024 21:47 Ответить
Засовали ратицями с¥ченята козломорді.
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01.08.2024 20:15 Ответить
Будет тебе, лапоть, наступление, не срись))
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01.08.2024 20:53 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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01.08.2024 20:55 Ответить
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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01.08.2024 22:15 Ответить
«Нравицца, не нравицца - терпи, моя красавица»
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01.08.2024 21:24 Ответить
Ага, нехай ще у спортлото скаргу подадуть, свиноцуцики.
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01.08.2024 20:17 Ответить
Та придушіть вже їх прям на Радбезі!!
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01.08.2024 20:18 Ответить
«Нравится, не нравится - терпи, моя красавица»
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01.08.2024 20:19 Ответить
рашисти: "як ви смієте заважати нам вбивати українців????"
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01.08.2024 20:19 Ответить
Жим-жим
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01.08.2024 20:20 Ответить
В що перетворили ООН ,злочина нациська так звана держава яка щоденно убива українців руйнує міста і села ,хоче що б Україна капітулювала і рашистам ніхто не заважав знищувати країну ну цинізму немає меж ,чому ця фашиська терористична держава в ООН ?
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01.08.2024 20:21 Ответить
Бо Всі вони на Забезпеченні Х¥*ЛА
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01.08.2024 20:56 Ответить
напевне тому що оон - сам фашистський і терористичний
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02.08.2024 00:50 Ответить
ООН це нікчемна організація- зборище паразитів проїдающих гроші платників податків. Їм всерівно хто спонсор, навіть не гидують кривавими грошима режиму московії.
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02.08.2024 03:28 Ответить
Зразу хай вносять на обговорення постачання Томагавків щоб два рази не ходити.
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01.08.2024 20:21 Ответить
Сциш коли страшно 😄
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01.08.2024 20:24 Ответить
Можно еще созвать Сов.Без по поводу "мальчиков в трусиках" из Сенежа, которых подлые биндеровцы убили на территории Украины...
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01.08.2024 20:25 Ответить
Це ДРГ "Сєнєж" ГУР Міноборони рашки.
Знищена у повному складі. Всі п'ятеро у звані офіцерів від лейтенанта до майора.
Таких готують роками.
Знищили їх на Чернігівщині три дні тому, добровольці місцевої ТРО.
Тобто еліту розвідки рашистів знищили прості чернігівські селяни, які вступили в ТРО.
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01.08.2024 20:54 Ответить
ну, не зовсім прості раз знищили. просто селяни у себе вдома, а ті аж із сінєжа явилися.
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01.08.2024 21:15 Ответить
ОГО..ГОДУВАЛІ МАЛЬЧІКІ....ЯКІ...В МАЄЧКАХ І ТРУСІКАХ ПІДРОСЛИ ЯК....ПРО ПУТІНА ПІСНІ ЗНАЛИ...ЗАБЛУКАЛИ..
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01.08.2024 21:37 Ответить
Як гарно лежать, от би так усі рашисти.
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02.08.2024 03:30 Ответить
Гарнюні! 😻

Дивилася б та дивилася!
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02.08.2024 09:42 Ответить
В лигу сексуальных реформ стоит обратиться.
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01.08.2024 20:27 Ответить
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01.08.2024 20:28 Ответить
йде "жучки" вставляти ?
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01.08.2024 22:09 Ответить
Країна не ляканих ідіотів...
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01.08.2024 20:30 Ответить
неляканих
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02.08.2024 00:17 Ответить
на-рот побєжатєль, кацапи-людожери, традиційно звикли воювати з беззбройними жінками, дітьми, старими, ну і накрайняк вже - з чоловіками, у яких зв'язані руки..
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01.08.2024 20:32 Ответить
6-ть лiтакiв краще, чим 5-ть, але гiрше, чим 7-м.
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01.08.2024 20:34 Ответить
А чим ім Ф-16 не до шмиги? - літак як літак
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01.08.2024 20:38 Ответить
))) ну насмешили старика
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01.08.2024 20:38 Ответить
Bloomberg такое же помойное СМИ......
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01.08.2024 20:40 Ответить
Головне, що "праглаголіт" "арганізація абідіньоних націй"...
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01.08.2024 20:41 Ответить
На день засідання потрібно передати Україні ще 6 (а краще 16) літачків. А в комплекті з Tomahawk та Taurus - взагалі було би чудово.
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01.08.2024 20:42 Ответить
Які такі ф-1? Какіє ваші даказатільства?
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01.08.2024 20:44 Ответить
Вибачаюсь: Ф-16
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01.08.2024 20:50 Ответить
Навіщо? Попросити щоб дали ще?
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01.08.2024 20:48 Ответить
Подготовьтесь, подготовьтесь - штаны чистые поищите пока.
А вообще сраная оон пусть идет вместе с этими выродками кататься на руски военныючий карабль.
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01.08.2024 20:51 Ответить
Кацапсячі нахабності немає меж
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01.08.2024 20:56 Ответить
міг би хтось уявити щоб фюрер Гітлер свого часу після нападу на Европу, скликав Лігу націй і жалівся їм що США допомагає СССР, Великобританії відбити напад фашистської Німетчини? а все тому що Німетчини не було в Лізі Націй. ми спостерігаємо цю клоунаду перш за все по причині слабкості ООН, та нездатності цієї організації виконувати свої функції.
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01.08.2024 20:58 Ответить
Лицемірна,кацапська мерзота.
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01.08.2024 20:59 Ответить
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01.08.2024 20:59 Ответить
Всіх людей на Землі створив Бог, а от кацапа створила сатана без варіантів
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01.08.2024 21:01 Ответить
В кацапів пердаки підгоряють.
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01.08.2024 21:05 Ответить
Нехай ко$∆оморді поскаржаться хоть у Спортлото 😁😁😁
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01.08.2024 21:05 Ответить
Краще пишіть скаргу у Спортлото, або у журнал "Мурзілка".
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01.08.2024 21:05 Ответить
Это ******* страна.
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01.08.2024 21:10 Ответить
А до ліги сексуальних меншин??
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01.08.2024 21:53 Ответить
реформ
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01.08.2024 22:07 Ответить
Скрєпа не дозволяє
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01.08.2024 22:39 Ответить
русня реально ******** 😁
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01.08.2024 21:10 Ответить
Доцільніше скликати засідання Радбезу на предмет виключення рф з ООН як країну-терориста.
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01.08.2024 21:14 Ответить
а що хочуть? ще одну ескалрілью?
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01.08.2024 21:17 Ответить
как всегда
- озабоченность и обеспокоенность
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01.08.2024 21:20 Ответить
Чому "ще"? Ескадрілья - дванадцять машин, а дали шість. От саме одну і хочуть. Повноцінну.
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01.08.2024 21:32 Ответить
так і знав, що хтось напише про "тільки шість".
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01.08.2024 21:50 Ответить
Вибачте, Ви українську розумієте? Йшлося про Ваше питання про другу та, можливо, третю й так далі ескадрільї. Відповів, що на часі саме перша. І не "тількі 6", а у нескінчену кількість разів більше за абсолютний нуль протягом попередніого періоду війну сумарно. Втім, на мать і матиці теж не розумієтесь мабуть. Лише на мусорському патриотізмі.
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01.08.2024 22:10 Ответить
о! а я тільки подумав, якого би мені хама сьогодні послати *****.
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01.08.2024 22:16 Ответить
Тобто Вас тут не банять за мат та грубощі, бо мусар-патріот?
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01.08.2024 22:18 Ответить
не банять, тому що я не хамлю першому зустрічному, навіть якщо це кацап під VPN. А якщо людина зразу починає хамити, як у трамваї, то її вже пізно перевиховувати. А нервові зриви я тут не лікую.
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01.08.2024 22:22 Ответить
не відволікайтесь від напряму.
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01.08.2024 22:37 Ответить
насправді, хамите
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02.08.2024 00:52 Ответить
нікалая жалієте?
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02.08.2024 00:59 Ответить
Це перші шість, зрадойоб.
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01.08.2024 21:55 Ответить
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим
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01.08.2024 22:05 Ответить
Ми заявляєм решительний протест Западу в связі с малочіслєнними і мєдленнимі поставкамі самольотов Ф - 16 украінской арміі .!!

.
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01.08.2024 21:25 Ответить
Пiсля F-16 будуть Трайденти!
***** теж Савэт Бэзапаснастi ООН збирати буде?
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01.08.2024 21:35 Ответить
Небензя насере на стіл...представник угорщини підбіжить з папірцем...
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01.08.2024 21:39 Ответить
"а еслі ви не отзовьотесь-ми напішем в спортлото.."
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01.08.2024 21:57 Ответить
А що сі стало ???
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01.08.2024 22:26 Ответить
НАТО мало надати F16 раніше, але зараз роль F16 значно зменшилася.Армія завжди відступає, тому що допомога НАТО не вчасна.
https://www.yahoo.com/news/fresh-russian-advances-eastern-ukraine-115424932.html
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01.08.2024 22:35 Ответить
Як на мій погляд, то кацапам краще скликати засідння "Спортлото".
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01.08.2024 23:34 Ответить
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02.08.2024 16:29 Ответить
 
 