Российского киллера Красикова Германия не помиловала, а депортировала, - Die Welt

Решение депортировать российского киллера Вадима Красикова приняли иммиграционные органы города Штраубинг. Они функционируют вне контроля официального Берлина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.

Вадим Красиков в 2019 году убил в берлинском парке оппонента кремлевского режима, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Киллера приговорили к пожизненному заключению.

Согласно действующему законодательству Германии, осужденных к пожизненному заключению выпустить на свободу можно либо после 15 лет отбывания наказания, либо через помилование президента. Однако о последнем Красиков не просил. Поэтому депортация была единственным вариантом освобождения киллера.

Он находился в тюрьме города Штраубинг в Нижней Баварии. Поэтому именно тамошние иммиграционные органы, которые находятся вне контроля Берлина, приняли решение о депортации. А канцлер ФРГ Олаф Шольц впоследствии лишь признал, что оно было сложным.

"Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения", - сказал Шольц, добавляя, что потребность отбывания приговора в этом случае сопоставить "с риском для жизни и здоровья невинных людей, заключенных в России, и несправедливо политически заключенных".

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восемь человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянина Красикова приговорили в Германии к пожизненному за убийство Хангошвили