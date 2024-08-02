Российского киллера Красикова Германия не помиловала, а депортировала, - Die Welt
Решение депортировать российского киллера Вадима Красикова приняли иммиграционные органы города Штраубинг. Они функционируют вне контроля официального Берлина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.
Вадим Красиков в 2019 году убил в берлинском парке оппонента кремлевского режима, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Киллера приговорили к пожизненному заключению.
Согласно действующему законодательству Германии, осужденных к пожизненному заключению выпустить на свободу можно либо после 15 лет отбывания наказания, либо через помилование президента. Однако о последнем Красиков не просил. Поэтому депортация была единственным вариантом освобождения киллера.
Он находился в тюрьме города Штраубинг в Нижней Баварии. Поэтому именно тамошние иммиграционные органы, которые находятся вне контроля Берлина, приняли решение о депортации. А канцлер ФРГ Олаф Шольц впоследствии лишь признал, что оно было сложным.
"Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения", - сказал Шольц, добавляя, что потребность отбывания приговора в этом случае сопоставить "с риском для жизни и здоровья невинных людей, заключенных в России, и несправедливо политически заключенных".
Обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восемь человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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А вот азовцы в американо-германско-рфский обмен попасть никак не могли. Почитайте про процедуру обмена.
"убийцу, приговоренного к ПОЖИЗНЕННОМУ заключению после нескольких лет ЗАКЛЮЧЕНИЯ", - сказал Шольц"
))) о нет... он находился в ТЮРЬМЕ, а из тюрьмы КТО мог выпустить ?!
ТОЧНО НЕ "миграционная служба"...!