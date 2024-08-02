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Российского киллера Красикова Германия не помиловала, а депортировала, - Die Welt

Депортація Вадима Красікова

Решение депортировать российского киллера Вадима Красикова приняли иммиграционные органы города Штраубинг. Они функционируют вне контроля официального Берлина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt.

Вадим Красиков в 2019 году убил в берлинском парке оппонента кремлевского режима, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Киллера приговорили к пожизненному заключению.

Согласно действующему законодательству Германии, осужденных к пожизненному заключению выпустить на свободу можно либо после 15 лет отбывания наказания, либо через помилование президента. Однако о последнем Красиков не просил. Поэтому депортация была единственным вариантом освобождения киллера.

Он находился в тюрьме города Штраубинг в Нижней Баварии. Поэтому именно тамошние иммиграционные органы, которые находятся вне контроля Берлина, приняли решение о депортации. А канцлер ФРГ Олаф Шольц впоследствии лишь признал, что оно было сложным.

"Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения", - сказал Шольц, добавляя, что потребность отбывания приговора в этом случае сопоставить "с риском для жизни и здоровья невинных людей, заключенных в России, и несправедливо политически заключенных".

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восемь человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянина Красикова приговорили в Германии к пожизненному за убийство Хангошвили

Автор: 

заключение (168) обмен (1366) россия (95352) Хангошвили (12)


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Топ комментарии
+3
Сколько тогда надо убить человек, чтобы тебя не депортировали, а таки посадили?
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02.08.2024 13:36
+2
парашинці все такі умілі шулери це потрібно визнати, обміняли своїх вбивць на посаджених за сфабриковані справи іноземців.
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02.08.2024 14:00
+1
Краще би обміняли на Азовців ніж на тих всратих "хароших рюсскіх" типу Яшина,кому він всрався?
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02.08.2024 13:28
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Краще би обміняли на Азовців ніж на тих всратих "хароших рюсскіх" типу Яшина,кому він всрався?
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02.08.2024 13:28 Ответить
Обмен был в первую очередь для возвращения немцев и американцев, а остальные были в придачу и хорошо, что их тоже отдали.
А вот азовцы в американо-германско-рфский обмен попасть никак не могли. Почитайте про процедуру обмена.
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02.08.2024 13:44 Ответить
Сколько тогда надо убить человек, чтобы тебя не депортировали, а таки посадили?
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02.08.2024 13:36 Ответить
Ага. А німчура не валяє дурня, а валяє шольца.
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02.08.2024 13:37 Ответить
"Они функционируют вне контроля официального Берлина".

"убийцу, приговоренного к ПОЖИЗНЕННОМУ заключению после нескольких лет ЗАКЛЮЧЕНИЯ", - сказал Шольц"





))) о нет... он находился в ТЮРЬМЕ, а из тюрьмы КТО мог выпустить ?!

ТОЧНО НЕ "миграционная служба"...!
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02.08.2024 13:41 Ответить
парашинці все такі умілі шулери це потрібно визнати, обміняли своїх вбивць на посаджених за сфабриковані справи іноземців.
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02.08.2024 14:00 Ответить
Вот они, последыши фюрера - жестокие и беспощадные. Взяли и депортировали, даже не помиловав. Куда катится мир?
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02.08.2024 14:30 Ответить
Еще ножкой топнули. Превратили в воинственных германцев в визгливых педиков.
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02.08.2024 15:00 Ответить
Ідіоти. Після такого рішення Путіну зрозуміло що діяти можна далі і якщо схоплять то достатньо затримати ЛЮБОГО аби якого європейця, а потім обмінятися.
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02.08.2024 17:32 Ответить
Схоже,що гроші у газпрома ще є.
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02.08.2024 19:03 Ответить
 
 