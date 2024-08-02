В Кремле признали, что российский киллер Красиков работал в ФСБ

Кремль признал работу Вадима Красикова, который был осужден в Германии на пожизненное за убийство бывшего чеченского полевого командира, на ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, Красиков служил в подразделении "Альфа" вместе с охранниками Путина.

Песков также признал работу осужденных за шпионаж в Словении Артема и Анну Дульцевых на российскую разведку.

Представитель Путина заявил, что они были нелегальными разведчиками. Дети супругов не говорят по-русски и узнали о связи родителей с Россией только в самолете в Москву. В Словении Дульцевы выдавали себя за аргентинцев. Их дети во время встречи в аэропорту Путина не узнали.

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Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восемь человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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