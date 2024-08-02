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В Кремле признали, что российский киллер Красиков работал в ФСБ

У Кремлі визнали, що Красиков працював у ФСБ

Кремль признал работу Вадима Красикова, который был осужден в Германии на пожизненное за убийство бывшего чеченского полевого командира, на ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, Красиков служил в подразделении "Альфа" вместе с охранниками Путина.

Песков также признал работу осужденных за шпионаж в Словении Артема и Анну Дульцевых на российскую разведку.

Представитель Путина заявил, что они были нелегальными разведчиками. Дети супругов не говорят по-русски и узнали о связи родителей с Россией только в самолете в Москву. В Словении Дульцевы выдавали себя за аргентинцев. Их дети во время встречи в аэропорту Путина не узнали.

Читайте также: Решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС, - еврокомиссар Йоганссон

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восемь человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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Автор: 

россия (95352) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+12
Навіть не думай про капітуляцію . Стосовно Єрмака, так є питання...
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02.08.2024 15:51
+10
Після капітуляції України, до якої веде влада, визнають , що і Єрмак був співробітником ФСБ.
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02.08.2024 15:47
+8
Так в лаптестане у руля чикистско-криминальный клан , во главе с ******.
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02.08.2024 16:04
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Його, не дарма вивезли…. Пригожин, в курсі діла…
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02.08.2024 15:45 Ответить
Після капітуляції України, до якої веде влада, визнають , що і Єрмак був співробітником ФСБ.
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02.08.2024 15:47 Ответить
Навіть не думай про капітуляцію . Стосовно Єрмака, так є питання...
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02.08.2024 15:51 Ответить
Вибачайте, Дєрмак - агент, а кадровий співробітник.
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02.08.2024 15:56 Ответить
А де він ше мав працювати?
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02.08.2024 15:48 Ответить
навіть якщоб цього не сказали всі розуміють що це викормиш нквс
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02.08.2024 16:03 Ответить
Так в лаптестане у руля чикистско-криминальный клан , во главе с ******.
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02.08.2024 16:04 Ответить
Украина тоже мочит предателей. Так и должно быть. Кончайте уже как европейские педики ныть.
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02.08.2024 16:45 Ответить
Тобто Ви щойно назвали борця за незалежність Ічкерії, якого вбило це мудило, "прєдатєльом"?

WTF, взагалі?
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02.08.2024 17:17 Ответить
Предателей и врагов.
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02.08.2024 16:46 Ответить
Вся надежда на чеченский патриотов !
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02.08.2024 16:33 Ответить
а коли визнають пердака і зеленського вони теж їх агенти
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02.08.2024 17:02 Ответить
Такі почесті ( караул,оркестр) свідчать, що саме х...одноособово віддає накази про вбивства. 107 років одне і теж саме.
Вишел Путін із тумана. Винул ножик із кармана. Буду рєзать, буду біть. С кєм останєшся дружить ?
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02.08.2024 17:04 Ответить
Котрий з них?

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02.08.2024 19:58 Ответить
А цього екземпляра, швидше за все, і в живих немає. Спецслужби юзають когось із верхнього знімку ...

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02.08.2024 20:05 Ответить
Шпигунів можна було міняти, а ось ВБИВЦЮ - ну це знаєте ! Це питання моралі, це питання відповідальності за вбивство людини !!! Не важливо кого: чеченця чи німця ! Вбивця не має право на звільнення у будь-який спосіб. Тільки після закінчення строку покарання.
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02.08.2024 17:27 Ответить
Говорят именно этот киллер убил Собчака в Париже, что положило начало карьере Путина.
Именно поэтому он ему так дорог.
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02.08.2024 17:51 Ответить
Акуесть. Киллеров, убийц, шпионов и диверсантов обменяли на каких то гражданских политических бедолаг. Запад еще и ето выставил победой.
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02.08.2024 18:01 Ответить
Напевно діти*аргентинців*дуже будуть раді...
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02.08.2024 19:30 Ответить
У нас вся зелена влада починаючи з зелі і дермака агенти фсб .
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02.08.2024 19:51 Ответить
Ойц, прикольно буде, якщо цей улюблений кіллер ***** став подвійним агентом і саме він і замочить ботоксного фюрера.

А чому ніт? Він доволі довго був у розпорядженні західних спецслужб, щоб продатись їм за дуже-дуже великі гроші. А приклад кухаря пригожина міг стати останнім аргументом.
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02.08.2024 21:20 Ответить
 
 