Завершено досудебное расследование по делу адвоката Носова, предлагавшего 200 тыс. дол. взятки прокурору САП и детективу НАБУ

Завершено досудебное расследование по делу в отношении адвоката одного из столичных адвокатских объединений, разоблаченного на предложения предоставить взятку в размере 200 тыс. дол. прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что адвокат предлагал 200 тыс. долларов прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, 4 июня 2024 года антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов. Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

6 июня Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

13 июня Апелляционная палата ВАКС уменьшила адвокату Носовый залог с 12 млн до 1,2 млн гривен.