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В Виннице остановились все водопроводные станции из-за отключения электроэнергии

У Вінниці немає води

Из-за перебоев с электроснабжением, которые возникли в результате ракетной атаки россиян 26 августа, в Виннице остановились все водопроводные станции города

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом сообщает Винницаоблводоканал.

"Из-за аварийных перебоев с электроснабжением снова имеем остановку водопроводных станций города: на этот раз, к сожалению, всех. Включая центральную станцию Винницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады выехали в город спускать воздух и открывать запорную арматуру, работники Винницаоблводоканал пытаются восстановить питание.

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"Сейчас во всем городе может наблюдаться отсутствие воды, пониженное давление", - предупредили на предприятии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.

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Автор: 

Винница (725) обстрел (26951) вода (918)


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Бачила через поля як горіла і диміла.ел.підстанція.Чула як збивали шахеди.
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26.08.2024 19:19 Ответить
Поки не буде диверсифікації енергосистеми допоки так буде(
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26.08.2024 19:41 Ответить
Щось не розумію. А що не можна поставити генератори для перекачування води?
Здається за 2 роки відключень мали би вже це зробити. Чи гроші вкрали?
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26.08.2024 19:58 Ответить
Ні, треба ж фонтани, парки та алеї першочергово
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26.08.2024 20:05 Ответить
На два Мегавати генератори? На 6 кВ? Просто взяти і поставити. Це потрібен проект, організація, яка візьметься за це під час війни. По більше на вулицях нехай людей хапають та в армію відправляють
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26.08.2024 20:47 Ответить
Шмигаль видасть постанову та проект одразу з'явиться, ще одну - і монтаж закінчений, баба Надя прибиральниця підпише акт вводу в експлуатація. А спеціалісти краще для штурму посадок Курщини.
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26.08.2024 22:07 Ответить
Два з роловиною роки йде війна, невже за цей час не забезпечили генераторами насосні станції?! Зате постять які у Вінниці гарні фонтани та алеї...
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26.08.2024 20:03 Ответить
Сети водоснабжения в городах являются стратегическим объектом и они строились так, чтобы они работали бы и в условиях потери централизованного энергоснабжения. Поэтому остановка водоснабжения в этом городе является "заслугой" не только москалей.
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26.08.2024 20:16 Ответить
Я з Вінниці, вода не пропадала ні в мене ні у моїх знайомих, не розумію про що йдеться у даннй статті
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26.08.2024 22:40 Ответить
 
 