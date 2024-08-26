В Виннице остановились все водопроводные станции из-за отключения электроэнергии

Из-за перебоев с электроснабжением, которые возникли в результате ракетной атаки россиян 26 августа, в Виннице остановились все водопроводные станции города

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом сообщает Винницаоблводоканал.

"Из-за аварийных перебоев с электроснабжением снова имеем остановку водопроводных станций города: на этот раз, к сожалению, всех. Включая центральную станцию Винницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады выехали в город спускать воздух и открывать запорную арматуру, работники Винницаоблводоканал пытаются восстановить питание.

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"Сейчас во всем городе может наблюдаться отсутствие воды, пониженное давление", - предупредили на предприятии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.

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