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У Вінниці зупинилися всі водопровідні станції через відключення електроенергії

У Вінниці немає води

Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницяоблводоканал.

"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники Вінницяоблводоканал намагаються відновити живлення.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Київ частково залишався без водопостачання (оновлено)

"Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", - попередило  у підприємстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у  понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Читайте: У Житомирі повністю призупинено водопостачання

Автор: 

Вінниця (620) обстріл (28284) вода (1176)


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Бачила через поля як горіла і диміла.ел.підстанція.Чула як збивали шахеди.
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26.08.2024 19:19 Відповісти
Поки не буде диверсифікації енергосистеми допоки так буде(
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26.08.2024 19:41 Відповісти
Щось не розумію. А що не можна поставити генератори для перекачування води?
Здається за 2 роки відключень мали би вже це зробити. Чи гроші вкрали?
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26.08.2024 19:58 Відповісти
Ні, треба ж фонтани, парки та алеї першочергово
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26.08.2024 20:05 Відповісти
На два Мегавати генератори? На 6 кВ? Просто взяти і поставити. Це потрібен проект, організація, яка візьметься за це під час війни. По більше на вулицях нехай людей хапають та в армію відправляють
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26.08.2024 20:47 Відповісти
Шмигаль видасть постанову та проект одразу з'явиться, ще одну - і монтаж закінчений, баба Надя прибиральниця підпише акт вводу в експлуатація. А спеціалісти краще для штурму посадок Курщини.
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26.08.2024 22:07 Відповісти
Два з роловиною роки йде війна, невже за цей час не забезпечили генераторами насосні станції?! Зате постять які у Вінниці гарні фонтани та алеї...
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26.08.2024 20:03 Відповісти
Сети водоснабжения в городах являются стратегическим объектом и они строились так, чтобы они работали бы и в условиях потери централизованного энергоснабжения. Поэтому остановка водоснабжения в этом городе является "заслугой" не только москалей.
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26.08.2024 20:16 Відповісти
Я з Вінниці, вода не пропадала ні в мене ні у моїх знайомих, не розумію про що йдеться у даннй статті
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26.08.2024 22:40 Відповісти
 
 