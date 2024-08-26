У Вінниці зупинилися всі водопровідні станції через відключення електроенергії

Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницяоблводоканал.

"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники Вінницяоблводоканал намагаються відновити живлення.

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"Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", - попередило у підприємстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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