У Вінниці зупинилися всі водопровідні станції через відключення електроенергії
Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницяоблводоканал.
"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники Вінницяоблводоканал намагаються відновити живлення.
"Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", - попередило у підприємстві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
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Здається за 2 роки відключень мали би вже це зробити. Чи гроші вкрали?