С начала суток на фронте зафиксировано 99 боестолкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала врага. С начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 КАБ) и 653 удара дронами-камикадзе, совершил 3417 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосиново. В настоящее время боестолкновения продолжаются в трех локациях.

Боевые действия на Востоке

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день на Лиманском направлении 18 раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжаются три атаки врага.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часова Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. На Торецком направлении оккупанты за сегодня 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидово. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Уничтожены три танка, три боевые бронированные машины, три орудия, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.

На данный момент суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.

Обстановка на Юге

Продолжается бой вблизи Богоявленки на Времевском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражено шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.

