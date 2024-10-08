Гибридные действия РФ не помешают поддержке Украины со стороны ЕС, - Боррель

В Евросоюзе заверили, что будут продолжать поддержку Украины, несмотря на гибридные действия России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, в ЕС фиксируют кибератаки, информационные манипуляции и кампании вмешательства, случаи поджогов, вандализма и саботажа, в том числе - против критической инфраструктуры, а также инструментализацию миграции и другие деструктивные действия.

В заявлении отмечается, что РФ продолжает нарушать спутниковую связь, нарушать европейское воздушное пространство и совершать физические нападения на людей на территории ЕС.

"Эти злонамеренные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, направленной Россией на раскол нашего общества, дестабилизацию и ослабление ЕС и его государств-членов, нашей устойчивости, а также на подрыв нашей поддержки Украины и ее способности к самозащите. Это не удастся: мы будем действовать объединенно и решительно, чтобы противодействовать этой деятельности и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется", - отметили там.

Так, в ЕС создадут спецсистему ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России.

"Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, тесно сотрудничать с нашими партнерами и в полной мере использовать гибридный инструментарий ЕС, включая дипломатические и ограничительные меры, а также все имеющиеся инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на гибридную деятельность России", - подытожили в заявлении.

