Гібридні дії РФ не завадять підтримці України з боку ЄС, - Боррель

ЄС обіцяє підтримувати Україну попри гібридні дії РФ

У Євросоюзі запевнили, що продовжуватимуть підтримку України попри гібридні дії Росії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, у ЄС фіксують кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання, випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури, а також інструменталізацію міграції та інші деструктивні дії.

У заяві зазначається, що РФ продовжує порушувати супутниковий зв'язок, порушувати європейський повітряний простір і здійснювати фізичні напади на людей на території ЄС.

"Ці зловмисні дії є частиною широкої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої Росією на розкол нашого суспільства, дестабілізацію та послаблення ЄС та його держав-членів, нашої стійкості, а також на підрив нашої підтримки України та її здатності до самозахисту. Це не вдасться: ми діятимемо об'єднано і рішуче, щоб протидіяти цій діяльності та притягнути винних до відповідальності. Наша підтримка України залишатиметься твердою і непохитною стільки, скільки буде потрібно", – наголосили там.

Так, у ЄС створять спецсистему обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю Росії

"Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, тісно співпрацювати з нашими партнерами і повною мірою використовувати гібридний інструментарій ЄС, включаючи дипломатичні та обмежувальні заходи, а також усі наявні інструменти для запобігання, стримування і реагування на гібридну діяльність Росії", - підсумували у заяві.

росія (67333) Євросоюз (14018) Боррель Жозеп (1075)
По плечу не забудьте поплескати!
показати весь коментар
08.10.2024 14:21 Відповісти
Це про що мова?
Про блокаду українсько-польського кордону «фкрмерами» Польщі, аби українцям краще жилося?
показати весь коментар
08.10.2024 14:47 Відповісти
Це як сказати. Замість того щоб знищити росію і вибити підгрунтя у різного типу маргіналів як лівих так і правих, Захід займається демагогією - в той час як в Німеччині та Австрії вже перемагають на виборах неофашисти.
показати весь коментар
08.10.2024 15:02 Відповісти
 
 