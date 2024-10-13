Байден планирует посетить Германию на следующей неделе, - Spiegel
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон" в США, планирует поехать в Германию на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Как отмечается, сейчас идет планирование визита высокого уровня в Берлин федеральным правительством и органами безопасности.
Также издание сообщает, что Байден проведет официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом, которые запланированы на пятницу.
Отмечается, что визит Байдена в Берлин является своеобразным прощальным визитом президента США перед предстоящими выборами в начале ноября. Изначально поездка планировалась как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными мероприятиями, но теперь программу значительно сократили. Однако по-прежнему планируется, что Штайнмайер наградит Байдена специальной степенью Большого креста Федерального ордена заслуг за заслуги в германо-американской дружбе.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон".
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Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
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знову зе!гундос поїде мандрувати на наш рахунок?
п'ятий сезон, покатушєк саміту миру з безпековими гарантіями.
і, так до безкінечності.
якийсь, день бабака.
з лідерами Німеччини ??