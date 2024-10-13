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Новости
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Байден планирует посетить Германию на следующей неделе, - Spiegel

Байден планує відвідати Німеччину наступного тижня

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон" в США, планирует поехать в Германию на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как отмечается, сейчас идет планирование визита высокого уровня в Берлин федеральным правительством и органами безопасности.

Также издание сообщает, что Байден проведет официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом, которые запланированы на пятницу.

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Отмечается, что визит Байдена в Берлин является своеобразным прощальным визитом президента США перед предстоящими выборами в начале ноября. Изначально поездка планировалась как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными мероприятиями, но теперь программу значительно сократили. Однако по-прежнему планируется, что Штайнмайер наградит Байдена специальной степенью Большого креста Федерального ордена заслуг за заслуги в германо-американской дружбе.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон".

Автор: 

Байден Джо (2794) Германия (7059)


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Топ комментарии
+2
Порох не мандрував, а клепав антикасапський антихуйловський блок країн і союзників України.
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13.10.2024 15:18
+1
от, ***!
знову зе!гундос поїде мандрувати на наш рахунок?
п'ятий сезон, покатушєк саміту миру з безпековими гарантіями.
і, так до безкінечності.
якийсь, день бабака.
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13.10.2024 15:10
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Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
© Comments.ua
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13.10.2024 14:46 Ответить
Порох не мандрував, а клепав антикасапський антихуйловський блок країн і союзників України.
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13.10.2024 15:18 Ответить
от, ***!
знову зе!гундос поїде мандрувати на наш рахунок?
п'ятий сезон, покатушєк саміту миру з безпековими гарантіями.
і, так до безкінечності.
якийсь, день бабака.
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13.10.2024 15:10 Ответить
Так це буде "Рамштайн " чи зустріч лише

з лідерами Німеччини ??
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13.10.2024 15:27 Ответить
Не поїхав минолого разу бо кисневий балон забув ? ))
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13.10.2024 15:35 Ответить
Закортіло попокушати нємного вюрстхенів під пивечко?
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13.10.2024 16:09 Ответить
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13.10.2024 16:57 Ответить
 
 