Байден планує відвідати Німеччину наступного тижня, - Spiegel

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який раніше відклав свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон" у США, планує поїхати до Німеччини наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як зазначається, нині триває планування візиту високого рівня до Берліна федеральним урядом та органами безпеки.

Також видання повідомляє, що Байден проведе офіційні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Олафом Шольцом, які заплановані на п'ятницю.

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Зазначається, що візит Байдена до Берліна є своєрідним прощальним візитом президента США перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку поїздка планувалася як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, але тепер програму значно скоротили. Однак, як і раніше, планується, що Штайнмаєр нагородить Байдена спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу урагану "Мілтон".