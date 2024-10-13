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Байден планує відвідати Німеччину наступного тижня, - Spiegel

Байден планує відвідати Німеччину наступного тижня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який раніше відклав свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон" у США, планує поїхати до Німеччини наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як зазначається, нині триває планування візиту високого рівня до Берліна федеральним урядом та органами безпеки.

Також видання повідомляє, що Байден проведе офіційні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Олафом Шольцом, які заплановані на п'ятницю.

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Зазначається, що візит Байдена до Берліна є своєрідним прощальним візитом президента США перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку поїздка планувалася як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, але тепер програму значно скоротили. Однак, як і раніше, планується, що Штайнмаєр нагородить Байдена спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу урагану "Мілтон".

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7441)


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Топ коментарі
+2
Порох не мандрував, а клепав антикасапський антихуйловський блок країн і союзників України.
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13.10.2024 15:18
+1
от, ***!
знову зе!гундос поїде мандрувати на наш рахунок?
п'ятий сезон, покатушєк саміту миру з безпековими гарантіями.
і, так до безкінечності.
якийсь, день бабака.
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13.10.2024 15:10
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Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
© Comments.ua
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13.10.2024 14:46 Відповісти
Порох не мандрував, а клепав антикасапський антихуйловський блок країн і союзників України.
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13.10.2024 15:18 Відповісти
от, ***!
знову зе!гундос поїде мандрувати на наш рахунок?
п'ятий сезон, покатушєк саміту миру з безпековими гарантіями.
і, так до безкінечності.
якийсь, день бабака.
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13.10.2024 15:10 Відповісти
Так це буде "Рамштайн " чи зустріч лише

з лідерами Німеччини ??
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13.10.2024 15:27 Відповісти
Не поїхав минолого разу бо кисневий балон забув ? ))
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13.10.2024 15:35 Відповісти
Закортіло попокушати нємного вюрстхенів під пивечко?
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13.10.2024 16:09 Відповісти
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13.10.2024 16:57 Відповісти
 
 