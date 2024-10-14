В DELTA интегрировали платформу видеоанализа поля боя в реальном времени Vezha, - Минобороны

Платформа видеоанализа поля боя Vezha, которая передает трансляции с дронов в реальном времени и обеспечивает эффективное поражение врага, стала доступна в боевой системе DELTA.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это повысит оперативность и точность операций благодаря лучшему взаимодействию и обмену данными между экипажами дронов, артиллерией и командными пунктами.

Преимущества платформы Vezha

В Минобороны объяснили, что Vezha предоставляет украинским военным технологическое преимущество и устраняет зависимость от других платформ в противовес российским оккупантам, которые до сих пор пользуются сторонними видеоплатформами, которые часто блокируются их разработчиками или российскими властями.

"Благодаря Vezha военные анализируют видео с сотен БПЛА, обнаруживают и классифицируют более 4000 объектов разведки ежедневно. Голосовое общение, совместная дешифровка видеоматериалов и мониторинг эффективности подразделений дронов позволяют нашим бойцам действовать быстро и наносить значительные потери противнику", - прокомментировала интеграцию заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В пресс-службе отметили, что модуль Vezha дополнил экосистему продуктов DELTA. Аутентификация через боевую систему гарантирует безопасный обмен данными и защиту от несанкционированного доступа к трансляциям.

Интеграция Vezha в систему DELTA стала возможной благодаря сотрудничеству нескольких украинских команд, среди которых 411 отдельный батальон "Ястребы", Центр инноваций Министерства обороны и команды стриминговых платформ Tube и Raven.

"Сейчас объединенная команда продолжает расширять возможности стриминга, чтобы поддерживать тысячи одновременных трансляций с различных типов дронов и камер. Также совершенствуется искусственный интеллект платформы Avengers для автоматизированного обнаружения на видео врага в сложных условиях, таких как маскировка или густой лес", - добавило оборонное ведомство.

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Что такое система DELTA

DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

Ежемесячно в систему добавляется более 600 тыс. объектов о местоположении врага, при этом просматривается военными более 4 млн вражеских объектов.

Ранее сообщалось, что украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию возможностей НАТО вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.

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