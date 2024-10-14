У DELTA інтегрували платформу відеоаналізу поля бою в реальному часі Vezha, - Міноборони

Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження ворога, стала доступна у бойовій системі DELTA.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що це підвищить оперативність і точність операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Переваги платформи Vezha

У Міноборони пояснили, що Vezha надає українським військовим технологічну перевагу та усуває залежність від інших платформ на противагу російським окупантам, що досі користуються сторонніми відеоплатформами, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.

"Завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня. Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику", - прокоментувала інтеграцію заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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У пресслужбі зауважили, що модуль Vezha доповнив екосистему продуктів DELTA. Автентифікація через бойову систему гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій.

Інтеграція Vezha в систему DELTA стала можливою завдяки співпраці кількох українських команд, серед яких 411 окремий батальйон "Яструби", Центр інновацій Міністерства оборони та команди стримінгових платформ Tube і Raven.

"Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс", - додало оборонне відомство.

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Що таке система DELTA

DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

Раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA отримала високу оцінкувід Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.

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