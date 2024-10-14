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Новости Помощь Украине
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Главы МИД Евросоюза обсуждают помощь Украине в обучении военных

Глави МЗС ЄС обговорюють допомогу Україні

Министры иностранных дел Евросоюза встретились в Люксембурге, чтобы обсудить помощь Украине в плане финансового обучения военнослужащих.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, в плане финансовом, потому что мы продвинулись в вопросах займа, который планируем предоставить Украине и который будет основываться на чрезвычайных доходах от российских замороженных активов", - отметил он.

По словам Барро, эти средства помогут украинской стороне "усилить возможности в военной отрасли" и при этом "укрепят европейскую оборонную промышленную и технологическую базу".

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Помощь по-прежнему будет предоставляться в сфере обучения украинских военнослужащих с продолжением мандата европейской тренировочной миссии EUMAM, которая обучила 60 тыс. солдат из Украины, в том числе и во Франции, которая взяла на себя обязательства подготовить бригаду из 2,3 тыс. военных, добавил глава французского МИД.

Также министры обсуждают применение санкций в отношении РФ.

Напомним, 14 октября 2024 года главы МИД Евросоюза согласились расширить санкции против Ирана за поставку России баллистических ракет.

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Автор: 

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Говорили,балакали сіли та й заплакали.
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14.10.2024 14:41 Ответить
обговорюйте, обговорюйте , вам не довго лишилось. Захід - це жирний кабан, що поворохнутись вже не може і вже просто чекає ,хто перший його з'їсть
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14.10.2024 14:56 Ответить
Бригада із 2300 осіб??? Це полк, а не бригада. В бригаді хоча б в 2 рази більше має бути
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14.10.2024 14:58 Ответить
війскових навчаємо,а зброї не даємо.
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14.10.2024 15:22 Ответить
 
 