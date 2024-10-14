Глави МЗС Євросоюзу обговорюють допомогу Україні у навчанні військових

Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрілися у Люксембурзі, щоб обговорити допомогу Україні у плані фінансового навчання військовослужбовців.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Передусім, у плані фінансовому, тому що ми просунулися у питаннях позики, яку плануємо надати Україні і яка ґрунтуватиметься на надзвичайних доходах від російських заморожених активів", - зазначив він.

За словами Барро, ці кошти допоможуть українській стороні "посилити можливості у військовій галузі" і при цьому "зміцнять європейську оборонну промислову та технологічну базу".

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Допомога, як і раніше, надаватиметься у сфері навчання українських військовослужбовців із продовженням мандата європейської тренувальної місії EUMAM, яка навчила 60 тис. солдатів із України, зокрема й у Франції, яка взяла на себе зобов'язання підготувати бригаду із 2,3 тис. військових, додав глава французького МЗС.

Також міністри обговорюють застосування санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, 14 жовтня 2024 року глави МЗС Євросоюзу погодилися розширити санкції проти Ірану за поставку Росії балістичних ракет.

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