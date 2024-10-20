За сутки на фронте 164 боевых столкновений. 60 из них на Кураховском направлении - Генштаб

Российские захватчики за прошедшие сутки, 19 октября, атаковали позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных (пять ракет), 81 авиационный удар, сбросив 155 КАБов. Кроме этого, осуществил более 3500 обстрелов, из них 91 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сеньковка, Шостка, Харьков, Купянск, Новоегоровка, Терны, Северск, Резниковка, Пришиб, Ясная Поляна, Веролюбовка, Стенки, Мирноград, Торецк, Екатериновка, Курахово, Великая Новоселка, Богоявленка и Запорожье.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Андреевки, Предтечино и Ступочек.

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На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отбили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидово, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак у Зоряного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

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Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 46 авиаударов, сбросив при этом 72 КАБ.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 39 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 41 автомобиль и три единицы специальной техники врага.

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