Дело главаря "ЛНР" Пасечника по организации принудительной мобилизации передали в суд

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении главаря "ЛНР" Леонида Пасечника по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом Луганская областная прокуратура сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что во исполнение совместного преступного плана с высшим политическим руководством РФ обвиняемый принимает ряд юридически ничтожных законов и подзаконных актов по обеспечению принудительной всеобщей мобилизации граждан Украины... В дальнейшем в принудительном порядке без соответствующей боевой подготовки мужчин направляют для ведения боевых действий против Украины в составе регулярных войск ВС РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что главарь "ЛНР" нарушает требования ст. ст. 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 года, ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18.10.1907 года.

Он объявлен в розыск.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 1 июля 2024 года был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в коллаборационистской деятельности и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.