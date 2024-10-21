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Дело главаря "ЛНР" Пасечника по организации принудительной мобилизации передали в суд

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении главаря "ЛНР" Леонида Пасечника по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом Луганская областная прокуратура сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что во исполнение совместного преступного плана с высшим политическим руководством РФ обвиняемый принимает ряд юридически ничтожных законов и подзаконных актов по обеспечению принудительной всеобщей мобилизации граждан Украины... В дальнейшем в принудительном порядке без соответствующей боевой подготовки мужчин направляют для ведения боевых действий против Украины в составе регулярных войск ВС РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что главарь "ЛНР" нарушает требования ст. ст. 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 года, ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18.10.1907 года.

Он объявлен в розыск.

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Ватажка ЛНР Пасічника судитимуть за організацію мобілізації на ТОТ

Как сообщал Цензор.НЕТ, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 1 июля 2024 года был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в коллаборационистской деятельности и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

прокуратура (5035) суд (25140) Пасечник Леонид (37) Луганская область (6510)


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Ага, це не той, це інший пасічник...
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21.10.2024 14:46 Ответить
І це тільки на одинадцятому році війни?,цю пасуду давно треба ліквідувати як і іншу мерзоту :пушілу ,сальдо ,балицький табачник та іншу погань є в на специ, тільки чи хоче цього влада.
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21.10.2024 15:05 Ответить
"щодо організації примусової мобілізації" , навіщо ця мастурбація під час війни, передайте "справу" Буданову терміново
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21.10.2024 15:13 Ответить
Ухилянти завжди гинуть гарматним м'ясом в армії окупанта.
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21.10.2024 15:15 Ответить
Зато у нас нету насильственной мобилизации и все люди идут на фронт добровольно, а все видео про ТЦК и бусики сделаны на территории Кацапстана, Ордло и Белоруссии!
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21.10.2024 15:23 Ответить
Українська розвідка затримала та повернула в Україну одного з ватажків лнр, він постане перед судом... Таким мав бути заголовок, але армія прокурорів-інвалідів лише імітує бурхливу діяльність
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21.10.2024 15:34 Ответить
Ці прокурори, хочаб розуміють який прецедент створили 😂 ТЦК, і тд.... агов....
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21.10.2024 16:24 Ответить
а ватажки нашего тцк как поживают?
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21.10.2024 18:47 Ответить
 
 