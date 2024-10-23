Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС, - СМИ. ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в Казань для участия в саммите стран БРИКС. Он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки" и "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак рассказал, что Гутерриш встретится с Владимиром Путиным на полях саммита и обсудит ситуацию в Украине.

Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита БРИКС.

"Относительно встречи с президентом Путиным, генсек подтвердит свои хорошо известные позиции относительно войны в Украине и условий справедливого мира на основе устава ООН, международного права и резолюций ООН. Продолжать свои усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, которое является критически важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран во всем мире", - рассказал представитель Гутерриша.

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Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Россию на саммит БРИКС, где встретится с Путиным

Ранее, напоминают издания, Гутерриш постоянно критиковал действия России, заявляя, что продолжающаяся война в Украине создает "опасный прецедент" для мира.

Глава ООН неоднократно призывал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.

Во время встречи с Путиным в апреле 2022 года, через два месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину, Гутерриш повторил позицию ООН и обсудил предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.