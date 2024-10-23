Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС, - СМИ. ФОТО
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в Казань для участия в саммите стран БРИКС. Он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.
Об этом сообщает "Голос Америки" и "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак рассказал, что Гутерриш встретится с Владимиром Путиным на полях саммита и обсудит ситуацию в Украине.
Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита БРИКС.
"Относительно встречи с президентом Путиным, генсек подтвердит свои хорошо известные позиции относительно войны в Украине и условий справедливого мира на основе устава ООН, международного права и резолюций ООН. Продолжать свои усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, которое является критически важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран во всем мире", - рассказал представитель Гутерриша.
Ранее, напоминают издания, Гутерриш постоянно критиковал действия России, заявляя, что продолжающаяся война в Украине создает "опасный прецедент" для мира.
Глава ООН неоднократно призывал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.
Во время встречи с Путиным в апреле 2022 года, через два месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину, Гутерриш повторил позицию ООН и обсудил предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
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сцикотно, об'явити персоною нон грата?
то, чекаємо черговий гундосик, що буржуї нам винні, але нічого не дають.
а ми бомбу як достанемо, як достанемо.
Правда, аборигени приїхали переважно фондю пожерти. Зєля в черговий раз обісрався. Результат "саміту" -- нульовий.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827 ООН - покровительница терроризма? (Часть 1)
О том, во что выродилась ООН, мы уже писали не раз, но тема эта неисчерпаема. Буквально на прошлой неделе грянул очередной скандал с ооновским подразделением по контролю за ядерной энергетикой МАГАТЭ. Это та самая организация, которая 20 лет назад показала эталонную импотенцию по части получения ядерного оружия Северной Кореей и теперь она показывает все тот же самый образец импотенции в отношении ядерного оружия, которое уже якобы испытал Иран. Между прочим, на заявление о том, что ряд сейсмических станций зарегистрировали мощный подземный взрыв в Иране, сигнатура которого соответствует ядерному взрыву, головная международная организация не отреагировала вообще никак.
А ведь одной из ее главных функций как раз и является предотвращение расползания этого оружия, тем более - в абсолютно невменяемые страны, наподобие КНДР или Ирана, который способен раздать его хуситам, хезболистам и другим желающим его получить для борьбы с Западом. По крайней мере, ракеты Тегеран раздает без малейшей рефлексии, а потому и ЯО раздаст просто не моргнув глазом.
И вот на прошлой неделе Radio Free Europe/Radio Liberty опубликовало данные, которые оказались в его распоряжении. Оказывается, МАГАТЭ финансировала какие-то «полевые исследования» на ядерную тему во временно оккупированном Крыму. Насколько можно понять, в руки журналистов попало что-то вроде контракта, согласно которому, организация оплачивала работы с 2016 по 2019 год, достоверно зная статус Крыма как оккупированной территории Украины.
Ну а прямо сейчас Израиль нещадно вскрывает связи различных миссий ООН со всеми террористическими движениями Ближнего Востока. О том, что наемные сотрудники миссии ООН в секторе Газа десятками принимали участи в атаке на Израиль, где убивали, грабили и насиловали, уже было сказано не раз. И в ООН на это отреагировали… путем увольнения убийц из своих рядов. Организация не проводила никаких расследований и не направила материалы расследования в отношении этих сотрудников в международный уголовный суд при ООН. Хотя формально, их действия четко укладываются в определение «военные преступления», которые даже срока давности не имеют.
И вот прямо сейчас израильская армия на территории Ливана занята уничтожением второй террористической группировки Хезбола и там вскрывается ровно тоже самое. ООН действует на стороне террористов. Но в данном случае, позор ситуации становится еще более мерзким. Так, в ходе ряда операций, ЦАХАЛ уничтожил первые пять десятков руководителей Хезболы и пока я пишу эти строки, наверняка список уничтоженных руководителей пополняется новыми именами. Понятно, что под пресс пошли и командиры среднего и нижнего звена организации, просто об этом не сообщается, поскольку их имена, кроме израильских спецслужбистов, никому не известны и не интересны.
Но в результате, часть бойцов Хезболы оказались без командования и потому - деморализованы, и при малейшем контакте с подразделениями ЦАХАЛ, тут же сдаются в плен. При этом они понимают, что выжить они могут исключительно сотрудничая со следственными органами Израиля. И тут они рассказывают массу интересного. Оказывается, миротворческие силы ООН, которые давно стоят на юге Ливана и имеют там свои базы, что называется - состоят «на окладе» у Хезболы. Военные руководители этих миссий получают не стыдный и регулярный кэш за то, что они не замечают действий хезболистов, которые по до сих пор действующей резолюции ООН вообще не должны находиться на юге Ливана.
Смысл этой резолюции сводится к тому, что Израиль должен был вывести оттуда свои войска, а Хезбола - свои, превратив юг страны в полностью демилитаризованную зону. Единственная военная сила, которая согласно резолюции, может находиться в этой локации, это как раз те самые миротворческие силы ООН. Они должны были проводить активные операции для того, чтобы не допустить здесь появления любых вооруженных формирований, кому бы они ни принадлежали.
И вот Хезбола оплатила хроническую слепоту ООНовского контингента, и террористы не просто вернулись в эту местность, но стали строить свои фортификации и подземные комплексы, иногда арендуя технику «миротворцев». А те, в свою очередь, сделали из своих баз нечто вроде курортных комплексов и выезжали с баз не для проведения профильных мероприятий, а с целью отдохнуть и развлечься, после суровой жизни на базе. Соответственно, хезболистам даже в голову не приходило обстрелять этих военных или же похитить упившегося в хлам воина миротворческого контингента.
Но если бы речь шла только о банальной коррупции ооновцев и разложении их контингента, то это была бы половина беды. Как только войска ЦАХАЛ вошли на территорию южного Ливана и начали сносить все, что там наваяла Хезбола, миротворцы тут же проснулись и стали требовать от израильтян соблюдения той самой резолюции. А хезболисты стали прижиматься к их базам, чтобы не попасть под огонь израильской авиации. Таким образом они продемонстрировали не просто прохамасовскую, но и резко анти-израильскую позицию, потому что израильтяне решились поломать их синекуру и лишить привычного дохода.
Ведь долгие годы, назначение на командование этими силами и базами, было чем-то вроде награды или местом для кормления, где военные сколачивали целые состояния, причем, не учтенным кэшем, который можно не светить ни своему командованию, ни национальным фискальным органам. Понятно, что смотреть на то, как рушится кормушка, им больно и обидно. Наверное, они еще не в курсе, что более или менее рядовые хезболисты сдают их с потрохами и рассказывают пикантные подробности их миротворчества. Но видимо, израильтяне дали только пунктирные утечки в этом направлении, а на самом деле, имеют уже солидную доказательную базу против ооновских организаций в Ливане и в нужный момент все это будет представлено мировой общественности на обозрение.
Так, буквально только что, в одном из подземных комплексов Хезболы, захваченных ЦАХАЛ, были обнаружены просто залежи ценностей, которые позволяли финансировать как собственные программы военного строительства, так и скупать ооновских функционеров. Только в одном месте были обнаружены полмиллиарда долларов США и несколько десятков килограммов золота. Надо заметить, что южный Ливан, став натуральной вотчиной Хезболы, являл собой не только военную зону, но и аграрный комплекс, на огромных площадях которого выращивались просто гигантские плантации растений, содержащих психотропные вещества. Там их собирали, обрабатывали и в итоге - фасовали конечный продукт, который расходится по миру. Оттуда и огромные суммы наличности в хранилищах. Конечно, Хезбола получает и пожертвования от разного рода борцов за чистоту ислама, но даже без них она себя неплохо чувствовала с момента основания.
Собственно говоря, полностью подконтрольная им южная часть Ливана как раз и была задействована для этой цели. Поэтому не шииты туда даже попасть не могли, как невозможно попасть посторонним на маковые плантации в Афганистане и Золотом Треугольнике или на плантации Коки в джунглях Колумбии. Проще говоря, долгие годы ООН крышевала не только терроризм, но и наркоторговлю. Отсюда возникает вопрос о том, есть ли какой-то вид международной преступности, который не опекала бы ООН?
У меня не получается положительного ответа, зато есть одно предположение. Если коррупционные схемы там работают как и у нас, то каждый, кто в теме, получая 100 долларов отката или чего-то подобного - 50 отдает «наверх», там собирается несколько потоков с условными 50 долларов и разделив это напополам - половина снова отдается наверх. И так - до самого первого лица. Если это действует именно таким образом, то в действиях генсека ООН нет никакой невменяемости. Он очень, очень богатый Буратино и беснуется по любому поводу, который может угрожать этой схеме. Израиль как раз и угрожает. Похоже на то, что Украина - тоже.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833
Цікаво подивитись податкову декларацію Гутереша, його автопарк і нерухомість, там мабуть багато цікавого.