Неумеренные залоги и назначение виновных: Харьковская правозащитная группа призывает усовершенствовать антикоррупционную инфраструктуру Украины

Правозащитники призывают решить системные проблемы в работе антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме Харьковской правозащитной группы по совершенствованию работы антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Под письмом подписались правозащитники, общественные деятели, активисты, адвокаты. Среди которых есть организации и лица, которые стояли у истоков создания антикоррупционной системы, участвовали в подготовке антикоррупционного законодательства и выборах первого директора НАБУ и руководителя САП, работали в Общественном совете добропорядочности и тому подобное.

"Мы... объединились для изучения и решения системных проблем, которые наметились в деятельности антикоррупционных органов и которые снижают ее эффективность, а также ослабляют доверие к антикоррупционной системе в Украине и даже угрожают самому ее существованию. ... Вынуждены констатировать, что антикоррупционные органы не придерживаются принципа верховенства права, унаследовали советские подходы от других правоохранительных органов и имитируют борьбу с коррупцией, часто занимаясь пиаром и удовлетворяя жажду части общества к репрессиям вместо обеспечения справедливого правосудия", - говорится в обращении.

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Одной из проблем они называют "назначение виновных еще на этапе досудебного расследования, даже до вручения подозрения".

"Это сопровождается незаконным и часто манипулятивным разглашением негласных следственных розыскных данных, а также информационными кампаниями, имеющими целью дискредитацию фигурантов уголовного производства. Такие действия грубо нарушают принцип презумпции невиновности, гарантированный ст. 62 Конституции Украины и п. 2 ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 ЕКПЧ). При этом в подавляющем большинстве случаев ВАКС не только не реагирует на эти очевидные нарушения, но и, находясь в условиях постоянного давления со стороны НАБУ, САП и определенной части специализированных общественных организаций, вместо надлежащего правого реагирования на такие нарушения фактически "узаконивает" их. Это приводит к объединению усилий органов досудебного расследования и суда для обеспечения безальтернативных репрессивных решений, когда суд становится на сторону следствия и обвинения и относится к подозреваемым как к преступникам, хотя их вина не доказана", - пояснили авторы обращения.

Также получает распространение практика противоправного делегирования следственными судьями ВАКС исключительных функций суда детективам НАБУ и прокурорам САП. В частности, это касается наделения их правом устанавливать запрет на общение подозреваемых с определенными лицами - вообще неопределенным кругом лиц или лицами, определенными по усмотрению детективов НАБУ и/или прокуроров САП.

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"Подобное поведение суда проявляется также в другой системной проблеме - непомерных залогах. ВАКС пытается держать подозреваемых в коррупции под стражей, назначая залоги, которые в сотни раз превышают максимальные, предусмотренные УПК. При этом назначение непомерных залогов не имеют легитимной цели. Целями залога должно быть обеспечение выполнения процессуальных обязанностей и предотвращение препятствования расследованию. В наших условиях целью непомерного залога становится наказание подозреваемого, содействие следственным органам и обвинению, чтобы подозреваемый шел на сделку со следствием, а также искусственного стимулирования и удовлетворения общественного запроса на репрессии. Назначение непомерных залогов является грубым нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированного ст. 5 ЕКПЧ. На данный момент на рассмотрении ЕСПЧ находятся многочисленные заявления против Украины, связанные с нарушениями прав человека антикоррупционными органами. Часть из них уже коммуницирована. Вообще наблюдается тенденция чрезмерного применения антикоррупционными органами к подозреваемым мер процессуального принуждения", - добавили они.

Харьковская правозащитная группа отмечает, что также ВАКС ненадлежащим образом исследует допустимость доказательств.

"На досудебной стадии он принимает доказательства, даже если они являются очевидно недопустимыми, в т. ч. полученными органом досудебного расследования с нарушением конституционного права подозреваемых на свободу от саморазоблачения. Также суд принимает от стороны обвинения некачественные экспертные заключения, написанные под заказ следователей, не проводя основательный судебный анализ экспертиз. В решениях суда часто искажена практика ЕСПЧ. Суд берет "вырванную" из контекста решения ЕСПЧ цитату и опирается на ложные утверждения, часто противоположные самому решению по содержанию", - добавили они.

Под давлением антикоррупционных органов, по их словам, также находится украинский бизнес.

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"Бизнесмены объявляются организаторами схем, участниками которых являются госслужащие. При этом схемы очень часто являются цепью законных действий, которые в комплексе, по мнению обвинения, составляют преступление", - пояснили авторы обращения.

В правозащитной группе заявили, что такая практика "наносит ущерб борьбе с коррупцией в Украине, нарушает фундаментальные принципы права, гарантированные Конституцией Украины, ЕКПЧ и другими международными соглашениями, ратифицированными Украиной, несет угрозы правам человека и основополагающим свободам, препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины и в результате уничтожает саму антикоррупционную систему в Украине".

"Для сохранения антикоррупционной системы, ее совершенствования и обеспечения ее функционирования на правовых началах мы готовы системно проводить мониторинг и анализ нарушений прав человека антикоррупционными органами, требовать от органов досудебного расследования и судов устранять эти нарушения, проводить обучение по правам человека и тренинги для судей ВАКС, детективов НАБУ и прокуроров САП, проводить информационные кампании для решения системных проблем антикоррупционных органов" ,- подытожили в обращении.

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Обращение подписали:

ОО "Харьковская правозащитная группа"

ОО "Украинский институт прав человека"

ВБО "Украинский фонд правовой помощи"

БО БФ "Человек и право"

ОО Центр правовых и политических исследований "СИМ"

ОО "Защита заключенных Украины"

БО "БФ "Социально-правовое развитие"

Херсонская областная организация Комитета избирателей Украины

ОО "Хельсинкская инициатива-ХХI"

Одесская областная организация ВОО "Комитет избирателей Украины"

ОО "Правозащитная Группа "СИЧ"

ВОО "Магнолия"

ОО "Региональный центр прав человека"

Информационный центр "Майдан Мониторинг"

Гражданская Платформа Новая Страна

Профсоюз Украинский независимый фонд юристов

Секция адвокатов и самозанятых юристов Ассоциации юристов Украины

ОО "Мечта"

Виктор Шишкин, судья Конституционного суда в отставке

Игорь Слиденко, судья Конституционного суда в отставке

Анжела Стрижевская, заведующая кафедрой уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент, заслуженный юрист Украины

Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области, заслуженный юрист Украины

Семен Ханин, адвокат

Татьяна Козаченко, адвокат

Денис Бугай, адвокат

Ростислав Кравец, адвокат

Карл Волох, общественный деятель

Валерий Пекарь, общественный деятель

Юрий Гудименко, общественный деятель

Борис Захаров, общественный деятель

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