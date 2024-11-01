В ЕС советуют сделать запасы пищи и воды на случай войны с РФ

В Евросоюзе подготовили отчет о гражданской и военной готовности стран Европы. Гражданам советуют сделать запасы еды и воды на случай войны или другой "большой чрезвычайной ситуации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Newsweek.

Отчет подготовил экс-президент Финляндии и спецсоветник президента Еврокомиссии Саули Ниинисте.

Документ насчитывает 165 страниц, сейчас его представили президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности".

Там отмечается, что ЕС должен посоветовать домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Государства-члены должны предоставить гражданам рекомендации по созданию необходимых запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам и тому подобное.

Также там приводится перечень вещей, которые необходимо иметь на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет о запасах еды, напитков и лекарств, фонарики, радиоприемник на батарейках.

"Эти советы направлены на то, чтобы подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям - от очередной пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии. Хотя в отчете российская агрессия не называется единственной возможной угрозой, она указывается как главная", - пишет издание.

"У нас нет четкого плана, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет РФ для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не прекращая работу над подготовкой к другим серьезным угрозам", - отмечается в отчете.

В документе говорится, что хоть угрозу агрессии РФ больше всего ощущают ее непосредственные соседи, любые действия РФ против одной страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.

