В ЕС советуют сделать запасы пищи и воды на случай войны с РФ
В Евросоюзе подготовили отчет о гражданской и военной готовности стран Европы. Гражданам советуют сделать запасы еды и воды на случай войны или другой "большой чрезвычайной ситуации".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Newsweek.
Отчет подготовил экс-президент Финляндии и спецсоветник президента Еврокомиссии Саули Ниинисте.
Документ насчитывает 165 страниц, сейчас его представили президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности".
Там отмечается, что ЕС должен посоветовать домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Государства-члены должны предоставить гражданам рекомендации по созданию необходимых запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам и тому подобное.
Также там приводится перечень вещей, которые необходимо иметь на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет о запасах еды, напитков и лекарств, фонарики, радиоприемник на батарейках.
"Эти советы направлены на то, чтобы подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям - от очередной пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии. Хотя в отчете российская агрессия не называется единственной возможной угрозой, она указывается как главная", - пишет издание.
"У нас нет четкого плана, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет РФ для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не прекращая работу над подготовкой к другим серьезным угрозам", - отмечается в отчете.
В документе говорится, что хоть угрозу агрессии РФ больше всего ощущают ее непосредственные соседи, любые действия РФ против одной страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.
Наприклад, у ЄС вже існує перелік критичних ліків, які мають вироблятися на території ЄС.
Lista ma wspierać działania Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia łańcucha dostaw, w tym potencjalnie zwiększania produkcji w Europie, dywersyfikacji dostawców, czy ścisłej współpracy z krajami członkowskimi i organizacjami branżowymi.
Наша війна вже показала: краща зброя проти м'ясної хвилі - це дрон.
М'яса русня нажене мільйони і мільйони.
Це дорога, складна, вразлива зброя.
Дрон позбавлений цих недоліків.
Масою. Тупо не вистачить БК на всі мільйони ваньок, що йтимуть космічною кількістю малих груп.
На войну отводятся сакральные 3 дня. За это время НАТО или разобьёт врага и наладит поставки туалетной бумаги, или сдастся, и тогда подвозом мха и лопухов будет заниматься Россия.
Але ви посилання на статтю забули додати.. Мабуть "страну-юей" почитуєте...
У большинства немцев... Я не знаю большинства немцев, но доверяю словам правительства Германии и имею личный опыт.
В новых домах ничего защитного не строят, сами дома из трухи и гипсобетона. У многих нет даже подвала/гаража.
ну вода прокисне то точно
Лучше, конечно, помучаться (с)
На шампуры нанизывать надо только мясо Лук, как и другие овощи, начинает гореть быстрее, чем мясо. Поэтому мясо будет еще сырым, а лук уже сгорит, придав мясу горький вкус
Но я люблю подгоревший лук.
За это время враг будет разбит, или мы сдадимся.
в Німеччині https://de.rt.com рашатудей під забороною?
А угорці і словаки будуть проти.