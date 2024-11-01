РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4332 посетителя онлайн
Новости Война
6 101 65

В ЕС советуют сделать запасы пищи и воды на случай войны с РФ

У ЄС рекомендують зробити запаси їжі на випадок війни з РФ

В Евросоюзе подготовили отчет о гражданской и военной готовности стран Европы. Гражданам советуют сделать запасы еды и воды на случай войны или другой "большой чрезвычайной ситуации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Newsweek.

Отчет подготовил экс-президент Финляндии и спецсоветник президента Еврокомиссии Саули Ниинисте.

Документ насчитывает 165 страниц, сейчас его представили президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Читайте: Украина может стать членом ЕС до 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ, - еврокомиссар Варгеи

В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности".

Там отмечается, что ЕС должен посоветовать домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Государства-члены должны предоставить гражданам рекомендации по созданию необходимых запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам и тому подобное.

Также там приводится перечень вещей, которые необходимо иметь на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет о запасах еды, напитков и лекарств, фонарики, радиоприемник на батарейках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

"Эти советы направлены на то, чтобы подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям - от очередной пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии. Хотя в отчете российская агрессия не называется единственной возможной угрозой, она указывается как главная", - пишет издание.

"У нас нет четкого плана, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет РФ для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не прекращая работу над подготовкой к другим серьезным угрозам", - отмечается в отчете.

В документе говорится, что хоть угрозу агрессии РФ больше всего ощущают ее непосредственные соседи, любые действия РФ против одной страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.

Читайте также: Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на войну, - Боррель

Автор: 

Евросоюз (17617) Ниинисте Саули (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Запаси дронів робіть, йолопи. Бо коли почнеться, чорта з два ви що від Китаю отримаєте.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:00 Ответить
+10
Тобто накрити рашку за дві-три години "томагавками" вони не збираються...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:02 Ответить
+9
показать весь комментарий
01.11.2024 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запаси дронів робіть, йолопи. Бо коли почнеться, чорта з два ви що від Китаю отримаєте.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:00 Ответить
Запаси і виробництво на своїй території це вже робиться.
Наприклад, у ЄС вже існує перелік критичних ліків, які мають вироблятися на території ЄС.

Lista ma wspierać działania Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia łańcucha dostaw, w tym potencjalnie zwiększania produkcji w Europie, dywersyfikacji dostawców, czy ścisłej współpracy z krajami członkowskimi i organizacjami branżowymi.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:07 Ответить
Вони будуть Шторм-Х пігулками і банками від кока-коли закидувати?
Наша війна вже показала: краща зброя проти м'ясної хвилі - це дрон.
М'яса русня нажене мільйони і мільйони.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:11 Ответить
Вуйку, трішки ширше мисліть. Якщо це вже робиться щодо ліків, то щодо зброї та інших стратегічних товарів тим паче.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:24 Ответить
Дуже хочеться вірити, але...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:27 Ответить
Краща зброя проти м'ясної хвилі - це касетні **********.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:38 Ответить
До них треба гармати або літаки.
Це дорога, складна, вразлива зброя.
Дрон позбавлений цих недоліків.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:41 Ответить
Дрон це вимушений крок, і у нього дуже багато власних недоліків (мала дальність, РЕБ, холод). Коли є перевага в повітрі (а у Європи вона є), дрони не будуть мати такого значення. Але звісно краще мати все!
показать весь комментарий
01.11.2024 14:53 Ответить
Русня вже зрозуміла, чим можна долати європейське військо.
Масою. Тупо не вистачить БК на всі мільйони ваньок, що йтимуть космічною кількістю малих груп.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:00 Ответить
Тому потрібно "виносити" тили та знищувати ланцюги постачань. А для цього потрібна СВОЯ далекобійна зброя і відсутність дебільних заборон бити по НПЗ, нафтобазам, складам та різноманітним підприємствам ВПК. А без всього переліченого мільйони ваньок за тиждень передохнуть самі. Ми так воюємо тому що цілком залежимо від щедрості "партнерів".
показать весь комментарий
01.11.2024 15:05 Ответить
Або рвонуть вперед у пошуках їжі.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:09 Ответить
Так, про це я не подумав
показать весь комментарий
01.11.2024 15:16 Ответить
Тактика малих груп, на жаль, показала себе відмінно. Вони як мурахи, у кожну шпарину лізуть, не зважаючи на втрати. Тут "капцем" не впоратись, потрібен "дихлофос".
показать весь комментарий
01.11.2024 15:18 Ответить
Ваш спор напоминает вопрос: Кто победит, слон или кит?"
На войну отводятся сакральные 3 дня. За это время НАТО или разобьёт врага и наладит поставки туалетной бумаги, или сдастся, и тогда подвозом мха и лопухов будет заниматься Россия.
домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Источник:
показать весь комментарий
01.11.2024 15:25 Ответить
Та це в нас не суперечка - обмін думками.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:31 Ответить
Нігуя собі ! - а бункери?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:01 Ответить
А як же асфальт?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:06 Ответить
Вже лежить - навіть бетон
показать весь комментарий
01.11.2024 14:08 Ответить
Арахамії на них немає.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:11 Ответить
Орбан може замінити
показать весь комментарий
01.11.2024 14:14 Ответить
2018 рік, Карл! 2018, а не лютий 2022!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 14:15 Ответить
Разніца в тому, що паралельно повним ходом розроблялися ракетні програми. До 2019-го...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:39 Ответить
ось саме так.. дві великі різниці...
Але ви посилання на статтю забули додати.. Мабуть "страну-юей" почитуєте...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:42 Ответить
Ну бомбоубежищ в хорошем состоянии в Германии, например, хватает. В доме, в котором я живу, есть даже система экстренного забора воды прямо в резервуар бомбоубежища, а дверь стальная, герметичная. Что касается запасов воды и еды - у меня и всех моих немецких соседей такие запасы есть. И, каждый год, мы их обновляем, но не из-за войны, а по рекомендации государства. А потом, раз в год, сдаём консервы и конфеты в Tafel.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:45 Ответить
У большинства немцев нет никаких бомбоубежищ, даже намёка
показать весь комментарий
01.11.2024 20:32 Ответить
А вы хоть раз поинтересуйтесь у них, есть, или нет. Я живу в достаточно старом городе. Здесь они в домах. Есть ещё öffentliche Schutzräume, это если вас беда застала врасплох на улице.
У большинства немцев... Я не знаю большинства немцев, но доверяю словам правительства Германии и имею личный опыт.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:59 Ответить
öffentliche Schutzräume были 80 лет назад, сейчас они все уничтожены или перестроены, как например этот:

В новых домах ничего защитного не строят, сами дома из трухи и гипсобетона. У многих нет даже подвала/гаража.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:23 Ответить
öffentliche Schutzräume - это в том числе торговые центры, некоторые стадионы и т.д. Не путайте появление термина с тем, что им называют. Слово робот например придумали чехи, но роботов не создавали. Значит, по вашей логике - роботов в мире нет. Я написал не про частные дома, а про многоквартирные.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:36 Ответить
В многоквартирных и тем более в панельных, нет ничего кроме кладовок. Германия абсолютно расслабленная, в смысле войны, страна. Из той крайности, что была при гитлере, теперь Германия впала в другую крайность. Армия уничтожена, убежища тоже. А на этой почве появляется страх и желание откупиться Украиной.
показать весь комментарий
02.11.2024 03:27 Ответить
Тобто накрити рашку за дві-три години "томагавками" вони не збираються...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:02 Ответить
типова реклама консервованої їжі
ну вода прокисне то точно
показать весь комментарий
01.11.2024 15:30 Ответить
Может проще дать Украине оружие для уничтожения Сосии а самим жить дальше спокойно?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:03 Ответить
Мы не ищем лёгких путей (с)
Лучше, конечно, помучаться (с)
показать весь комментарий
01.11.2024 14:16 Ответить
Тим більш, коли страждають не вони, а хтось інший десь там...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:41 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 14:03 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 14:05 Ответить
А де цибулька, помідорчик між кусочками?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:26 Ответить
То все понти. Краще потім покласти поряд з м'ясом помідорки та мариновану цибульку.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:43 Ответить
Проверил в ГУГЛе, к моему сожалению вы правы.
На шампуры нанизывать надо только мясо Лук, как и другие овощи, начинает гореть быстрее, чем мясо. Поэтому мясо будет еще сырым, а лук уже сгорит, придав мясу горький вкус
Но я люблю подгоревший лук.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:32 Ответить
Тут як кому подобається. Просто помітив, що часто кажуть під руку "давай з помідорками та цибулею", а потім майже все це добро лишається на тарілці. Тому я як правило роблю один шампур "на замовлення", а решту лише з м'ясом.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:50 Ответить
де ви серед ядерної війни помідорки та цибульку, хочете знайти?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:43 Ответить
Ну все по-класиці. Сіль, сірники, макарони, олія, господарське мило. Громадянам з ЄС Українці можуть проводити майстер-класи з цього питання.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:09 Ответить
Отак і зникають продукти з магазинів. А потім ці продукти відправляються на смітник.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:46 Ответить
Зараз найвеличніші економісти Зєко-манди скажуть що ЄС такими рекомендаціями даремно паніку в народу викликає і втратить 2 мільярда гривень щомісяця.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:09 Ответить
І скільки ці дебіли збираються воювати з пуйлом з тим запасом харчів. ? Оце так уявення про теперішню війну.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:10 Ответить
У стран НАТО планирования далее 3 дней не существует.
готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Источник:
За это время враг будет разбит, или мы сдадимся.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:36 Ответить
О Боже! Прозріли??!! Та у вас все одразу схлопнеться, закриється і накриється мідним тазом!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 14:11 Ответить
Туалетного паперу заготуйте побільше, сируни.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:12 Ответить
И вазелин
показать весь комментарий
01.11.2024 14:13 Ответить
Якісь не зовсім професіонали ці Європейці. Беріть приклад із Найвелічайшого і Потужного Лідора ********** - Володі Боневтіка Потужного. Всього-навсього потрібно готуватися до шашликів і стелити асфальт в бік москви чи мінська. А якщо бути справедливим, то кацапи можуть тільки лякати європейців - напасти вже ніколи, бо вони в НАТО і не потрібні їм дрони, у них є хаймарси, літаки нового покоління, ракети і надійні системи ППО ПРО. Як тільки піде перша хвиля дронів на ЄС, миттєво буде піднята авіація і далекобійними ракетами будуть знищені всі заводи на московії, які виготовляють шахеди та інші дрони. Прикладом є Ізраїль, який за один виліт знищив системи ППО Ірану із с-300 і їх порохові заводи. Буде мало, то США атакують томогавками з любої ударної групи флота.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:18 Ответить
очевидь вони трохи побоюються, що руцьке все дасть китай, що буде потрідно для війни зі заходом руками й так вже поїхавшого хутьлера...
показать весь комментарий
01.11.2024 14:45 Ответить
Якась застаріла новина. Півтора роки тому представник німецького уряду звернувся з рекомендацією до громадян мати триденний запас питної води, їжи тривалого зберігання, аптечку, запальнички, аналогове радіо і запас батарейок. На барбекю-гриль не запрошували!
показать весь комментарий
01.11.2024 14:44 Ответить
то просто в той вечір цей "представник" подивився вечір з соловйом на "рашатудей"
показать весь комментарий
01.11.2024 14:46 Ответить
То ти його мабуть з Єрмаком переплутав. А кацаптв більше двох років під забороною.
показать весь комментарий
01.11.2024 14:52 Ответить
Півтора роки тому представник німецького уряду

в Німеччині https://de.rt.com рашатудей під забороною?
показать весь комментарий
01.11.2024 15:37 Ответить
Фінни добре знають, що й до чого.
А угорці і словаки будуть проти.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:19 Ответить
Ніхто на вас нападати не буде. В Україні все закінчится,так що можете й далі спокійно та безтурботно смакувати німецькі сосиски запиваючі іспаньскою червезою
показать весь комментарий
01.11.2024 15:45 Ответить
Це вже продавці їжі та води ажіотаж наганяють?
показать весь комментарий
01.11.2024 15:58 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 16:50 Ответить
Лучше памперсы и клумбы с песком голову прятать .
показать весь комментарий
01.11.2024 17:44 Ответить
Най запасаються . Ми теж після повномасштабного запаслися , і тривожні валізки, і консерви , і і , бо третя світова в ходу.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:19 Ответить
 
 