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Новости Война
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Советник Зеленского Литвин о "мирном плане" Трампа: "Настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах"

У Зеленського прокоментували

У президента Владимира Зеленского выразили сомнение относительно достоверности обнародованного в СМИ плана завершения войны в Украине от Дональда Трампа.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, этот план может иметь российский след.

"В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", - сказал он.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Читайте: Орбан провел разговор с Трампом: "У нас большие планы на будущее"

Автор: 

Трамп Дональд (5855) Литвин Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+21
Це той Литвин, що колись писав про те, що Україна не зможе ніяк протистояти росіянам і їм потрібно розпустити ЗСУ і інші армійські формування. Гугліть детектор медіа про цю особу. А після 24.02 2022 він став полум'яних патріотом і пише промови Блазню. Це для розуміння хто говорить.
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07.11.2024 12:30 Ответить
+14
Дорогий Миколай та любий Санта, у мене е до Вас одне бажання - нехай передохнуть всі ЗЕлені та уся русня. Но ЗЕлені першими.
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07.11.2024 12:30 Ответить
+12
і додав: справжні плани анонсуються тільки на марафоні . А все інше - російський слід
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07.11.2024 12:29 Ответить
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і додав: справжні плани анонсуються тільки на марафоні . А все інше - російський слід
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07.11.2024 12:29 Ответить
Дорогий Миколай та любий Санта, у мене е до Вас одне бажання - нехай передохнуть всі ЗЕлені та уся русня. Но ЗЕлені першими.
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07.11.2024 12:30 Ответить
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07.11.2024 16:31 Ответить
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07.11.2024 12:30 Ответить
Це той Литвин, що колись писав про те, що Україна не зможе ніяк протистояти росіянам і їм потрібно розпустити ЗСУ і інші армійські формування. Гугліть детектор медіа про цю особу. А після 24.02 2022 він став полум'яних патріотом і пише промови Блазню. Це для розуміння хто говорить.
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07.11.2024 12:30 Ответить
Не буду гуглити, щойно пообідав.
Не хочеться так швидко розставатися з гарними та корисними продуктами.
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07.11.2024 13:08 Ответить
Справжні "таємні" пункти "плану перемоги" ж проанонсувались. Чому план Трампа не може?
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07.11.2024 12:31 Ответить
Просто "справжні плани" Трампа набагато жахливіші для світу, ніж це анонсує його оточення...
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07.11.2024 12:49 Ответить
Лякалки від умовно "проукраїнських" блогерів - формувальників суспільної думки. Трамп вже був президентом, і на Вікіпедії на сторінці з його біографією є глава "Відносини з Росією", можна ознайомитись. Хоч вона і редагована українцями - там немає даних про те, що він з путіним закадичні друзяки. Можна ту саму главу почитати російською мовою, і там не знайдете ознак глорифікації Трампа росіянами.
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07.11.2024 12:53 Ответить
Друже! Щоб оцінить діяльність политичного діяча подібного масштабу, треба мать освіту, що включає в себе знання політології... Її, курс, зокрема, читають в юридичних ВУЗах. Там вивчають, в тому числі, й історико-політичну тематику... І, на історичних прикладах вчать аналізувать такі факти і робить прогнози на майбутнє... Наприклад, Мюнхенську домовленость Чемберлена й Даладьє, з Гітлером... Так от - діяльність Трампа-політика ще гірше виглядить, ніж діяльність Даладьє з Чемберленом, у той період... А діяльність Путіна уже давно "запаралелена" з діяльністю Гітлера... У тебе така освіта є?
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07.11.2024 13:01 Ответить
Ви ж оцінюєте його плани, як "супержахливі". Ви маєте відповідну освіту? На основі чого ви це робите? На основі його передвеборних заяв? Чи може щось жахливого побачили у його зовнішньополітичній діяльності стосовно України під час попереднього терміну, зокрема? Поділіться фактами, будь-ласка.
Коли на посаду механізатора на підприємство приймають людину - звертають увагу в першу чергу на його попередній досвід роботи механізатором, а те, що він ще працював завгоспом, охоронником, асенізатором - нікого не хвилює. Маємо приклад у нас: політичну діяльність Зеленського прогнозували по його акторській грі у серіалі "Слуга народу". Розумні люди ще тоді знали, що це непорівнювані речі. Це як прогнозувати погоду аналізуючи ринок акцій SpaceX. Тому маємо, що маємо.
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07.11.2024 13:09 Ответить
Якраз Я маю таку освіту... І вивчав документи мюнхенської угоди.. І умови тільзітського мирного договору, і матеріали Білоцерківської та Гадяцької угод... І матеріали Нюрнберзького та Токійського й Хабаровського процесів... І багато чого іншого... А ти про більшість з усього, мною названого, навіть ніколи не чув...
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07.11.2024 13:23 Ответить
То ми про Трампа, чи про мирні і не дуже угоди, які взагалі колись підписувались у світі? Всі вони підписувались різними людьми в різних внутрішніх та зовнішніх політичних ситуаціях.

Запитаю вас ще раз, бо відповіді не побачив: "Ви ж оцінюєте його плани, як "супержахливі". На основі чого ви це робите? На основі його передвеборних заяв? Чи може щось жахливого побачили у його зовнішньополітичній діяльності стосовно України під час попереднього терміну, зокрема? Поділіться фактами, будь-ласка".
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07.11.2024 13:30 Ответить
Ми, "дякуючи" 73% "наймудріших" виборців, на сьогоднішній день, не та країна, щоб мать свою, повністю самостійну, думку, стосовно світової політики... Ми зараз, у положенні, навіть гіршому, ніж у уряду Чехословаччини, перед Мюнхеном... Тому що вони мали цілком оснащену новітнім вітчизняним озброєнням армію, свій власний ВПК та бетонну систему укріплень на кордоні... А у нас було все ЗРУЙНОВАНЕ стараннями "Блазня" та його "шакалля"...
А на другий абзац , навіть не буду нічого пояснювать... Бо якщо почать аналізувать діяльність Трампа-політика - то не вистачить і двогодинної лекції... І до неї не один день готуваться треба - піднімать купу документів, штудіювать Інтернет у пошуках його висловлювань та результатів його діяльності... Цим цілі інститути займаються ЦІЛЕСПРЯМОВАНО... Та й сумніваюся, що ти все зрозумієш - без достатньої базової підготовки...
Тому задовольняйся моїм судженням... За роки мого перебування тут, багато форумчан вже впевнилися, що я рідко помиляюся в прогнозах...
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07.11.2024 13:49 Ответить
Ваші "судження" в такому випадку нічим не кращі і не гірші суджень всяких Світанів, Диких, Плртникових та Фурс. Я вище навів джерела, звідки брав інформацію. І виходячи з них вважаю, що ніякого апокаліпсису не буде. Ви ж нічим не підкріплюєте ваші "судження", окрім невідомих форумчан, які вірять вашим прогнозам.
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07.11.2024 14:55 Ответить
Ти знаєш - мені якось "фіолетово"... Життя покаже... Дай бог - щоб я помилився...
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07.11.2024 16:28 Ответить
А ось сам Труп каже шо вин з Х..лом друзяки.
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07.11.2024 14:44 Ответить
Бідон розказував про потужну незламну підтримку України, Столтенберг розказував, Рютте розказує, а Шольц з Макроном зменшують бюджети на допомогу.

Оцінювати треба по справах, а не словах.
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07.11.2024 15:09 Ответить
То як тоді ви оцінюте справи Зеленського та його партії з 5 - 6 отіма "потужними" менеджерами?
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07.11.2024 16:22 Ответить
Що ти що Трамп мудак
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07.11.2024 12:31 Ответить
Смішно. Зеленський про свої плани кричить на весь світ.
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07.11.2024 12:33 Ответить
❗️Трамп дозволив Ізраїлю робити з Іраном все, що захоче
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07.11.2024 12:33 Ответить
Але ж за свої.
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07.11.2024 12:36 Ответить
І це сказав той хто все своє нікчемне та паскудне життя жив за чужі.
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07.11.2024 14:46 Ответить
А шо, Труп вже інавгурирован та має таки повноваження*
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07.11.2024 14:45 Ответить
"...справжні плани президентів навряд чи анонсуються..."

Ясно. Тепер Зеленський може з чистою совістю засунути ФСБ-шні "плани перемоги" Єрмаку у дупукишеню.
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07.11.2024 12:34 Ответить
Підпільник з секретним планом
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07.11.2024 12:39 Ответить
Тіки відео з телефону зеленского має саму правдиву інфу. Ну, щей український зливний бачок до унітазу - мосійчук з аналу 1-1.
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07.11.2024 12:41 Ответить
******** план Молотова-Рібентропа від Трампа-Путіна!
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07.11.2024 12:41 Ответить
А не забагато цього поца Литвина? Хто це? Що це? Шмат лайна зеленого.
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07.11.2024 12:42 Ответить
Справжні плани, це коли натякають декілька місяців, поважно надувають щоки, носяться з їхніми анонсами, всюди про них розказують, але говорять, що не розкажуть, а в кінці це виглядає, як план жовтенятка про здачу макулатури.
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07.11.2024 12:44 Ответить
А наш просроченный про все свои планы прокричал на каждом углу, из каждой праски
А украинцы думают - почему ЗАПАД не реагирует?
Да очень просто
Запад умеет отличить настоящий план от *****....а
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07.11.2024 12:46 Ответить
у зеленского никаких планов нет- все что прикажут , то и сделает, вот так дожились
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07.11.2024 12:48 Ответить
Справжні журналісти землю риють щоб дістатися правдивої інфи та першими оприлюднити
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07.11.2024 12:49 Ответить
Хоч один сказав. Що все що говоримо публічно, то не то. То все куйня. Нам того не треба знати.
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07.11.2024 12:50 Ответить
Телемарафон накуй. Бо то куйня.
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07.11.2024 12:51 Ответить
А яким боком тут *раний Литвин ? Нехай Трамп сам розкаже чи казав він це чи ні.
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07.11.2024 12:51 Ответить
Трампу насрати на Україну.
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07.11.2024 12:52 Ответить
Кому не насрати? Єрмаку чи Татарова?
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07.11.2024 13:27 Ответить
Спалил Зелю
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07.11.2024 12:51 Ответить
Хоч хтось адекватний
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07.11.2024 12:58 Ответить
ти спочатку стань Дональдом Трампом, а вже потім пиз...и, радник х...їв
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07.11.2024 13:01 Ответить
а **#че зейло щоlня якуcь муйню гундосить
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07.11.2024 13:05 Ответить
А хто буде стояти на лінії розділення фронту ? НАТО не буде,американські солдати ні в якому разі.
Хто ? поляки,німці,французи ? та їм нахєр то не впало.
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07.11.2024 13:10 Ответить
У альтернативно-геніальних президентів - свої плани на майбутнє, про які їх розумово-обмеженим виборцям знати не обовʼязково.
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07.11.2024 13:14 Ответить
Справжні радники президентів, навряд схожі на тебе...
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07.11.2024 13:18 Ответить
Якщо Україні вдасться пережити Трампа, то якесь там ***** та зуйло ми точно переживемо.
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07.11.2024 13:22 Ответить
Звідки ви ідіоти лізете!? Трамп для України гірше ніж *****?
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07.11.2024 13:26 Ответить
Ну ти "канешно" ж "гуру і учітєль" єдиним досягненням якого є американський стяг на гіфці... Трамп увійшов в деменційний вік, а враховуючи його хамський та спонтанний тип проявів комплексу непоноцінності від може таких "дров наломати" що вся планета обісреться... ***** це лідер голодранців чиї можливості пакостити світу дуже обмежені 1,5% світового ВВП. А от у лідера найбагатшої країни планети, можливості значно більші і якщо це Трамп в стадії деменції, то наслідки можуть бути зовсім не ті про які тут маса народу просторікує.
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07.11.2024 13:40 Ответить
Перша умова Трампа повинна бути вибори в Україні і притягнення етнічно-кримінального угруповання Бєні до суду в Гуатарамо.
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07.11.2024 13:25 Ответить
і це допоможе зупинити путіна?🤣
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08.11.2024 01:18 Ответить
Литвин має 27 рочків і воно вже не лох..Щоб ви виздихали..
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07.11.2024 13:27 Ответить
Так званий "мирний план" Трампа щодо "швидкого припинення війни" між Україної і рашистською пітьмою - це була виборча технологія респів, бо він по суті є ілюзією.
Вже зараз можна впевнено казати, що бойові дії високої інтенсивності в Україні і на пітьмі триватимуть принаймні увесь 2025 рік і ще з півроку 2026-го. А далі ця фаза війни перейде у позиційну і завершиться якоюсь угодою про перемир'я у 2028-у році.
Оскільки після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року фінансова і військова допомога Україні від США вочевидь зупиниться на невизначений час, то основними її джерелами стануть країни ЄС і НАТО. Можливе також доєднання до них колишніх Британських домініонів, Південної Кореї та Японії.

Інфографіка: https://x.com/_thin_red_line_/status/1854290372580474881?t=1gdwrO2Tc6bLuBLplXnZFw&s=19
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07.11.2024 13:31 Ответить
Я щиро не розумію реакцію дописувачів на Цензорі на вибори в Америці! Таке враження,що Трамп всім тут насрав в штани! Яке ваше ***** діло!? У вас державою керує ОБРАНИЙ ВАМИ КЛОУН! Навіть не віт, а по суті агент держави агресора! ********!
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07.11.2024 13:31 Ответить
ти готовий йти в окопи на холмщині і відбивати штурми моїх правнуків (яких ***** мобілізує на гарматне м'ясо) відповідно до статті 5-тої договору про НАТО? Ну, може, не ти, а твої онуки... - готовий їх благословити?

Я, наприклад, цього не хочу, тому потребую, щоб, попри те, що мої сусіди обрали українського клоуна "просто перестать стрелять", хочу, щоб твої президенти допомогли Україні здолати свого екзестенціного ворога, бо ми самі не справимося! А обраний тобою клоун - відповляється допомагати від слова "взагалі"!

Ще раз наголошую, запитую: хочеш в окопи?
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07.11.2024 14:32 Ответить
Це чмо типу натякає на мирні плани та саміти пісюаніста ?
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07.11.2024 13:48 Ответить
штатівський улоун ніколи не скаже ***** "йди ***** з України", однозначно. А буде вимагати від ОПівського "прекратить стрелять", і, максимум - обговорюватиме ультиматуми *****, мовляв, "для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус. А задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля" - це був останній варіант ультиматуму *****, від 14 червня ц.р.
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07.11.2024 14:24 Ответить
планы должны быть как у зеленского. "по секрету всему свету" я прос"ру побольше денег ВСУ
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07.11.2024 14:38 Ответить
Таки да. У відсотках непереможний зебіл розповідає про здобутки, а сам тим часом здає території
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07.11.2024 14:46 Ответить
А Трампу по@уй що сказала зєліна "говоряща дупа".
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07.11.2024 16:26 Ответить
Ірина Геращенко (нині спостерігач від ПАРЄ на виборах в США) - https://t.me/irynagerashchenko/17215
ТРЕШ. Раніше на пошту депутата приходили листи з проханнями допомогти, розібратися, сприяти у вирішенні питання.
Зараз пошта завалена масовим спамом від селищних! міських і облрад на підтримку плану Зеленського.
Канівська міськрада, яка місяцями не може зібратися для вирішення питань місцевого бюджету і проблем громади, знайшла час, аби прийняти заяву до міст - побратимів, в тому числі міста Сонома в США, на підтримку плану Зеленського.
6 років тому слуги пообіцяли зламати систему. Зламали! Й повернули в СРСР, де партійні збори, місцеві ради і просто громадяни писали листи Генсеку і ЦК.
Хтось може пояснити, навіщо це фарисейство? Уявляєте собі стан якогось клерка в містечку Сономі ( США), коли він прочитає цю абракадабру про НАТО і рішучість союзників?
Давайте вже Трампу пишіть, чого уж там! Не соромтеся.
Хоч чомусь є передчуття, що план з пʼяти кроків тепер прийдеться трохи переписувати….
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07.11.2024 19:30 Ответить
 
 