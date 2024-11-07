Советник Зеленского Литвин о "мирном плане" Трампа: "Настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах"

У президента Владимира Зеленского выразили сомнение относительно достоверности обнародованного в СМИ плана завершения войны в Украине от Дональда Трампа.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, этот план может иметь российский след.

"В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", - сказал он.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

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