Советник Зеленского Литвин о "мирном плане" Трампа: "Настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах"
У президента Владимира Зеленского выразили сомнение относительно достоверности обнародованного в СМИ плана завершения войны в Украине от Дональда Трампа.
Об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, этот план может иметь российский след.
"В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", - сказал он.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.
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+21 Людмила Полякова #573716
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+14 Старый зольдат
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+12 Redcar Ukraine
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Не хочеться так швидко розставатися з гарними та корисними продуктами.
Коли на посаду механізатора на підприємство приймають людину - звертають увагу в першу чергу на його попередній досвід роботи механізатором, а те, що він ще працював завгоспом, охоронником, асенізатором - нікого не хвилює. Маємо приклад у нас: політичну діяльність Зеленського прогнозували по його акторській грі у серіалі "Слуга народу". Розумні люди ще тоді знали, що це непорівнювані речі. Це як прогнозувати погоду аналізуючи ринок акцій SpaceX. Тому маємо, що маємо.
Запитаю вас ще раз, бо відповіді не побачив: "Ви ж оцінюєте його плани, як "супержахливі". На основі чого ви це робите? На основі його передвеборних заяв? Чи може щось жахливого побачили у його зовнішньополітичній діяльності стосовно України під час попереднього терміну, зокрема? Поділіться фактами, будь-ласка".
А на другий абзац , навіть не буду нічого пояснювать... Бо якщо почать аналізувать діяльність Трампа-політика - то не вистачить і двогодинної лекції... І до неї не один день готуваться треба - піднімать купу документів, штудіювать Інтернет у пошуках його висловлювань та результатів його діяльності... Цим цілі інститути займаються ЦІЛЕСПРЯМОВАНО... Та й сумніваюся, що ти все зрозумієш - без достатньої базової підготовки...
Тому задовольняйся моїм судженням... За роки мого перебування тут, багато форумчан вже впевнилися, що я рідко помиляюся в прогнозах...
Оцінювати треба по справах, а не словах.
Ясно. Тепер Зеленський може з чистою совістю засунути ФСБ-шні "плани перемоги" Єрмаку у
дупукишеню.
А украинцы думают - почему ЗАПАД не реагирует?
Да очень просто
Запад умеет отличить настоящий план от *****....а
Хто ? поляки,німці,французи ? та їм нахєр то не впало.
Вже зараз можна впевнено казати, що бойові дії високої інтенсивності в Україні і на пітьмі триватимуть принаймні увесь 2025 рік і ще з півроку 2026-го. А далі ця фаза війни перейде у позиційну і завершиться якоюсь угодою про перемир'я у 2028-у році.
Оскільки після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року фінансова і військова допомога Україні від США вочевидь зупиниться на невизначений час, то основними її джерелами стануть країни ЄС і НАТО. Можливе також доєднання до них колишніх Британських домініонів, Південної Кореї та Японії.
Інфографіка: https://x.com/_thin_red_line_/status/1854290372580474881?t=1gdwrO2Tc6bLuBLplXnZFw&s=19
Я, наприклад, цього не хочу, тому потребую, щоб, попри те, що мої сусіди обрали українського клоуна "просто перестать стрелять", хочу, щоб твої президенти допомогли Україні здолати свого екзестенціного ворога, бо ми самі не справимося! А обраний тобою клоун - відповляється допомагати від слова "взагалі"!
Ще раз наголошую, запитую: хочеш в окопи?
ТРЕШ. Раніше на пошту депутата приходили листи з проханнями допомогти, розібратися, сприяти у вирішенні питання.
Зараз пошта завалена масовим спамом від селищних! міських і облрад на підтримку плану Зеленського.
Канівська міськрада, яка місяцями не може зібратися для вирішення питань місцевого бюджету і проблем громади, знайшла час, аби прийняти заяву до міст - побратимів, в тому числі міста Сонома в США, на підтримку плану Зеленського.
6 років тому слуги пообіцяли зламати систему. Зламали! Й повернули в СРСР, де партійні збори, місцеві ради і просто громадяни писали листи Генсеку і ЦК.
Хтось може пояснити, навіщо це фарисейство? Уявляєте собі стан якогось клерка в містечку Сономі ( США), коли він прочитає цю абракадабру про НАТО і рішучість союзників?
Давайте вже Трампу пишіть, чого уж там! Не соромтеся.
Хоч чомусь є передчуття, що план з пʼяти кроків тепер прийдеться трохи переписувати….