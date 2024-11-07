Радник Зеленського Литвин про "мирний план" Трампа: "Справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах"

У президента Володимира Зеленського висловили сумнів щодо достовірності оприлюдненого у ЗМІ плану завершення війни в Україні від Дональда Трампа.

Про це заявив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, цей план може мати російський слід.

"Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидань у газетах завжди багато", - сказав він.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

За даними WSJ, у Трампа пропонують новий "мирний план". Зокрема пропонується заморозка фронту та відмова України від вступу в НАТО на 20 років.

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