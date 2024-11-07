За сутки на фронте 140 боевых столкновений, 50 из них на Кураховском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях. В настоящее время произошло 140 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 687 дронов-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Северском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного. Противник нанес авиаудар в районе Закитного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы. Еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Еще ведутся два боя.

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На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово, наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 357 человек убитыми и ранеными, уничтожены миномет, пять боевых бронированных машин, танк, семь единиц автомобильной техники, также были повреждены орудие, танк, два автомобиля и две боевые бронированные машины.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток осуществили 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Курахово, Дальнее и Антоновка.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Новодаровка и Великая Новоселка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна.

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