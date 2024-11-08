На фронте произошло 114 боестолкновений. Упорные бои идут на Кураховском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. В целом, с начала суток произошло 114 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 8 ноября.

Удары РФ по территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Новенькое, Павловка, Волфино, Хотень, Покровка, Журавка, Тимофеевка, Беловоды, Басовка, Чуйковка Сумской области; Михальчина Слобода Черниговской области; Александровка Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Водолаги, Стецковка, Хотень и Журавка, применив восемь КАБов.

Ситуация на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинской армии в районе Волчанска. Также противник сбросил восемь авиабомб на Волчанск, Одноробовку и Харьков.

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На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Берестового. Украинские воины стойко держат оборону, отбив все атаки врага. Кроме того, противник нанес удар восемью управляемыми авиационными ракетами в районе Ковшаровки, Новоосинового и Богуславки.

Боевые действия на Востоке

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

На Северском направлении вблизи населенного пункта Белогоровка защитники украинской земли отбили одну атаку оккупационной армии, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении захватчики штурмуют позиции нашей армии вблизи Бондарного. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка и Щербиновки, где произошло четыре боестолкновения, которые успешно отбиты нашими защитниками.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое. Силы обороны сдерживают натиск, в настоящее время отбили 19 атак противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день уже отбито 18 из 32 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

Ситуация на Юге

На Времевском направлении противник шесть раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Богоявленки. Продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали наши подразделения вблизи Новоандреевки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Лобково и Новоандреевку, ракетный удар, вероятно, ракетой "Искандер-М", потерпел населенный пункт Новониколаевка.

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Так, за сегодня они совершили один безрезультатный штурм позиций наших защитников.

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