На фронте произошло 108 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении, напряженная ситуация остается на Кураховском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 9 ноября.

Удары РФ по территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Павловке, Волфино, Большой Писаревке, Журавке, Бессаловке, Угроидам и Леоновке; под ударами авиации оказалось Мирополье.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. Две атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.

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Боевые действия на востоке

Агрессор увеличил количество атак до 14 на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Четыре боестолкновения продолжаются. Бомбардировочная авиация противника нанесла удары в районах Тернов и Ямполовки.

На Северском направлении враг наступал вблизи Верхнекаменского, нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районе Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отразили атаку оккупантов в районе Белой Горы. Противник продолжает уничтожать Часов Яр авиаударами, за сегодня уже сбросил девять КАБов и нанес удары неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Отражены четыре атаки, еще идет два боя. Противник сбросил два КАБа на Константиновку.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районе Луча.

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Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки отражены шестнадцать штурмов, в настоящее время продолжается семнадцать боев.

Ситуация на юге

На Времевском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм врага.

Как добавили в Генштабе, на других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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Ситуация в Курской области

По имеющейся информации, российские оккупанты за сегодня нанесли девять авиаударов по Курщине, сбросив при этом 15 КАБов. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых за сегодня уже насчитывается 13.