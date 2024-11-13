В РФ заочно арестовали еще одного судью Международного уголовного суда Алапини-Ганса

13 ноября Басманный районный суд Москвы заочно арестовал заместителя председателя Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Рейн Алапини-Гансу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Против Алапини-Гансу возбудили уголовное дело о "незаконном взятии под стражу".

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Напомним, в 2022 году судебная коллегия МУС, в составе которой была Алапини-Гансу, выдала ордер на арест трех экс-чиновников самопровозглашенной республики Южная Осетия в рамках расследования войны России и Грузии 2008 года.

В марте 2024 года Алапини-Гансу стала заместителем главы МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Владимира Путина.

Справочно

Алапини-Гансу - адвокат из Бенина, на протяжении своей карьеры выступала в защиту женщин и правозащитников, находящихся под угрозой преследования, по всей Африке.

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Напомним, 11 ноября суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда. Он в июне 2024 года выдал ордера на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.