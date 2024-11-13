У РФ заочно заарештували ще одну суддю Міжнародного кримінального суду Алапіні-Гансу

13 листопада Басманний районний суд Москви заочно заарештував заступницю голови Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Рейн Алапіні-Гансу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона".

Проти Алапіні-Гансу порушили кримінальну справу щодо "незаконного взяття під варту".

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Нагадаємо, у 2022 році судова колегія МКС, у складі якої була Алапіні-Гансу, видала ордер на арешт трьох ексчиновників самопроголошеної республіки Південна Осетія в рамках розслідування війни Росії та Грузії 2008 року.

У березні 2024 року Алапіні-Гансу стала заступницею глави МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Володимира Путіна.

Довідково

Алапіні-Гансу – адвокатка із Беніна, протягом своєї кар’єри виступала на захист жінок і правозахисників, які перебувають під загрозою переслідування, по всій Африці.

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Нагадаємо, 11 листопада суд у Москві заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Хайкеля Бен Махфуда. Він у червні 2024 року видав ордери на арешт колишнього голови Міноборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.