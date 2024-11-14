Меру пресечения "слуге народа" Шевченко могут выбрать в ближайшие часы, - ГБР

В ГБР надеются, что в ближайшие часы изберут меру пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю тот факт, что на сегодня вручено подозрение в госизмене действующему народному депутату Верховной Рады. Он задержан. Уже в ближайшие часы, я надеюсь, будет избрана ему мера пресечения", - сказала она.

Сторона обвинения будет просить для него содержания под стражей.

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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

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