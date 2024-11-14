Меру пресечения "слуге народа" Шевченко могут выбрать в ближайшие часы, - ГБР
В ГБР надеются, что в ближайшие часы изберут меру пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене.
Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждаю тот факт, что на сегодня вручено подозрение в госизмене действующему народному депутату Верховной Рады. Он задержан. Уже в ближайшие часы, я надеюсь, будет избрана ему мера пресечения", - сказала она.
Сторона обвинения будет просить для него содержания под стражей.
Дело "слуги народа" Евгения Шевченко
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.
Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".
Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.
8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".
14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.
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поварЦензор нам не врёт.
вручено подозрение в действующему народному депутату Верховной Рады. Он задержан Источник:
Тоді точно ані риги, ані їхні слуги вже ніколи ніде не вспливуть.
Ну і розумні люди дивляться не тільки собі під ноги, а й в майбутнє. А от люди, в яких майбутнього нема, про нього і не думають
"Нардеп СН Шевченко втік за кордон. Ніхто не винен - воно само так вийшло".
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
У світовій історії повно прикладів, коли цілі народи слабшали та зникали, бо не могли чи не хотіли себе захистити.