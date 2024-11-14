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Меру пресечения "слуге народа" Шевченко могут выбрать в ближайшие часы, - ГБР

Євгенію Шевченку повідомили про підозру в держзраді

В ГБР надеются, что в ближайшие часы изберут меру пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю тот факт, что на сегодня вручено подозрение в госизмене действующему народному депутату Верховной Рады. Он задержан. Уже в ближайшие часы, я надеюсь, будет избрана ему мера пресечения", - сказала она.

Сторона обвинения будет просить для него содержания под стражей.

Смотрите: "Зеленский не соглашается с Залужным. Залужный 7 месяцев пиарил контрнаступление, ударил в центр, а не по флангам", - "слуга народа" и сотрудник ГУР МО Шевченко. ВИДЕО

Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

Читайте также: Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан

Автор: 

ГБР (2979) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+14
Питаннячко: оскільки в "Слузі народу" вже стільки народу"зашкварилось", то чи не настав час нафіг розпустити цю шаражкіну контору? Це вже не політична сила, це клеймо політичного трупа
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14.11.2024 17:03
+9
Ще треба прізвище поміняти. Бо гнида не вартує його. Має подохнути як іванов або пєтров.
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14.11.2024 17:08
+7
Падлюку потрібно повісити , якщо він ще не здриснув до кацапстану або бєларусіі 😡
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14.11.2024 17:01
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Заочно арестовать и даже заочно расстрелять.
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14.11.2024 16:53 Ответить
Заочно мобілізувати, заочно відправити в посадку і заочно платити 852 гривні
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14.11.2024 17:00 Ответить
Если повар Цензор нам не врёт.
вручено подозрение в действующему народному депутату Верховной Рады. Он задержан Источник:
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14.11.2024 17:32 Ответить
"...Буданов зізнався, що народний депутат Євген Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб".
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14.11.2024 17:45 Ответить
Його б запобіжно прирізати або вдавити.
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14.11.2024 16:54 Ответить
Падлюку потрібно повісити , якщо він ще не здриснув до кацапстану або бєларусіі 😡
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14.11.2024 17:01 Ответить
Питаннячко: оскільки в "Слузі народу" вже стільки народу"зашкварилось", то чи не настав час нафіг розпустити цю шаражкіну контору? Це вже не політична сила, це клеймо політичного трупа
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14.11.2024 17:03 Ответить
а шо тут думати , взяти і всіх слуг посадити
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14.11.2024 17:06 Ответить
З усією повагою, шановний, але Україна все ще намагається гратися в правову державу, а значить по кожному потрібне слідство і суд. Інакше це вже тоталітарний устрій або військова хунта. Давайте будемо розумними людьми і будемо пропонувати розумні, складні рішення, адже "простими рішеннями" з зеленого офісу, я думаю, вже всі ситі по горло
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14.11.2024 17:08 Ответить
А серія нещасних випадків з трагічними смертями теж не конає?
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14.11.2024 18:58 Ответить
В неправовій державі - конає. Але питання: в якій державі хочете жити Ви? В тій, де працюють хоча б якісь закони, чи в тій, де як цар скаже - так і буде? Якщо в другій, то це за порєбріком.
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14.11.2024 19:04 Ответить
Просто люстацію треба проводити не через сміттєві баки, а через бетономішалки.

Тоді точно ані риги, ані їхні слуги вже ніколи ніде не вспливуть.
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14.11.2024 19:00 Ответить
Хоча, зараз подумав: про що це я? Зараз роздадуть по тисячі (22 євро), і вумний нарідз радістю знову проголосує за зелений колір. Ну а шо, гірше все одно вже не буде, так?
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14.11.2024 17:07 Ответить
у тебе шо війна вже закінчилась ?
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14.11.2024 17:08 Ответить
не у тебе, а у Вас. Слава Міккі Маусу, я з Леопольдом не знайомий, та й серед моїх знайомих немає любителів офісу простих рішень.
Ну і розумні люди дивляться не тільки собі під ноги, а й в майбутнє. А от люди, в яких майбутнього нема, про нього і не думають
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14.11.2024 17:11 Ответить
Слугі урода в🤮😭
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14.11.2024 19:51 Ответить
Ще треба прізвище поміняти. Бо гнида не вартує його. Має подохнути як іванов або пєтров.
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14.11.2024 17:08 Ответить
3.14даров
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14.11.2024 17:11 Ответить
чекаємо, коли він перетне кордон? що там? не пропускають чи затор утворився?
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14.11.2024 17:20 Ответить
Запобіжний захід "слузі народу" Шевченку можуть обрати найближчими годинами, - ДБР. - все залежить від того коли перетне кордон.
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14.11.2024 17:40 Ответить
в стране резко стартовали выборы - нужно срочно показать борьбу с коррупцией (Одарченко), продажными судами (Волков), предателями (Шевченко)....Зеля боится проиграть...
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14.11.2024 17:41 Ответить
А , що він ще не втік ?
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14.11.2024 18:02 Ответить
Ти поглянь,дослухались до поради Стерненка!!!
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14.11.2024 18:02 Ответить
Не поспішайте там сильно, бо він ше не втік.
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14.11.2024 18:09 Ответить
«Слуга народа» ніколи не була політичною силою, як сказав Степан Хмара, це шантрапа ліквідаторів України
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14.11.2024 18:16 Ответить
Обов'язково повісити браслет на простату!!!!!
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14.11.2024 18:21 Ответить
Когда уже очередь дойдет до одиозного помощника сивковича?
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14.11.2024 18:35 Ответить
ублюдок !!! еще депутат !!!((( как так может быть ???? на шибиницю !!!
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14.11.2024 18:37 Ответить
усі як на підбір
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14.11.2024 18:38 Ответить
Читаємо завтра:
"Нардеп СН Шевченко втік за кордон. Ніхто не винен - воно само так вийшло".
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14.11.2024 18:56 Ответить
вже городами пішов до бацьки?
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14.11.2024 19:09 Ответить
Ой не смішіть! Портновське ДБР йому нічого не зробить. Відпустять під особисте зобов'язання. Максимум домашній арешт якій буде лише формальністю...
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14.11.2024 19:09 Ответить
Делаем ставки-втече або...
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14.11.2024 20:11 Ответить
.... а пристойні люди серед прислуг є ?
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14.11.2024 20:37 Ответить
Поки ви оберете запобіжний захід треба буде вже подавати в розшук.
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14.11.2024 21:50 Ответить
Что там по Бойко?
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14.11.2024 22:20 Ответить
Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.

У світовій історії повно прикладів, коли цілі народи слабшали та зникали, бо не могли чи не хотіли себе захистити.
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14.11.2024 23:01 Ответить
 
 