Распад правящей коалиции в Германии поставил под угрозу поставки Украине почти тысячи БПЛА, - Spiegel
После распада правящей коалиции в Германии есть угроза задержки решения о дальнейших поставках оружия в Украину, в частности дронов компании Quantum. Украинское правительство призывает Берлин принять решение о дальнейших поставках до досрочных парламентских выборов.
Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, перед распадом коалиции канцлер Олаф Шольц обсуждал выделение дополнительных 3 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
В этом году Германия уже направила Киеву вооружение на почти 8 миллиардов евро, но бюджет на эти расходы исчерпан.
Украина настаивает на принятии решений по поставкам оружия до досрочных парламентских выборов в Германии.
"Необходимо сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию запланированных заказов и финансирование дополнительной помощи в новом году", - заявил изданию посол Украины Алексей Макеев.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также настаивает на дальнейших поставках вооружений после недавнего визита в Украину. Речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum, которые запросила Украина. Стоимость проекта составляет 153 миллиона евро, пишет Spiegel.
Бербок выступает за быстрое финансирование - в 2024 году или как можно скорее в следующем году.
"Если финансирование будет осуществляться за счет перерасхода в 2025 году, то нужно будет согласование с бюджетным комитетом. Однако пока потребность в этих дронах еще не была официально подана в финансовый департамент", - добавляет немецкое издание.
В этом году Германия уже передала Украине 348 разведывательных дронов Vector от компании Quantum, а еще 127 дронов должны поступить до конца года.
Также планируется поставка до 4000 боевых дронов от другого немецкого производителя, однако Украина пока не раскрывает деталей.
Что предшествовало?
Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.
Внеочередные федеральные выборы в Германии могут состояться 23 февраля 2025 года.
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пчелынемцы, куйня мёдЗе. Мы то знаем что нас дронами снабжает Стерненко. А он простил Сырского. Значит всё будет хорошо.
Так ви і словацьку націю не любите як і українську