Розпад правлячої коаліції в Німеччині поставив під загрозу постачання Україні майже тисячі БпЛА, - Spiegel

Після розпаду керівної коаліції у Німеччині є загроза затримки рішення про подальше постачання зброї в Україну, зокрема дронів компанії Quantum. Український уряд закликає Берлін ухвалити рішення щодо подальших постачань до дострокових парламентських виборів.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перед розпадом коаліції канцлер Олаф Шольц обговорював виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України.

Цього року Німеччина вже направила Києву озброєння на майже 8 мільярдів євро, але бюджет на ці витрати вичерпано.

Україна наполягає на ухваленні рішень щодо постачання зброї до дострокових парламентських виборів у Німеччині.

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"Необхідно зробити все, щоб забезпечити безперешкодну реалізацію запланованих замовлень і фінансування додаткової допомоги в новому році", - заявив виданню посол України Олексій Макєєв.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також наполягає на подальших поставках озброєнь після нещодавнього візиту в Україну. Ідеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна. Вартість проєкту становить 153 мільйони євро, пише Spiegel.

Бербок виступає за швидке фінансування - у 2024 році або якомога швидше наступного року.

"Якщо фінансування здійснюватиметься за рахунок перевитрат у 2025 році, то потрібно буде погодження з бюджетним комітетом. Однак наразі потреба в цих дронах ще не була офіційно подана до фінансового департаменту", - додає німецьке видання.

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Цього року Німеччина вже передала Україні 348 розвідувальних дронів Vector від компанії Quantum, а ще 127 дронів повинні надійти до кінця року.

Також планується постачання до 4000 бойових дронів від іншого німецького виробника, однак Україна поки що не розкриває деталей.

Що передувало?

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

Позачергові федеральні вибори у Німеччині можуть відбутися 23 лютого 2025 року.

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