Владелец киберкоманды NAVI Криппа о сравнении с Курченко: Моя активность не дает покоя отдельным участникам бизнес-сообщества

Украинский инвестор Максим Криппа и его пресс-офис считают информационной атакой публикацию статьи "Экономической правды" (ЭП) под названием "Новый олигарх или Курченко-2. Кто такой Максим Криппа и откуда у него деньги?" и видео журналиста Богдана Буткевича, опубликованное на YouTube канале "Цензор.НЕТ" под названием "Золотые парашюты".

Об этом говорится в заявлении бизнесмена и его пресс-службы в ответ на выше упомянутые материалы, передает Цензор.НЕТ.

7 ноября ЭП опубликовала материал, в котором говорит об инвестиционных проектах Максима Криппы и источниках их финансирования. 11 ноября Богдан Буткевич, ведущий канала издания Цензор.НЕТ, обнародовал видео, в котором делает попытку проанализировать данную статью ЭП.

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В ответ на эти публикации пресс-служба Криппы прислала Цензор.НЕТ комментарий, в котором заявила, что, по их мнению, статья ЭП якобы имеет манипулятивный характер и демонстрирует признаки заказного материала, а параллели с Курченко относительно Криппы, по их мнению, являются необоснованными. Видео журналиста Буткевича, пресс-офис Криппы назвал "эмоционально окрашенной попыткой проанализировать вышеупомянутую статью".

Пресс-служба Криппы настаивает, что ключевой тезис журналистов относительно источников происхождения средств Криппы, а именно "или он заработал сотни миллионов долларов на деятельности онлайн-казино, или выступает номинальным покупателем активов для влиятельных", не подтвержден никакими документами или фактами, а только неназванными источниками издания. Вместе с тем, пресс-служба Криппы не предоставила в своем заявлении собственно никакой информации, фактов или документов об источниках происхождения средств Криппы.

В итоге, пресс-служба Криппы считает, что эти материалы являются якобы свидетельством информационной атаки на Криппу.

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Сам Криппа в своем заявлении относительно данных материалов упомянул об "активизации российских ИПСО", чтобы "дискредитировать украинцев, которые неустанно работают ради победы Украины", а подобными расследованиями, по мнению Криппы, журналисты "расшатывают страну изнутри".

Он заверил, что купил отель "Украина" "прежде всего для поддержки экономики страны": "Я мог свободно инвестировать в любую страну на земном шаре, но в очередной раз выбрал именно Украину".

Относительно источников происхождения своих средств Криппа лишь упомянул, что на 20 лет старше, чем Курченко, и имеет "более чем 25-летнюю историю ведения бизнеса", из которых "почти 10 лет успешно реализует проекты на международных рынках".

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Далее Криппа говорит о деятельности его благотворительного фонда и считает публикацию журналистских расследований попыткой остановить деятельность данного фонда: "Мой благотворительный фонд MK Foundation уже 3 года занимается материально-техническим обеспечением военных и медиков. ... Общая сумма помощи фонда достигла 889 млн грн, при этом мой фонд не собирает донаты. .... Поэтому, видимо, чтобы остановить деятельность Фонда, была предпринята попытка дискредитировать меня, как его основателя и единственный источник финансирования".

Также Криппа вспоминает об успехах киберспортивной организации NAVI, запрете продавать игру S.T.A.L.K.E.R россиянам и отказе от русскоязычной локализации внутри игры, а также отказе от русскоязычных трансляций студией Maincast: "Регулярно я принимаю идеологические решения, мотивируясь принципами сознательного гражданина Украины".

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"Я понимаю, почему моя активность не дает покоя отдельным участникам бизнес-сообщества. Разного рода игроки, как упомянутый "крупный инвестбанкир", привыкли скупать государственные объекты за бесценок. Назревает вопрос к этим уважаемым банкирам: сколько они задонатили лично на поддержку ВСУ и каков источник происхождения их собственного состояния. Это не трудно выяснить, ведь имена этих "великих" хорошо известны всем. Поэтому им ничего не остается, кроме как делать отчаянные попытки дискредитировать тех, кто делает справедливые инвестиции, выполняет свои обязательства и продолжает работать ради будущего страны. Хочу еще раз отметить: это не остановит меня и не изменит моего стремления инвестировать в Украину и поддерживать ее в сверхсложные времена", - резюмирует Криппа.