Более 700 добровольцев уже подали заявки в Украинский легион в Польше, - спикер Минобороны Лазуткин

Сейчас уже более 700 добровольцев подали заявки на вступление в Украинский легион в Польше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже сейчас более 700 заявок есть, и в Люблине довольно активно проводят собеседования. Люди на сайте подают заявки, затем получают приглашение на собеседование и уже непосредственно общаются с представителями рекрутингового центра в Люблине", - рассказал представитель оборонного ведомства.

Лазуткин отметил, что 16 ноября первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу и начинает обучение.

По словам спикера, добровольцы могут подписать контракт на три года или до завершения действия военного положения.

ВВК можно пройти в Люблине

Лазуткин рассказал, что добровольцы, которые намерены присоединиться к Украинскому легиону, могут пройти военно-врачебную комиссию в Люблине.

"В Люблине можно пройти военно-врачебную комиссию. Такая возможность есть прямо на месте, то есть люди, которые приезжают, пройдя анкетирование, могут пообщаться с представителями Украинского легиона, с представителями руководства военного подразделения. 15 человек работают в этом рекрутинговом центре. Далее надо пройти собеседование, после чего можно пройти прямо там на месте военно-врачебную комиссию. То есть такая возможность есть для представителей Польши, Германии, Чехии, Литвы", - рассказал представитель оборонного ведомства.

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Базовая военная подготовка продлится 35 дней

Что касается базовой военной подготовки добровольцев, то она продлится 35 дней. Подготовка будет проходить непосредственно на полигонах Польши, где военнослужащие будут обеспечены всем необходимым польскими коллегами.

"После 35 дней базовой подготовки также будет профессиональная подготовка, а затем после этого еще слаживание", - рассказал спикер.

Обучать военных будут не только польские инструкторы, но и специалисты из других европейских стран.

"Мы говорим об обучении, которое продлится несколько месяцев, то есть за базовой военной подготовкой будет профессиональная, потом будет слаживание, а после этого только можно говорить о боевом применении. Но какой будет ситуация на линии фронта, где именно она будет проходить, где именно начнет боевые действия Украинский легион - это очень трудно сказать", - сказал Лазуткин, отвечая на то, как быстро военные Украинского легиона могут попасть на фронт.

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Рекрутинговые центры могут открыться и в других странах

Представитель Минобороны не исключает, что в других странах Европы вскоре могут открыться такие же рекрутинговые центры, как центр в Люблине.

"Исключать этого нельзя. Мы сейчас имеем по сути такой пилотный проект, на котором отрабатывается весь механизм взаимодействия", - сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что этот вопрос еще изучается.

Ранее сообщалось, что 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу.

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