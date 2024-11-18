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Более 700 добровольцев уже подали заявки в Украинский легион в Польше, - спикер Минобороны Лазуткин

700 заявок надійшло на вступ до Українського легіону

Сейчас уже более 700 добровольцев подали заявки на вступление в Украинский легион в Польше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже сейчас более 700 заявок есть, и в Люблине довольно активно проводят собеседования. Люди на сайте подают заявки, затем получают приглашение на собеседование и уже непосредственно общаются с представителями рекрутингового центра в Люблине", - рассказал представитель оборонного ведомства.

Лазуткин отметил, что 16 ноября первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу и начинает обучение.

По словам спикера, добровольцы могут подписать контракт на три года или до завершения действия военного положения.

ВВК можно пройти в Люблине

Лазуткин рассказал, что добровольцы, которые намерены присоединиться к Украинскому легиону, могут пройти военно-врачебную комиссию в Люблине.

"В Люблине можно пройти военно-врачебную комиссию. Такая возможность есть прямо на месте, то есть люди, которые приезжают, пройдя анкетирование, могут пообщаться с представителями Украинского легиона, с представителями руководства военного подразделения. 15 человек работают в этом рекрутинговом центре. Далее надо пройти собеседование, после чего можно пройти прямо там на месте военно-врачебную комиссию. То есть такая возможность есть для представителей Польши, Германии, Чехии, Литвы", - рассказал представитель оборонного ведомства.

Читайте также: Заявки на вступление в Украинский легион подали почти двести человек со всей Европы, - Минобороны Польши

Базовая военная подготовка продлится 35 дней

Что касается базовой военной подготовки добровольцев, то она продлится 35 дней. Подготовка будет проходить непосредственно на полигонах Польши, где военнослужащие будут обеспечены всем необходимым польскими коллегами.

"После 35 дней базовой подготовки также будет профессиональная подготовка, а затем после этого еще слаживание", - рассказал спикер.

Обучать военных будут не только польские инструкторы, но и специалисты из других европейских стран.

"Мы говорим об обучении, которое продлится несколько месяцев, то есть за базовой военной подготовкой будет профессиональная, потом будет слаживание, а после этого только можно говорить о боевом применении. Но какой будет ситуация на линии фронта, где именно она будет проходить, где именно начнет боевые действия Украинский легион - это очень трудно сказать", - сказал Лазуткин, отвечая на то, как быстро военные Украинского легиона могут попасть на фронт.

Читайте также: Более 500 заявок из 30 стран поступили в Украинский легион в Польше

Рекрутинговые центры могут открыться и в других странах

Представитель Минобороны не исключает, что в других странах Европы вскоре могут открыться такие же рекрутинговые центры, как центр в Люблине.

"Исключать этого нельзя. Мы сейчас имеем по сути такой пилотный проект, на котором отрабатывается весь механизм взаимодействия", - сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что этот вопрос еще изучается.

Ранее сообщалось, что 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу.

Смотрите также: Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9288) Польша (8403) добровольцы (1156) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+4
Чим більше добровольців, тим менше командири бережуть солдатів
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18.11.2024 02:05
+3
Лазуткин знатний шашличний сраколиз. Добре сидіти в Києві і пздіти різну хню .
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18.11.2024 00:06
+2
заблокуйте цього зе-бота, будь-ласка
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18.11.2024 00:19
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Громадяни яких країн?
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18.11.2024 00:03 Ответить
Украини мабуть Молдови та Польски
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18.11.2024 00:23 Ответить
Я теж не знаю, на кого це розраховано, такі новини. Мабуть ті, хто хтів долучитись до Сил Оборони України не знали звідки з Варшави їздять поїзда до Києва чи автобуси з інших міст.
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18.11.2024 10:37 Ответить
Вид кого тикають?
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18.11.2024 23:23 Ответить
Лазуткин знатний шашличний сраколиз. Добре сидіти в Києві і пздіти різну хню .
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18.11.2024 00:06 Ответить
заблокуйте цього зе-бота, будь-ласка
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18.11.2024 00:19 Ответить
Страшно Ггееннааддііюю Ггееннааддііййооввииччуу слово Порошенко вимовити...
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18.11.2024 00:20 Ответить
Гєна чмо відпрацьовує свій мішок картоплі
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18.11.2024 00:21 Ответить
Чим більше добровольців, тим менше командири бережуть солдатів
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18.11.2024 02:05 Ответить
У Любліні на базі Консульства України відкрився центр рекрутингу - Український легіон.
Якщо ти готовий захищати Батьківщину, запрошуємо на службу.
На місці пройдеш ВЛК, підпишеш контракт, пройдеш 35-денне навчання на польському полігоні.
Польща надає зброю і техніку, Україна - форму і забезпечення.
Після навчання підвищення кваліфікації на базах НАТО.
Центр працює щодня з 9 до 17: Люблін, вул. Спокойна 2 (ul. Spokojna 2,20-074 Lublin, Polska).
Подай заявку на legion.army.gov.ua чи приходь до консульства
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18.11.2024 02:21 Ответить
І це тільки за один день🤣🤣🤣
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18.11.2024 03:01 Ответить
 
 