Уже 3,5 млн граждан обновили свои данные через приложение Резерв+

В Украине уже три с половиной миллиона граждан обновили свои данные через приложение Резерв+. Около 150 00 оформили отсрочку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом на брифинге "МОУ. Цифровизация. Итоги 2024" заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что благодаря Резерв+ было упрощено обновление военных данных.

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"Мы сделали этот процесс удобным и безбумажным. По обновлению данных: сейчас у нас 3,5 млн человек обновили свои военные данные через Резерв+. Мы старались избегать очередей и лишней бюрократии", - отметил Умеров.

Отдельно он остановился на вопросе онлайн-отсрочки в Резерв+: "Есть функция оформления отсрочек людей с инвалидностью, около 150 00 украинцев уже воспользовались этой возможностью".

Также Рустем Умеров упомянул во время брифинга и портал army.gov.ua.

"Относительно онлайн-рекрутинга: сейчас есть возможность самостоятельно выбрать подразделение для службы через портал army.gov.ua и получить информацию о рекрутинговых центрах", - подчеркнул министр обороны Украины.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что военнообязанныесмогут повторно обновлять данные в "Резерв+", у граждан Украины будет возможность внести изменения в адрес проживания в пределах "зоны" одного и того же ТЦК или подтянуть адрес ВПЛ из приложения "Дія".