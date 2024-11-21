Топ-генерал КНДР получил ранение во время недавнего удара ВСУ на Курщине, - WSJ
Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего удара украинских войск в районе Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Западный чиновник сообщил изданию, что высокопоставленный северокорейский генерал получил ранение во время недавнего украинского удара в районе Курска.
Это впервые, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал "жертвой эскалации российско-украинского конфликта".
Белый дом предупредил, что северокорейские войска в Курске будут "честной игрой" для украинских войск, добавляет издание.
Напомним, ранее стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.
В Пентагоне подтвердили присутствие около 11 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ по состоянию на 19 ноября.
Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і жаль , що не здох косоокий вилупок😕
Під бетоном лежит комуніст
Мов кім ер сен в мавзолеї
Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
1) гра
2) дичина (на полюванні.)
Fair game це сталий вираз що якраз означає "законна здобич."
Схоже, що до перекладу важливих новин залучаються люди, котрі не володіють достатньою мірою мовою, якою написано ту новину. Тому й виходить лінгвістична дичина.
Вот пишут такое:
"В момент атаки в командном пункте находился заместитель командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. В результате вчерашнего удара ВСУ ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту российской армии в поселке Марьино на Курщине были ликвидированы 18 российских военных, еще 33 получили ранения. Среди раненых трое северокорейских военных. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который, как утверждается в описании, ведет сотрудник одной из российских спецслужб.
"Большинство пострадавших - офицеры ЮВО (Южного военного округа) и ВВО (Восточного военного округа)", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в момент атаки в командном пункте находился командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. О его состоянии пока ничего неизвестно. Еще 13 военных из подразделения 88-го саперного полка получили ранения во время разбора завалов, когда сдетонировал неизвестный боеприпас. Среди раненых - замначальника штаба полка."