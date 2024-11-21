Топ-генерал КНДР получил ранение во время недавнего удара ВСУ на Курщине, - WSJ

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего удара украинских войск в районе Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Западный чиновник сообщил изданию, что высокопоставленный северокорейский генерал получил ранение во время недавнего украинского удара в районе Курска.

Это впервые, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал "жертвой эскалации российско-украинского конфликта".

Белый дом предупредил, что северокорейские войска в Курске будут "честной игрой" для украинских войск, добавляет издание.

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Напомним, ранее стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

В Пентагоне подтвердили присутствие около 11 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ по состоянию на 19 ноября.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.