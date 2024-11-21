РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости Война
12 674 34

Топ-генерал КНДР получил ранение во время недавнего удара ВСУ на Курщине, - WSJ

Високопоставлений генерал КНДР дістав поранення на Курщині

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего удара украинских войск в районе Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Западный чиновник сообщил изданию, что высокопоставленный северокорейский генерал получил ранение во время недавнего украинского удара в районе Курска.

Это впервые, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал "жертвой эскалации российско-украинского конфликта".

Белый дом предупредил, что северокорейские войска в Курске будут "честной игрой" для украинских войск, добавляет издание.

Читайте также: Удар по оперативному командному пункту в Курской области: Украина могла использовать пять модифицированных бомбардировщиков Су-24, - Forbes

Напомним, ранее стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

В Пентагоне подтвердили присутствие около 11 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ по состоянию на 19 ноября.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Автор: 

КНДР (1193) Курск (1092)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
****** шо не здох
показать весь комментарий
21.11.2024 21:40
+9
Навпаки, краще щоб залишок життя срав під себе проклинаючи Чучхе
показать весь комментарий
21.11.2024 21:44
+8
Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.

Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
показать весь комментарий
21.11.2024 22:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой из этих орденоносцев?
показать весь комментарий
21.11.2024 21:40 Ответить
якісь гібридні свиноматки, з кучею цицьок в декілька рядів )))))
показать весь комментарий
21.11.2024 21:45 Ответить
Ви виклали картинку під питанням? Дивно, але я її не бачу. Щось дивне відбувається на сайті.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:42 Ответить
Там было примерно такое:
показать весь комментарий
22.11.2024 07:46 Ответить
Дякую, зараз картинка є.
показать весь комментарий
22.11.2024 08:32 Ответить
Шкода , що він тільки один зазнав поранення
і жаль , що не здох косоокий вилупок😕
показать весь комментарий
21.11.2024 23:07 Ответить
****** шо не здох
показать весь комментарий
21.11.2024 21:40 Ответить
Навпаки, краще щоб залишок життя срав під себе проклинаючи Чучхе
показать весь комментарий
21.11.2024 21:44 Ответить
ХЗ.. Там, писали, ще був командуючий ленінградським округом. Про його долю мовчать. 18 вбитих, 33 поранених.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:47 Ответить
То це виходить 12 ракет на 18 вбитих ?!
показать весь комментарий
21.11.2024 22:01 Ответить
Це виходить 12 ракет на ТОП-офіцерів російської окупаціної армії та на командній пункт угруповання "Сєвєр", де окрім тушок в лампасах було шіфроване обладнання зв'язку і управління та купа секретної документації, і це все втрачено.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:07 Ответить
Вони в бункері сиділи. А ШШ були противобункерними боеголовками.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:09 Ответить
Кім Йонг Бок - тепер Кім Бонг Йок
показать весь комментарий
21.11.2024 21:41 Ответить
дістане орден від ким-чим-дрина. На сраку приліпить, більше нема де!
показать весь комментарий
21.11.2024 21:44 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2024 21:52 Ответить
Що на це скаже Чхве Сон ***, "міністерка закордонних справ" північної кореї?
показать весь комментарий
21.11.2024 21:54 Ответить
Глазы от ужоса округлились? До Крупи його и в Хмельницкую прокуратуру для реабилитации...
показать весь комментарий
21.11.2024 22:02 Ответить
Ким фон Бок! Єто большая шишка! Он ешо при гитлере командував!
показать весь комментарий
21.11.2024 22:10 Ответить
Как и рогозин, в зад ранен?)
показать весь комментарий
21.11.2024 22:18 Ответить
В сраку ранений чучхіст
Під бетоном лежит комуніст
Мов кім ер сен в мавзолеї
показать весь комментарий
21.11.2024 22:22 Ответить
"Fair game" це законна здобич або ціль, а не чесна ігра.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:24 Ответить
12 ракет, і лише для того щоб трохи підсмажити сраку якомусь вузькоокому?
показать весь комментарий
21.11.2024 22:25 Ответить
Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.

Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
показать весь комментарий
21.11.2024 22:26 Ответить
Game - має два значення
1) гра
2) дичина (на полюванні.)
Fair game це сталий вираз що якраз означає "законна здобич."
показать весь комментарий
21.11.2024 22:41 Ответить
Спокійніше, добродію, спокійніше. Наразі ми вкотре стали свідками того, як відбуваються лінгвістичні борошна гугло-перекладу.
Схоже, що до перекладу важливих новин залучаються люди, котрі не володіють достатньою мірою мовою, якою написано ту новину. Тому й виходить лінгвістична дичина.
показать весь комментарий
22.11.2024 00:35 Ответить
Западный чиновник откуда про это узнал?
показать весь комментарий
21.11.2024 22:29 Ответить
Жаль конечно, что лишь ранен.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:46 Ответить
А ведь можно было это 12 ракет потратить на уничтожение инфраструктуры обслуживающей Курскую атомную и остановить электроснабжение хрен знает скольки потребителей, а так результатом является гипотетический раненый косоглазы
показать весь комментарий
21.11.2024 22:36 Ответить
Трупи командування угрупування Курськ + кореєць набагато цінніші. Електрику відновлять за день, а хенералів півстоліття вирощувати треба.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:43 Ответить
Та всього то цистерна водкі
показать весь комментарий
21.11.2024 23:07 Ответить
Мы же пока не знаем, кто еще там был и что с ними в сейчас. Про корейца написали потому что это для Запада знаковая цель, но он лишь одна из.
Вот пишут такое:

"В момент атаки в командном пункте находился заместитель командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. В результате вчерашнего удара ВСУ ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту российской армии в поселке Марьино на Курщине были ликвидированы 18 российских военных, еще 33 получили ранения. Среди раненых трое северокорейских военных. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который, как утверждается в описании, ведет сотрудник одной из российских спецслужб.

"Большинство пострадавших - офицеры ЮВО (Южного военного округа) и ВВО (Восточного военного округа)", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в момент атаки в командном пункте находился командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. О его состоянии пока ничего неизвестно. Еще 13 военных из подразделения 88-го саперного полка получили ранения во время разбора завалов, когда сдетонировал неизвестный боеприпас. Среди раненых - замначальника штаба полка."

показать весь комментарий
21.11.2024 22:45 Ответить
І що ,це вся мета операції?Скільки відсотків наявного боєзапасу було використано?
показать весь комментарий
22.11.2024 06:55 Ответить
стормшадоу розирвав дупу на британский рушник.
показать весь комментарий
21.11.2024 23:28 Ответить
Надіюсь несумісного із життям
показать весь комментарий
21.11.2024 23:32 Ответить
 
 