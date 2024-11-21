Топгенерал КНДР зазнав поранення під час нещодавнього удару ЗСУ на Курщині, - WSJ

Високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього удару українських військ в районі Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Західний чиновник повідомив виданню, що високопоставлений північнокорейський генерал дістав поранення під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Це вперше, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став "жертвою ескалації російсько-українського конфлікту".

Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

У Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.