Топгенерал КНДР зазнав поранення під час нещодавнього удару ЗСУ на Курщині, - WSJ
Високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього удару українських військ в районі Курської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Західний чиновник повідомив виданню, що високопоставлений північнокорейський генерал дістав поранення під час нещодавнього українського удару в районі Курська.
Це вперше, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став "жертвою ескалації російсько-українського конфлікту".
Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.
У Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.
Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.
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і жаль , що не здох косоокий вилупок😕
Під бетоном лежит комуніст
Мов кім ер сен в мавзолеї
Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
1) гра
2) дичина (на полюванні.)
Fair game це сталий вираз що якраз означає "законна здобич."
Схоже, що до перекладу важливих новин залучаються люди, котрі не володіють достатньою мірою мовою, якою написано ту новину. Тому й виходить лінгвістична дичина.
Вот пишут такое:
"В момент атаки в командном пункте находился заместитель командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. В результате вчерашнего удара ВСУ ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту российской армии в поселке Марьино на Курщине были ликвидированы 18 российских военных, еще 33 получили ранения. Среди раненых трое северокорейских военных. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который, как утверждается в описании, ведет сотрудник одной из российских спецслужб.
"Большинство пострадавших - офицеры ЮВО (Южного военного округа) и ВВО (Восточного военного округа)", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в момент атаки в командном пункте находился командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. О его состоянии пока ничего неизвестно. Еще 13 военных из подразделения 88-го саперного полка получили ранения во время разбора завалов, когда сдетонировал неизвестный боеприпас. Среди раненых - замначальника штаба полка."