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Топгенерал КНДР зазнав поранення під час нещодавнього удару ЗСУ на Курщині, - WSJ

Високопоставлений генерал КНДР дістав поранення на Курщині

Високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього удару українських військ в районі Курської області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Західний чиновник повідомив виданню, що високопоставлений північнокорейський генерал дістав поранення під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Це вперше, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став "жертвою ескалації російсько-українського конфлікту".

Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по оперативному командному пункту в Курській області: Україна могла використати п’ять модифікованих бомбардувальників Су-24, - Forbes

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

У Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Автор: 

КНДР (1210) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+19
****** шо не здох
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21.11.2024 21:40
+9
Навпаки, краще щоб залишок життя срав під себе проклинаючи Чучхе
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21.11.2024 21:44
+8
Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.

Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
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21.11.2024 22:26
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Какой из этих орденоносцев?
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21.11.2024 21:40 Відповісти
якісь гібридні свиноматки, з кучею цицьок в декілька рядів )))))
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21.11.2024 21:45 Відповісти
Ви виклали картинку під питанням? Дивно, але я її не бачу. Щось дивне відбувається на сайті.
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21.11.2024 22:42 Відповісти
Там было примерно такое:
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22.11.2024 07:46 Відповісти
Дякую, зараз картинка є.
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22.11.2024 08:32 Відповісти
Шкода , що він тільки один зазнав поранення
і жаль , що не здох косоокий вилупок😕
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21.11.2024 23:07 Відповісти
****** шо не здох
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21.11.2024 21:40 Відповісти
Навпаки, краще щоб залишок життя срав під себе проклинаючи Чучхе
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21.11.2024 21:44 Відповісти
ХЗ.. Там, писали, ще був командуючий ленінградським округом. Про його долю мовчать. 18 вбитих, 33 поранених.
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21.11.2024 21:47 Відповісти
То це виходить 12 ракет на 18 вбитих ?!
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21.11.2024 22:01 Відповісти
Це виходить 12 ракет на ТОП-офіцерів російської окупаціної армії та на командній пункт угруповання "Сєвєр", де окрім тушок в лампасах було шіфроване обладнання зв'язку і управління та купа секретної документації, і це все втрачено.
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21.11.2024 22:07 Відповісти
Вони в бункері сиділи. А ШШ були противобункерними боеголовками.
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21.11.2024 22:09 Відповісти
Кім Йонг Бок - тепер Кім Бонг Йок
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21.11.2024 21:41 Відповісти
дістане орден від ким-чим-дрина. На сраку приліпить, більше нема де!
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21.11.2024 21:44 Відповісти
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21.11.2024 21:52 Відповісти
Що на це скаже Чхве Сон ***, "міністерка закордонних справ" північної кореї?
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21.11.2024 21:54 Відповісти
Глазы от ужоса округлились? До Крупи його и в Хмельницкую прокуратуру для реабилитации...
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21.11.2024 22:02 Відповісти
Ким фон Бок! Єто большая шишка! Он ешо при гитлере командував!
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21.11.2024 22:10 Відповісти
Как и рогозин, в зад ранен?)
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21.11.2024 22:18 Відповісти
В сраку ранений чучхіст
Під бетоном лежит комуніст
Мов кім ер сен в мавзолеї
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21.11.2024 22:22 Відповісти
"Fair game" це законна здобич або ціль, а не чесна ігра.
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21.11.2024 22:24 Відповісти
12 ракет, і лише для того щоб трохи підсмажити сраку якомусь вузькоокому?
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21.11.2024 22:25 Відповісти
Білий дім попередив, що північнокорейські війська в Курську будуть "чесною грою" для українських військ. додає видання.

Хто це перекладав??? Яка ще "чесна гра"??? FAIR GAME - це сталий вираз, що у даному контексті означає "законна ціль".
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21.11.2024 22:26 Відповісти
Game - має два значення
1) гра
2) дичина (на полюванні.)
Fair game це сталий вираз що якраз означає "законна здобич."
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21.11.2024 22:41 Відповісти
Спокійніше, добродію, спокійніше. Наразі ми вкотре стали свідками того, як відбуваються лінгвістичні борошна гугло-перекладу.
Схоже, що до перекладу важливих новин залучаються люди, котрі не володіють достатньою мірою мовою, якою написано ту новину. Тому й виходить лінгвістична дичина.
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22.11.2024 00:35 Відповісти
Западный чиновник откуда про это узнал?
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21.11.2024 22:29 Відповісти
Жаль конечно, что лишь ранен.
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21.11.2024 22:46 Відповісти
А ведь можно было это 12 ракет потратить на уничтожение инфраструктуры обслуживающей Курскую атомную и остановить электроснабжение хрен знает скольки потребителей, а так результатом является гипотетический раненый косоглазы
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21.11.2024 22:36 Відповісти
Трупи командування угрупування Курськ + кореєць набагато цінніші. Електрику відновлять за день, а хенералів півстоліття вирощувати треба.
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21.11.2024 22:43 Відповісти
Та всього то цистерна водкі
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21.11.2024 23:07 Відповісти
Мы же пока не знаем, кто еще там был и что с ними в сейчас. Про корейца написали потому что это для Запада знаковая цель, но он лишь одна из.
Вот пишут такое:

"В момент атаки в командном пункте находился заместитель командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. В результате вчерашнего удара ВСУ ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту российской армии в поселке Марьино на Курщине были ликвидированы 18 российских военных, еще 33 получили ранения. Среди раненых трое северокорейских военных. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который, как утверждается в описании, ведет сотрудник одной из российских спецслужб.

"Большинство пострадавших - офицеры ЮВО (Южного военного округа) и ВВО (Восточного военного округа)", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в момент атаки в командном пункте находился командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. О его состоянии пока ничего неизвестно. Еще 13 военных из подразделения 88-го саперного полка получили ранения во время разбора завалов, когда сдетонировал неизвестный боеприпас. Среди раненых - замначальника штаба полка."

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21.11.2024 22:45 Відповісти
І що ,це вся мета операції?Скільки відсотків наявного боєзапасу було використано?
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22.11.2024 06:55 Відповісти
стормшадоу розирвав дупу на британский рушник.
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21.11.2024 23:28 Відповісти
Надіюсь несумісного із життям
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21.11.2024 23:32 Відповісти
 
 