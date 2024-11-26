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Певкур об ударе "Орешника" по Днепру: является политическим посланием в ответ на то, что Байден дал разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Певкур про удар балістичною ракетою

Удар баллистической ракетой по Днепру 21 ноября 2024 года стал еще одним примером эскалации войны со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill.

Он отметил, что использование "Орешника" по украинскому городу в значительной степени это является политическим посланием в ответ на то, что Байден дал Украине "зеленый свет" на использование предоставленных Западом ракет для нанесения ударов вглубь российской территории.

"Каждый раз, когда мы видим что-то новое в этой войне, именно Россия является той стороной, которая эскалирует. Но для Запада важно сохранять холодный и спокойный ум: мы должны реагировать, но не реагировать чрезмерно", - отметил Певкур.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Читайте также: На Западе не имеют права говорить об усталости от войны, - министр обороны Эстонии Певкур

Автор: 

путин владимир (31231) Эстония (1420) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+6
Зручно розповідати казки кацапобидлу,що воюєш з усім світом коли окрім України обстрілювати нікого не здатен. Кацапобидло в екстазі. "Путєн-прєзідєнт міра!" А те що сортиру в хаті немає-та й хрен би з ним.
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26.11.2024 08:16
+3
а ми по кацапни Ліщиною вдаримо
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26.11.2024 08:11
+3
Ого. Удар балістичною ракетою та є політичне посланя? "Но торопится не надо. Спешить нужно медленно".
Ще би всі говоруни зібрались би разом на мітинг і висловили своє дуже глибоке занепокоєння.
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26.11.2024 08:25
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Байден дав дозвіл! То і треба було по Байдену "арєшніком" вгатити.
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26.11.2024 08:10 Ответить
Зручно розповідати казки кацапобидлу,що воюєш з усім світом коли окрім України обстрілювати нікого не здатен. Кацапобидло в екстазі. "Путєн-прєзідєнт міра!" А те що сортиру в хаті немає-та й хрен би з ним.
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26.11.2024 08:16 Ответить
По Байдену сцошно, можна зрпзу в рай попасти, а пині ще тут покоролювать хотца
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26.11.2024 08:17 Ответить
По Байдену вдарити сцикотно. Бо зразу одержать ответку...

Вони сміливі тільки по тим, хто у відповідь не може розбомбити бункер *****.
А от якщо б Україна могла пару протибункерних ракет запустити, то "Орешнком" обстріляли Воронеж.
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26.11.2024 08:21 Ответить
а ми по кацапни Ліщиною вдаримо
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26.11.2024 08:11 Ответить
Статист-дякувальщик пізніше буде гундосити.
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26.11.2024 08:28 Ответить
Але для Заходу важливо зберігати холодний і спокійний розум: ми повинні реагувати, але не реагувати надмірно", - зазначив Певкур.

а як реагувати? сцикливо? відповідь... у кацапів не відповідь, у кацапів - агресія.
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26.11.2024 08:16 Ответить
умозаключєніє прям агонь.
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26.11.2024 08:22 Ответить
Ого. Удар балістичною ракетою та є політичне посланя? "Но торопится не надо. Спешить нужно медленно".
Ще би всі говоруни зібрались би разом на мітинг і висловили своє дуже глибоке занепокоєння.
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26.11.2024 08:25 Ответить
Естонія ж!
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26.11.2024 10:52 Ответить
Так! - 1 -1 - тепер слово за Заходом
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26.11.2024 08:33 Ответить
А тому що Атакамс не конкурент Орєшніку. Покажіть щось краще Орєшніка і будете в плюсі, а поки-що в попі.
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26.11.2024 08:56 Ответить
Може, й не конкурент. Але зі спостережень над природою: одне з них влучає, куди треба, а друге - куди влучить.
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26.11.2024 09:59 Ответить
80 тисяч загиблих в Маріуполі це надмірно чи ні?
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26.11.2024 09:00 Ответить
Так, вірно, це ж не жителі євросоюзу гинуть під московськими обстрілами, треба стримано реагувати. Засрані, європєйські циніки!! Я б побачив вашу стриманість коли б від рук московитьської мерзоти загинули б ваші рідні?! Які цінності ви пропагуєте? Підкоритись в згалтуванні? Проміняти власну свободу на ваш спокій??? Зрозуміло що це не ваша війна, але з такою реацією воно точно постукає і у ваші двері!
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26.11.2024 09:40 Ответить
Він мав на увазі відреагувати нашою власною відповіддю на ескалацію росіян, але без паніки, не як деякі, хто поспішає дзвонити ***** щоразу, коли Мордор робить щось нове. Такі непорозуміння виникають, коли частково посилаються на іншомовні статті.
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26.11.2024 13:29 Ответить
 
 