Певкур об ударе "Орешника" по Днепру: является политическим посланием в ответ на то, что Байден дал разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Удар баллистической ракетой по Днепру 21 ноября 2024 года стал еще одним примером эскалации войны со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill.

Он отметил, что использование "Орешника" по украинскому городу в значительной степени это является политическим посланием в ответ на то, что Байден дал Украине "зеленый свет" на использование предоставленных Западом ракет для нанесения ударов вглубь российской территории.

"Каждый раз, когда мы видим что-то новое в этой войне, именно Россия является той стороной, которая эскалирует. Но для Запада важно сохранять холодный и спокойный ум: мы должны реагировать, но не реагировать чрезмерно", - отметил Певкур.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

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