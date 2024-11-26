Певкур про удар "Орешника" по Дніпру: є політичним посланням у відповідь на те, що Байден дав дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Удар балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада 2024 року стало ще одним прикладом ескалації війни з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Hill.

Він зазначив, що використання "Орешника" по українському місту значною мірою це є політичним посланням у відповідь на те, що Байден дав Україні "зелене світло" на використання наданих Заходом ракет для завдання ударів вглиб російської території.

"Кожного разу, коли ми бачимо щось нове у цій війні, саме Росія є тією стороною, яка ескалує. Але для Заходу важливо зберігати холодний і спокійний розум: ми повинні реагувати, але не реагувати надмірно", – зазначив Певкур.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

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