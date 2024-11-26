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Певкур про удар "Орешника" по Дніпру: є політичним посланням у відповідь на те, що Байден дав дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Певкур про удар балістичною ракетою

Удар балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада 2024 року стало ще одним прикладом ескалації війни з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Hill.

Він зазначив, що  використання "Орешника" по українському місту  значною мірою це є політичним посланням у відповідь на те, що Байден дав Україні "зелене світло" на використання наданих Заходом ракет для завдання ударів вглиб російської території.

"Кожного разу, коли ми бачимо щось нове у цій війні, саме Росія є тією стороною, яка ескалує. Але для Заходу важливо зберігати холодний і спокійний розум: ми повинні реагувати, але не реагувати надмірно", – зазначив Певкур.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні гроші, інвестовані у власну військову промисловість, а не іноземні війська, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

путін (23740) Естонія (1593) балістичні ракети (390)


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Топ коментарі
+6
Зручно розповідати казки кацапобидлу,що воюєш з усім світом коли окрім України обстрілювати нікого не здатен. Кацапобидло в екстазі. "Путєн-прєзідєнт міра!" А те що сортиру в хаті немає-та й хрен би з ним.
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26.11.2024 08:16
+3
а ми по кацапни Ліщиною вдаримо
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26.11.2024 08:11
+3
Ого. Удар балістичною ракетою та є політичне посланя? "Но торопится не надо. Спешить нужно медленно".
Ще би всі говоруни зібрались би разом на мітинг і висловили своє дуже глибоке занепокоєння.
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26.11.2024 08:25
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Байден дав дозвіл! То і треба було по Байдену "арєшніком" вгатити.
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26.11.2024 08:10 Відповісти
Зручно розповідати казки кацапобидлу,що воюєш з усім світом коли окрім України обстрілювати нікого не здатен. Кацапобидло в екстазі. "Путєн-прєзідєнт міра!" А те що сортиру в хаті немає-та й хрен би з ним.
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26.11.2024 08:16 Відповісти
По Байдену сцошно, можна зрпзу в рай попасти, а пині ще тут покоролювать хотца
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26.11.2024 08:17 Відповісти
По Байдену вдарити сцикотно. Бо зразу одержать ответку...

Вони сміливі тільки по тим, хто у відповідь не може розбомбити бункер *****.
А от якщо б Україна могла пару протибункерних ракет запустити, то "Орешнком" обстріляли Воронеж.
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26.11.2024 08:21 Відповісти
а ми по кацапни Ліщиною вдаримо
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26.11.2024 08:11 Відповісти
Статист-дякувальщик пізніше буде гундосити.
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26.11.2024 08:28 Відповісти
Але для Заходу важливо зберігати холодний і спокійний розум: ми повинні реагувати, але не реагувати надмірно", - зазначив Певкур.

а як реагувати? сцикливо? відповідь... у кацапів не відповідь, у кацапів - агресія.
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26.11.2024 08:16 Відповісти
умозаключєніє прям агонь.
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26.11.2024 08:22 Відповісти
Ого. Удар балістичною ракетою та є політичне посланя? "Но торопится не надо. Спешить нужно медленно".
Ще би всі говоруни зібрались би разом на мітинг і висловили своє дуже глибоке занепокоєння.
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26.11.2024 08:25 Відповісти
Естонія ж!
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26.11.2024 10:52 Відповісти
Так! - 1 -1 - тепер слово за Заходом
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26.11.2024 08:33 Відповісти
А тому що Атакамс не конкурент Орєшніку. Покажіть щось краще Орєшніка і будете в плюсі, а поки-що в попі.
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26.11.2024 08:56 Відповісти
Може, й не конкурент. Але зі спостережень над природою: одне з них влучає, куди треба, а друге - куди влучить.
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26.11.2024 09:59 Відповісти
80 тисяч загиблих в Маріуполі це надмірно чи ні?
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26.11.2024 09:00 Відповісти
Так, вірно, це ж не жителі євросоюзу гинуть під московськими обстрілами, треба стримано реагувати. Засрані, європєйські циніки!! Я б побачив вашу стриманість коли б від рук московитьської мерзоти загинули б ваші рідні?! Які цінності ви пропагуєте? Підкоритись в згалтуванні? Проміняти власну свободу на ваш спокій??? Зрозуміло що це не ваша війна, але з такою реацією воно точно постукає і у ваші двері!
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26.11.2024 09:40 Відповісти
Він мав на увазі відреагувати нашою власною відповіддю на ескалацію росіян, але без паніки, не як деякі, хто поспішає дзвонити ***** щоразу, коли Мордор робить щось нове. Такі непорозуміння виникають, коли частково посилаються на іншомовні статті.
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26.11.2024 13:29 Відповісти
 
 